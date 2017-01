Ephéméride du Jour….., 30 janvier 1886 – Naissance de Luc Grimard, Avocat, Diplomate, Journaliste, Enseignant, Poète haïtien

30 janvier 1886 Naissance de Luc Grimard, Avocat, Diplomate, Journaliste, Enseignant, Poète haïtien

EDUCATION

Orphelin, il dut abandonner les études secondaires.

CARRIÈRE

Consul général d’Haïti au Havre (1922)

Avocat au barreau du Cap-Haitien, en 1933

Censeur de l’Ecole normale d’instituteurs de Port-au-Prince

Directeur du Lycée Philippe Guerrier

Professeur de droit international public et économie politique à l’école de Droit au Cap

Co-fondateur avec Probus Blot du journal La Nouvelle au Cap-Haitien.

Collaborateur du quotidien Le Nouvelliste et quelques périodiques littéraires, dont L’Essor et les Cahiers d’Haïti

Conservateur du Musée national Sténio Vincent 1941-1945

Représentant d’Haïti à la 2è session de Nations-Unis.

OEUVRES

Bakoulou

Sur ma flûte de bambou

Ritournelles

Du sable entre les doigts

Aujourd’hui, 30 Janvier 2017

30ème jour de l’année, 5ème semaine de l’année

335jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

L’année de la Chèvre se fête en Chine

C’est la fête la plus importante dans le calendrier chinois

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Scolaire de la Non-violence et de la Paix

UN FAIT A RETENIR

30 Janvier 1957 Premier pacemaker ou stimulateur cardiaque

Le premier modèle batterie de stimulateur cardiaque apparaît. La batterie était externe mais avec des électrodes au cœur.

Ce système sera rapidement dépassé: les infections furent nombreuses.

Le premier stimulateur cardiaque totalement implantable est posé en octobre 1958.

Les années soixante verront l’apparition des sondes endocavitaires qui sont utilisées de nos jours : l’électrode est introduite dans les cavités cardiaques par une ponction d’une veine et ne nécessite donc plus un chirurgien pour positionner celle-ci à la surface du cœur.

HAITI

30 Janvier

1961 Mgr. Claudius Angénor s’est vu confiée l’administration de l’archevêché de Port-au-Prince

L’archevêché a été dépourvu de titulaire à la suite de l’expulsion de Mgr Remy Augustin le 9 janvier 1961. Trois ans plus tard, Mgr Angénor devint lui-même la cible du gouvernement de François Duvalier et fut placé en résidence surveillée parce qu’il avait, durant un Te Deum, fait mention des prisonniers politiques

La Pensée du Jour

« Chaque perte apporte un gain. Tout comme chaque gain apporte une perte, Et avec chaque fin vient un nouveau commencement. »

Proverbe Bouddhiste

PRENOM DU JOUR

Sainte Martine mais aussi Martina, Martyna, Marzhina…

Dont on ne sait quasiment rien, subit le martyre à Rome. Les Martine sont gentilles et équilibrées. Leur couleur : le jaune. Leurs chiffres : le 3 et le 8.

Aujourd’hui

Lundi 30 Janvier 2017 Nouvelle Lune

Samedi 04 Février 2017 Premier Quartier

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

https://www.youtube.com/watch?v=R7WFXv3vCrY

https://www.youtube.com/watch?v=N3pw4SRkMgM

https://www.youtube.com/watch?v=4-ogxb39UcQ

https://www.youtube.com/watch?v=aATqEnkdFwc

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

30 Janvier 1882 Naissance de Franklin D. Roosevelt à New York, 32e président des États-Unis d’Amérique

Il fut président des États-Unis de 1933 à 1945. Seul président à avoir été élu quatre fois (le nombre de mandats est maintenant limité à deux) Roosevelt est amené à conduire la lutte contre la Grande Dépression, en mettant en œuvre le New Deal qui refonde pour une quarantaine d’années le pacte social américain, puis la politique des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Critiqué et admiré, il laisse une très forte empreinte dans l’histoire du pays et du monde.

ll est décédé le 12 avril 1945 alors qu’il posait pour un portrait (peint).

30 Janvier 1901 Découverte du plus grand geyser du monde

Le docteur Humphrey Haines découvre à Waimangu, au nord de la Nouvelle-Zélande, le plus grand geyser du monde. D’une hauteur de 450 mètres, il est apparu après que le Mont Tarawera soit entré en éruption, en 1886. Waimangu, qui signifie « eau noire » en langue maori, entre en activité tous les quatre ans pendant 36 heures en crachant à plus de 400 mètres des pierres et de la boue noire. Après une violente explosion en 1917 qui provoquera la mort de quatre personnes, le geyser se tarira à tout jamais.

30 Janvier 1933 Hitler chancelier allemand

À la suite de la démission du chancelier Schleicher, le président de la République allemande, le maréchal Paul von Hindenburg décide contre son gré de nommer Hitler à la chancellerie du Reich. Il n’a aucune sympathie pour le leader du Parti national-socialiste qu’il traite de « caporal bohémien ». Hindenburg le charge de former un nouveau gouvernement de « concentration nationale ». Le nouveau cabinet comprend trois membres du parti nazi à des places stratégiques : Hitler à la tête du gouvernement, Göring en tant que commissaire intérieur pour la Prusse et Frick au ministère de l’Intérieur. À la mort d’Hindenburg, le 2 août 1934, Hitler lui succèdera à la présidence du Reich.

30 Janvier 1945 Le plus grand sinistre maritime de l’histoire

Un sous-marin soviétique torpille le paquebot Wilhelm-Gustloff rempli de réfugiés allemands fuyant l’avance de l’Armée rouge en Prusse orientale et en Poméranie. Près de 9 000 personnes, dont 4 000 enfants, périssent dans les eaux glacées de la mer Baltique.

30 Janvier 1948 Assassinat de Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar (Gujarat) le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce pays. Le « père de la nation indienne » est assassiné de trois balles par l’extrémiste hindou Nathuram Godse lors d’une prière publique. Godse reproche à Gandhi d’être trop favorable à la cause des indiens musulmans. Durant 78 ans, Mohandas Karamchand Gandhi, dit le Mahatma Gandhi (Mahatma signifiant « Grande Âme »), aura professé la non-violence radicale, « l’ahimsa » et la résistance passive contre l’occupant britannique. Gandhi avait choisi de faire entendre sa voix par le jeûne politique jusqu’à obtenir satisfaction de ses revendications. Deux millions d’Indiens assisteront à ses funérailles.

30 Janvier 1951 Décès de Ferdinand Porsche, Constructeur automobile allemand

Ferdinand Porsche (né le 3 septembre 1875), a développé le moteur arrière à partir de 1931 et a présenté les prototypes de Volkswagen deux ans plus tard. Sa renommée comme constructeur de voitures de sport s’est étendue à l’échelle mondiale.

Il a également conçu et construit d’excellents chars d’assaut durant la guerre.

30 Janvier 1962 Naissance d’Abdullah II, roi de Jordanie

Il est le 43e descendant de Mahomet.

Abdullah n’était pas destiné à devenir roi, le prince héritier étant, depuis 1965, Hassan, frère du roi Hussein. Mais le 24 janvier 1999, 13 jours avant son décès, le roi Hussein a désigné Abdullah pour lui succéder, en exigeant qu’il choisisse à son tour comme successeur son autre fils Hamzah, alors âgé de dix-huit ans et fils de la reine Noor.

30 Janvier 1969 Lancement du satellite canadien ISIS 1

Les satellites ISIS ont été conçus pour étudier l’ionosphère et les aurores boréales.

Les satellites ISIS ont emporté des expériences que des laboratoires gouvernementaux et des universités canadiennes et américaines avaient mises au point. Le but : obtenir une meilleure compréhension des processus physiques présents dans l’ionosphère. Ils ont accumulé des données pendant tout un cycle solaire de 11 ans afin d’étudier les réactions de l’ionosphère aux changements du rayonnement solaire

30 Janvier 2001 Steven Spielberg fait chevalier de l’Empire britannique

Steven Spielberg se prépare à recevoir la distinction des mains de Sir Christopher Meyer, l’ambassadeur de Grande-Bretagne.

Le réalisateur américain Steven Spielberg a été fait chevalier honoraire de l’Empire britannique, la plus haute distinction accordée par la reine Elizabeth II d’Angleterre à des récipiendaires nés hors du Royaume-Uni pour leur contribution à la société. Le réalisateur d’ E.T., Jurassic Park, La liste de Schindler et de Il faut sauver le soldat Ryan a reçu cette distinction lundi à l’ambassade britannique à Washington en compagnie de son épouse, d’amis, de parents et de dignitaires américains et britanniques. En tant que chevalier honoraire, Spielberg n’a pas le droit de bénéficier des autres attributs d’un véritable chevalier de l’Empire britannique et notamment le droit de se faire appeler «Sir». Spielberg rejoint l’élite des chevaliers honoraires américains parmi lesquels on trouve les anciens présidents George Bush et Ronald Reagan, le nouveau secrétaire d’État Colin Powell, le général à la retraite Norman Schwarzkopf, l’acteur Bob Hope et le chef d’orchestre André Prévin.

30 Janvier 2007 Sortie du système d’exploitation Windows Vista

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows Vista, est maintenant disponible pour le grand public, deux mois après la sortie de sa version pour les entreprises; les principaux avantages de Windows Vista peuvent se résumer à une nouvelle interface graphique, à de meilleures fonctionnalités (notamment la recherche locale de contenu) et à une plus grande stabilité du système. Cependant, après la sortie du nouveau système, de nombreuses critiques ont fusé: Windows Vista est bourré de systèmes de protection anti-copie et de blocage de contenu. Ces systèmes sont intégrés dans la programmation de base du système ce qui les rend très difficiles à supprimer ou à contourner. Le résultat c’est que si vous installez Windows Vista ou si vous achetez un ordinateur où Windows Vista est déjà préinstallé, vous ne pouvez plus visionner ou enregistrer des vidéos ni écouter ou enregistrer de la musique téléchargée sur internet.

