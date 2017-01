Haiti-Elections locales et législatives : L’OCID juge acceptable la journée électorale du dimanche 29 janvier

Source hpnhaiti.com

Lors de la conférence donnée en milieu d’après-midi du dimanche 29 janvier, L’OCID se dit satisfait des opérations électorales pour les collectivités territoriales et le second tour du tiers du sénat. Malgré le faible taux de participation des électeurs constaté, depuis le début du scrutin, Rosny Desroches déclare que l’Observatoire citoyen pour l’institutionnalisation de la Démocratie est en mesure « d’affirmer que le scrutin a globalement débuté dans des conditions sécuritaires et organisationnelles acceptables ».