Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

50ème manifestation Lavalas :

Jeudi, l’organisation politique Fanmi Lavalas a organisée sa 50ème manifestation contre la victoire de Jovenel Moïse qu’elle qualifie de « coup d’État électoral. »

Beaucoup de candidats :

Dimanche 29 janvier, les haïtiens vont élire entre autres 570 cartels de CASEC (Conseils d’Administration des Sections Communales) et 568 cartels d’ASEC (Administration des Sections Communales) ainsi que ses 8 représentants au tiers-Sénat et le député de Fond Cochon dans la Grand-Anse. Ils sont 12,264 candidats au poste de CASEC et 14,206 pour les ASEC. De ces élections sortiront 5,536 nouveaux élus. Liste des candidats : http://www.haitilibre.com/article-15734-haiti-flash-listes-des-candidats-agrees-aux-elections-locales-casec-asec-et-dv.html

Mise à zéro de la base de donnée :

Uder Antoine, Directeur Exécutif du Conseil Électoral Provisoire, informe la population en général, les partis, groupements politiques et candidats en particulier, que dans le cadre de la transparence du processus électoral, le Conseil procédera à la mise à zéro de la base de données du CTV le dimanche 29 janvier, à 4h00 p.m. La Direction Exécutive, invite les responsables des partis, groupements politiques et les représentants d’organismes nationaux et internationaux d’observation électorale à prendre part à cette activité.

Personnel vacataire, responsabilités et sanctions :

La Direction Exécutive du Conseil Électoral Provisoire, informe les partis, groupements politiques en général, que, par décision du Conseil et en application des règlements, des sanctions sont prévues à l’encontre du personnel vacataire, notamment les membres des bureaux de vote indisciplinés, faisant preuve de négligence, dans la récupération et la transmission des Procès Verbaux et autres matériels sensibles, dont ils sont les premiers responsables. Uder Antoine, Directeur Exécutif encourage vivement les membres du personnel vacataire ayant prêté serment pour exercer leurs fonctions, d’agir dans le strict respect des dispositions.

Le Sénateur Salomon contre le Carnaval aux Cayes :

Selon le Sénateur du Sud Jean Mary Salomon, la ville des Cayes n’est pas prête pour organiser le Carnaval, National. Il réfute également l’argument selon lequel l’économie des Cayes serait la grande……lire la suite sur haitilibre.com