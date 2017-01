Haïti-élections: le Gouvernement met en place un système de surveillance électronique pour la réussite des élections du 29 janvier

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

Dans le cadre des mesures devant garantir la sécurité des élections de ce dimanche 29 janvier, le Gouvernement de la République a décidé de mettre en place un système de veille électronique avec l’introduction de cameras et de drones aux alentours et dans les espaces des Centres de Vote, a appris Haiti Press Network via un communiqué du Bureau de Communication de la Primature.