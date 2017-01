5, 536 candidats à élire : tout est fin prêt, rassurent le CEP, la police et le gouvernement

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

Des élections locales et du second tour du tiers du Sénat ce dimanche 29 janvier sortiront 5 536 nouveaux élus. Le CEP indique que tout est en place, la police nationale met en vigueur les restrictions habituelles et le gouvernement interdit les festivités carnavalesques pour la période allant du vendredi 27 au dimanche 29 janvier. Aucune inquiétude, aucune préoccupation pour le dimanche 29 janvier, tout est pratiquement fin prêt, rassure Uder Antoine, directeur exécutif du CEP qui intervenait jeudi soir à l’émission « Sa K ap Kwit » sur Télé 20.

Il n’est maintenant qu’une question d’heures pour la tenue du second tour du tiers du Sénat dans huit départements et les élections pour les CASEC, ASEC et délégués de ville sur tout le territoire. Tous les matériels sensibles et non sensibles sont déjà dans les départements et commencent à être distribués dans les centres de vote, a fait savoir Uder Antoine. Les superviseurs et les agents de sécurité électorale sont sur place et recevront ces matériels. Les conseillers électoraux sont en région : Carlos Hercule dans l’Artibonite, Marie Frantz Joachim dans l’Ouest 2 et dans la Grand’Anse ; dans le Centre, il y a Jean Simon Saint-Hubert ; Hérolle Michel est à la fois dans le Nord et le Nord-Est ; dans les Nippes, Lucien Jean Bernard assure le bon déroulement du scrutin, dans le Sud on trouve Josette J. Dorcély ; Frinel Joseph dans le Sud-Est. Léopold Berlanger et le directeur exécutif du CEP sont restés dans la capitale pour assurer la coordination des opérations électorales.

Dans un communiqué, le gouvernement a informé qu’il a été décidé lors d’un Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN) présidé par le Premier ministre Enex Jean-Charles, qu’en raison de l’organisation du second tour des élections législatives et de la tenue des joutes pour les collectivités territoriales et des délégués de ville ainsi que de la mobilisation des forces de police, les festivités précarnavalesques sont interdites sur toute l’ étendue du territoire national pour la période allant du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017. Le CSPN, a ajouté le communiqué, compte sur la compréhension de tous et invite les électeurs à se rendre aux urnes pour compléter le processus de renouvellement du personnel politique. Pour sa part, la police nationale a fait savoir que du samedi 28 janvier à partir de 6 heures p.m. jusqu’au lundi 30 janvier à minuit, les mesures suivantes ont été prises : suspension de tous les permis de port d’arme à feu et interdiction de circuler avec des armes tranchantes, contondantes ou toute autre arme par destination. S’agissant des compagnies privées de sécurité, elles devront effectuer leur relève sur place pour éviter tout déplacement d’arme sur la voie publique.

En outre, interdiction aux automobilistes et aux motards non autorisés de s’approcher des centres de vote, des BED et des BEC ; interdiction de vente et de consommer des boissons alcoolisées ; interdiction aux boîtes de nuit de fonctionner. « Tout contrevenant surpris en flagrant délit sera appréhendé, dépossédé de l’objet interdit et remis à la justice pour les suites légales », a menacé la PNH dans une note de presse.

Par ailleurs, le directeur exécutif du CEP à l’émission « Sa K ap Kwit » sur Télé 20 a mis l’accent sur l’importance des élections locales. Les élections locales ne sont pas moins importantes que la présidentielle, a-t-il dit. « Elections locales, développement local, tel est le slogan du CEP », a-t-il ajouté, soulignant que 5 536 élus locaux sortiront de ces compétitions électorales. Uder Antoine a fait remarquer ……..lire la suite sur Lenouvelliste.com