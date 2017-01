Haïti-sécurité-élections : des mesures de la PNH pour garantir la sécurité de la journée électorale du dimanche 29 janvier

Source Wilner Jean Louis | Hpnhaiti.com

Selon les différentes mesures annoncées, tous les permis de port d’armes à feu seront suspendus. Il est également interdit de circuler avec des armes tranchantes ou toute autre arme par destination.

« S’agissant des compagnies privées de sécurité, elles devront effectuer leur relève sur place pour éviter tout déplacement d’arme sur la voie publique. », a-t-on lu dans la note.

Les automobilistes et les motards non autorisées ne pourront pas s’approcher des centres de votes, des BED et des BEC, selon la note.

Il sera également interdit, durant la journée électorale, de vendre……..lire la suite sur hpnhaiti.com