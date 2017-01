L’inflation reste élevée, et les perspectives ne sont pas encourageantes

Hier l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) a publié un bulletin relatif à l’évolution des prix dans l’économie haïtienne pour le mois de décembre 2016.

Chiffré à 288.9 en Décembre 2016 contre 285.5 le mois précédent, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) a affiché un taux de croissance mensuel de 1.2% et de 14.3% en glissement annuel contre un taux de 14,2% pour le mois de novembre 2016.

Les fonctions qui ont le plus contribué à la hausse mensuelle sont : « Alimentation, Boissons et Tabac » (1.2 %), « Loyer du logement, Énergie et Eau » (2.6%), « Aménagement, Équipement et Entretien du logement » (0.9%), « Santé » (1.7%), et « Autres biens et services » (1.9%).

Toujours selon le bulletin de l’IHSI, la variation positive de la branche ‘ »Alimentation, Boissons et Tabac » provient particulièrement de l’avocat (2.3%), de la banane (3.4%), du pois vert (1.1%), des choux (3.0%), du malanga (3.0%), de la patate (3.0%), de la pomme de terre (3.9%), de l’orange (3.0%), de la chadèque (2.2%) et du citron (1.4%).

A l’origine du renchérissement de la fonction « Loyer du logement, Énergie et Eau » se trouvent les hausses du prix du loyer du logement (0.5%), de l’approvisionnement en eau (0.2%) et du charbon de bois (9.1%). La progression de l’indice de l' »Aménagement, Équipement et Entretien du logement » est imputable aux meubles de salon (2.6%), à la salle à manger (2.8%) et au réfrigérateur (2.5%). Le gonflement de la fonction « Santé » est lié particulièrement à la hausse des prix des postes suivants: médicaments (1.2 et les Honoraires payés aux médecins (2.7%). De son côté, la croissance des « Autres Biens et Services » résulte surtout de l’augmentation des prix de la poudre de toilette (9.6%) et des autres produits d’entretien des cheveux (1.6%).

Au niveau géographique, la régions du pays la plus touchée par l’inflation pour le mois de Décembre 2016 est la région du Sud qui contient les départements du Sud, de la Grand’Anse et des Nippes avec un taux d’inflation de 1,7%. Une situation qui est expliqué par les pertes agricoles systématiques occasionnées par le cyclone Matthew qui a ravagé principalement ces trois départements.

Quand on essaie d’évaluer et de comparer l’inflation sur les produits locaux et celle sur les produits importés pour le mois de Décembre, nous avons constaté que l’inflation sur les produits locaux a été plus importante soit 15% contre une inflation de 13% sur les produits importes. Cette hausse de prix des produits locaux provient particulièrement de la hausse des prix des produits de l’aménagement et d’entretient qui ont cru de 22% sur un an, des prix du loyer du logement, énergie et eau qui ont cru de 20%, loisirs et spectacles qui ont cru de 16,9% au niveau local sans oublier les produits alimentaires qui ont enregistré une hausse de 15,2% entre décembre 2015 et décembre 2016.

Sans un vrai programme de renforcement et de redynamisation du Grand Sud et des autres secteurs productifs du pays pour une production nationale plus abondante et des lois sur la concurrence et de protection du consommateur pour éviter des monopoles de fixation de prix arbitraire, nous allons continuer à assister à inflation galopante, sans parler des effets complémentaires de la dépréciation de la gourde dans la détermination du coût de la vie.

Etzer S. EMILE

Economiste

Radio Vision 2000

etzeremile@gmail.com