Ephéméride du Jour….., 26 janvier 1956 – Décès de Cléanthe Desgraves-Valcin, Romancière, Suffragiste haïtienne

26 janvier 1956 Décès de Cléanthe Desgraves-Valcin, Romancière, Suffragiste haïtienne

CARRIÈRE:

Se fit surtout remarquer pour ses actions en faveur des droits civils et politiques des femmes haïtiennes.

Présidente de la Ligue féminine d’Action sociale.

Co-fondatrice du journal féministe Voix des Femmes.

Ecrivain, elle laissa à la postérité deux romans, un recueil de poésies et des nouvelles.

OEUVRES:

Fleurs et Pleurs (recueils de poèmes). Port-au-Prince: Imprimerie Nationale, 1924.

Cruelle Destinée (roman). Port-au-Prince: Jouve et Cie, 1929.

Aujourd’hui, 26 Janvier 2017

26ème jour de l’année, 4ème semaine de l’année

339jours avant la fin de l’année

JOURNEES NATIONALES

1950 Inde : anniversaire de la Proclamation de la République

Australie anniversaire de l’arrivée des premiers immigrants ou First Fleet (première flotte).

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale de la douane et sur l’éthique

La Journée internationale de la douane est parrainée par l’Organisation mondiale des douanes. Celle-ci compte 150 états membres et a son siège social à Bruxelles. Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde.

Célébrée chaque année le 26 janvier, cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C’est l’occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçons.

Traditionnellement, les pays participants organisent pour l’occasion des événements à l’échelle nationale. Mais tout aussi importantes sont les activités plus modestes qui ont cours dans les bureaux locaux ou régionaux. Il peut s’agir d’événements publics ou, plus simplement, les directeurs locaux peuvent réunir leurs employés pour les féliciter de leur bon travail à l’occasion d’une pause-café-gâteau.

La douane en france

Le plus simple est encore de se rendre sur le site du gouvernement français consacré aux Douanes françaises

http://www.journee-mondiale.com/137/journee-mondiale-de-la-douane-et-sur-l-ethique.htm

UN FAIT A RETENIR

1905 Découverte du plus gros diamant du monde

Dans la mine « Premier » près de Pretoria, en Afrique du Sud, est trouvé le plus gros diamant naturel du monde. La pierre de 3 106 carat (637 grammes) est appelée « Cullinan » en l’honneur du propriétaire de la mine, Sir Thomas Cullinan.

Le cullinan fut d’abord taillé en neuf parties

Il sera taillé pour la couronne d’Angleterre en 105 pièces.

La plus grosse d’entre elles, « Etoile d’Afrique », ornera le sceptre du roi Edouard VII.

La Pensée du Jour

«On n’enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’on est.»

Jean Jaurès

PRENOM DU JOUR

SAINTE-PAULE mais aussi Pauline, Paola…

Née en 347, morte le 26 janvier 404, grande dame romaine, mère de cinq enfants, s’embarqua pour la Terre Sainte à la mort de son mari et construisit deux monastères à Bethléem

Les Paule sont délicates et sensibles

Leur couleur : le rouge et leur chiffre : le 5

Aujourd’hui

Jeudi 26 Janvier 2017 Dernier Quartier

Samedi 28 Janvier 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 19 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

VISION NAVAL

Boukman eksperyans«qui perd gagne ?»

Pour découvrir la musique de Boukman eksperyans«qui perd gagne ?»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Tc0U2hl9Oqs

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

26 Janvier 1880 Naissance du général Douglas MacArthur

Douglas MacArthur était un général américain qui joua un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale et le début de la Guerre froide. En fait MacArthur est le commandant allié no 1 de l’occupation Japonaise.

26 Janvier 1904 Naissance d’Ancel Keys

Nutritioniste américain qui a identifié le rôle des gras saturés dans les maladies de coeur.

Il proposa la théorie (appelée l’hypothèse des lipides) suivante: l’existence d’une relation directe entre la quantité de graisse saturée et de cholestérol dans l’alimentation et les maladies coronariennes. Il est décédé le 20 novembre 2004.

26 Janvier 1925 Naissance de Paul Newman

Paul Newman est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain né le 26 janvier 1925 à Cleveland (Ohio).

26 Janvier 1950 Inde: proclamation de la République

L’Inde adopte officiellement sa constitution.

Depuis, cette date est fête nationale en Inde.

Dr. Rajendra Prasad devient le premier président

Trois ans après la déclaration d’indépendance de l’Union Indienne (15 août 1947), le Premier ministre Jawârharlâl Nehru proclame la République.

Le Docteur Rajendra Prasad devient le président de la toute jeune république.

26 Janvier 1998 Céline Dion meilleure chanteuse pop/rock

Céline Dion ajoute un autre trophée à sa collection soit celui de la meilleure chanteuse pop/rock à la 25e édition des American Music Awards.

26 Janvier 2001 Tremblement de terre en Inde

Un séisme de 7,9 sur l’échelle de Richter frappe l’État de Gujarat dans l’ouest de l’Inde faisant environ 35 000 morts et plus de 61 000 blessés, laissant san- abri 600 000 personnes. Plus de 275 répliques auront lieu, dont 20 d’une magnitude supérieure à cinq. Il s’agit du plus fort séisme que l’Inde ait connu depuis 1950, date à laquelle un tremblement de terre d’une magnitude de 8 degrés avait frappé le pays.

