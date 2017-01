Astrologie du jour

BELIER

Amour

Natif marié, cette fois vous serez comblé : c’est en effet Vénus elle-même, la déesse de l’amour, qui décidera de vous prendre sous son aile protectrice. Elle vous promet des moments de grande complicité avec votre conjoint ou partenaire. Tout risque de malentendu ou de friction sera écarté. Célibataire, le bonheur amoureux sera au rendez-vous, même si vous avez décidé qu’il vous est désespérément inaccessible. Votre charme sera sans rival, et il n’est pas impossible qu’une rencontre très importante vienne illuminer cette journée.

Argent

Evitez les dettes : vous pourriez avoir du mal à les rembourser, et cela vous mettrait dans une situation très pénible. Savez-vous que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Publilius Syrus) ?

Santé

Donnez votre préférence à une cuisine simple et naturelle, à base de produits très frais et d’excellente qualité. Comme vous êtes prédisposé aux troubles intestinaux et que vous digérez mal certains aliments, surtout lorsque vous êtes nerveux et fatigué, évitez les plats trop riches ou trop épicés, et consommez beaucoup de légumes cuits à l’eau ou, mieux, à la vapeur et des compotes.

Travail

Journée très animée sur le plan professionnel. Vous l’aborderez avec la ferme intention d’obtenir des résultats, et votre grande puissance de travail sera d’une redoutable efficacité. Mais comme Mars sera en aspect dysharmonique, il faudra vous méfier de vos réactions excessives. Trop d’agressivité ou trop d’autoritarisme ne servirait à rien. Maîtrisez-vous !

Citation

Mieux vaut souffrir le mal que le faire (Samuel Johnson).

Famille/foyer

Très nette amélioration dans votre vie familiale. Vous n’aurez plus l’impression d’être pieds et poings liés, prisonnier d’une situation intolérable. Mais les problèmes du foyer ne seront pas bel et bien réglés.

Vie sociale

Vous auriez peut-être intérêt à décharger votre coeur afin de retrouver votre allant. Au lieu de garder obstinément le silence, confiez-vous à une personne dont la discrétion ne fait aucun doute.

Nombre chance

773

Clin d’oeil

Allez de l’avant sans chercher à brûler les étapes ni voir trop grand dans vos différents projets.

TAUREAU

Amour

Sur le plan conjugal, vous aurez l’occasion de concrétiser des projets anciens et de vous épanouir dans le sens de vos désirs, tout en conservant une certaine indépendance qui vous tient toujours à coeur. La planète Vénus sera là pour soutenir vos souhaits. Si vous êtes seul, vous n’aurez de compte à rendre à personne, et vous continuerez à accumuler les nuits blanches et les petits matins coquins !

Argent

Le pronostic concernant votre vie financière est dans l’ensemble assez encourageant. Bien des indices font penser à une hausse de vos revenus courants. Mais n’essayez pas de dépenser l’argent que nous n’aurez pas effectivement empoché.

Santé

Inutile de dire qu’avec cet aspect du Soleil, maître de la vitalité, vous serez en excellente forme. Seule éventuelle difficulté : vous serez si actif, vous aurez tellement d’idées et de projets, que vous pourrez par moments avoir tendance à vivre sur les nerfs. Pensez à dormir suffisamment.

Travail

Le Soleil et Jupiter devraient en principe protéger votre vie professionnelle. Mais leur influence pourra se manifester d’une manière surprenante ou déstabilisante. Pourtant, quoi qu’il arrive, vous aurez en main les atouts pour réagir positivement et pourrez rapidement redresser la barre.

Citation

Il vaut mieux être le serviteur d’un homme intelligent que le maître d’un imbécile (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Acceptez les précieux conseils de votre entourage familial, au lieu de vous buter. Sur le plan matériel, notamment, vous verrez que certaines suggestions de vos proches sont très judicieuses.

Vie sociale

Excellentes relations avec vos amis. Vous devriez pourtant garder une liberté suffisante pour vous consacrer à vos intérêts personnels, ou pour vous livrer à la réflexion dans la solitude.

Nombre chance

763

Clin d’oeil

Inutile de nager à contre-courant ; suivez le troupeau.

GEMEAUX

Amour

Les occasions de vivre une charmante amourette seront nombreuses aujourd’hui. Si vous êtes marié, vous aurez un mal fou à résister à la tentation dévastatrice. Si vous cédez, la culpabilité risque de vous gâcher votre plaisir. Célibataire, l’amour occupera aujourd’hui toutes vos pensées. Hélas, vous aurez une fâcheuse tendance à vous faire beaucoup d’illusions, à prendre vos désirs pour des réalités. Si bien que vous passerez de l’extase au désespoir à une vitesse vertigineuse !

Argent

Avec Neptune en cet aspect, vous aurez davantage de chance en argent. Mais attention, vous risquez, aussi, de vous montrer très imprudent dans vos dépenses. Evitez les jeux d’argent comme la peste.

Santé

L’influence de Jupiter en excellent aspect décuplera votre envie de vous dépenser physiquement et de pratiquer régulièrement un sport. Voilà le meilleur moyen pour vous de conserver une belle silhouette. Sachez que la natation peut vous être très bénéfique.

Travail

La planète Mercure en bonne position dans votre Ciel natal vous donnera de l’imagination à revendre. Si vous avez des projets à élaborer, ce sera bien le moment.

Citation

Les amoureux rêvent, les époux sont réveillés (A. Pope).

Famille/foyer

Cet environnement astral dispensera une certaine chaleur affective au sein de votre foyer. Il y apportera une note de bonne humeur et une touche de raffinement. Vos échanges avec vos proches seront empreints de beaucoup d’affection, d’une sage compréhension, de sentiments équilibrés, d’une certaine sérénité.

Vie sociale

Mercure vous conseillera d’éviter les maladresses ou impairs dans les contacts avec l’entourage, en particulier avec ceux dont vous dépendez plus ou moins : conjoint, supérieurs, associés, collègues.

Nombre chance

758

Clin d’oeil

Ayez de l’audace et tentez même votre chance si vous en avez l’occasion.

CANCER

Amour

Les astres ne pourront pas vous garantir un bonheur conjugal absolu et sans nuages. Mais si vous voulez réellement y mettre un peu du vôtre, vous pouvez espérer passer une excellente journée en couple. Célibataire, Mercure vous rendra sensible aux cendres du passé. Une mélodie parvenue à vos oreilles par hasard réveillera en vous une passion longtemps refoulée et vous fera revivre des moments parmi les plus merveilleux de votre vie.

Argent

Uranus et Neptune se trouveront dans votre secteur argent. Leurs combinaisons négatives pourront déstabiliser votre équilibre budgétaire, en vous mettant face à des dépenses imprévues et difficiles à éviter, ou en provoquant des malentendus avec vos créanciers ou débiteurs.

Santé

Les défenses naturelles de votre organisme se révéleront efficaces, et vous résisterez bien aux attaques microbiennes et virales. Par ailleurs, les traitements à long terme, concernant notamment les problèmes osseux, donneront des résultats encourageants.

Travail

Vous marquerez habilement votre territoire, et vous saurez prendre les dispositions nécessaires pour affronter tout problème dans votre travail. Mais les retards pourraient avoir raison de votre calme.

Citation

Suivez la mode ou quittez le monde (proverbe général).

Famille/foyer

Des discussions, des désaccords sur certaines questions de fond risquent de perturber votre vie de famille aujourd’hui. Pourtant, si vous faites un effort de bonne volonté, la situation s’améliorera nettement.

Vie sociale

Uranus vous forcera à reconnaître que le bonheur personnel passe presque toujours par une activité tournée vers les autres. « Dans le bonheur d’autrui, je cherche mon bonheur » (Corneille). Ceci est particulièrement vrai pour vous si vous êtes à la retraite. Un grand nombre de retraités l’ont compris et veulent se rendre utiles à la société.

Nombre chance

653

Clin d’oeil

Pensez à défendre vos intérêts ; c’est un droit tout à fait légitime.

LION

Amour

Avec Vénus en cet aspect, vous, célibataire, pourriez tomber sous le charme d’une personne qui vit loin de chez vous ou qui appartient à une autre culture. Pour certains d’entre vous, cette rencontre pourrait modifier sensiblement votre vision du couple et représenter une étape importante dans votre vie amoureuse. Quant aux couples déjà formés, ils pourront chercher à raviver leur passion au travers d’un petit voyage en amoureux ou d’un dîner aux chandelles.

Argent

Bonne chance en argent. Mais les aspects négatifs de la Lune accentueront votre tendance à dépenser. Résistez à vos envies d’achat. Ne contractez des dettes sous aucun prétexte. S’il vous arrivait de gagner au jeu, arrêtez-vous maintenant, de grâce ! Vous n’aurez pas une deuxième chance !

Santé

Vous devriez réduire ou même supprimer totalement votre consommation de thé ou de café, car il semble bien que vous aviez dépassé les limites raisonnables. Si vous vous sentez trop fatigué, au lieu de prendre des excitants, reposez-vous : c’est la plus simple, la plus naturelle et pourtant la meilleure des solutions.

Travail

Dans le travail, n’essayez pas de forcer votre talent. En voulant trop vous mettre en avant, vous obtiendrez le contraire du résultat recherché. Misez plutôt sur la sobriété, et vous verrez que vous n’aurez pas à le regretter.

Citation

En amour, il n’y a pas de plus affreux désastre que la mort de l’imagination (George Meredith).

Famille/foyer

L’influence de Mars dans le secteur famille pourrait bien vous valoir quelques tensions avec vos enfants. Rien de très grave, rassurez-vous ; mais il vous faudra user de doigté si vous voulez régler harmonieusement vos différends. Il pourrait s’agir d’un malentendu qui génère un climat tendu dans votre foyer.

Vie sociale

Vous supporterez très difficilement toutes les formes de contraintes ou de limitation : vous serez en pleine phase d’expansion. Alors, malheur à ceux qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues. Avec votre entourage amical, il y aura probablement quelques prises de bec ; mais pas de rancune de part et d’autre, heureusement.

Nombre chance

936

Clin d’oeil

Ne confondez pas échanges d’idées et empoignades.

VIERGE

Amour

On ne pourra vraiment pas vous reprocher cette fois de vouloir croupir dans la routine. Vous chamboulerez vos habitudes, et vous opérerez de vastes changements dans votre vie conjugale. Bravo ! Célibataire, à vous les conquêtes flatteuses, les amours vibrantes et passionnées ! Vous ne vous ennuierez pas, et vous récolterez une moisson de jolis souvenirs.

Argent

Une journée faste s’ouvre à vous dans le domaine matériel. Vous serez à la fois très confiant, audacieux, pour saisir au vol toutes les bonnes occasions, et aussi suffisamment prudent pour ne pas prendre de risques inutiles. Le résultat ne tardera pas à se faire sentir : vous multiplierez vos sous à vue d’oeil !

Santé

Méfiez-vous du surmenage et de la fatigue nerveuse qui guetteront tous ceux qui veulent en faire trop, car Pluton ne sera pas là pour vous distiller une vitalité du tonnerre. Ne demandez pas à tout avoir tout de suite ; et faites preuve de patience et de modération dans vos efforts. « Qui veut voyager loin ménage sa monture » (Racine).

Travail

Vous aurez la possibilité de vous lancer dans un travail qui demande un grand effort mais qui vous fera beaucoup progresser. Cependant, pour avoir de bons résultats, vous devrez éviter de vous fier à de vagues promesses et ne pas changer continuellement d’avis. Il faut savoir ce que vous voulez et vous y appliquer si vous voulez tirer le meilleur parti possible des opportunités d’expansion qui s’offriront à vous.

Citation

C’est au milieu de la boue que l’on trouve l’or (proverbe arabe).

Famille/foyer

En famille, le dialogue sera favorisé. Ce sera le moment de resserrer vos liens avec vos parents. Si un conflit vous oppose à eux, profitez de cette ambiance pour tenter de le résoudre : vous trouverez certainement un terrain d’entente.

Vie sociale

Des personnalités hors du commun pourront vous apporter leur concours pour mettre en valeur vos idées, ou pour vous ouvrir des portes utiles à votre progrès social ou professionnel.

Nombre chance

895

Clin d’oeil

Ne vous pressez pas. Attendez le moment propice pour passer à l’action.

BALANCE

Amour

Le Soleil en cet aspect devrait protéger vos amours, et du même coup vous rendre rayonnant. Si vous êtes solitaire, le réveil sentimental ne va pas tarder à sonner, avec la rencontre prochaine de celui qui pourrait bien orienter différemment votre avenir. Si vous vivez en couple, attention cependant à l’impact négatif de Mars, qui pourra vous inciter à imposer trop abruptement vos désirs à votre conjoint ou partenaire. Il ne demandera pourtant qu’à vous faire plaisir, à condition toutefois que vous sachiez y mettre les formes.

Argent

Vous aurez à faire face à des difficultés d’ordre financier. Il vaudrait mieux différer certains achats non urgents ou pas vraiment indispensables. Méfiez-vous de vos envies actuelles : certaines d’entre elles se révéleront passagères ou tout à fait futiles.

Santé

Environnement très favorable à la santé. Vous vous sentirez en bonne forme, et vous aurez aussi un excellent moral, ce qui n’est pas toujours le cas. De plus, les troubles digestifs seront en sensible diminution.

Travail

Prudence sur le plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se produire et vous conduire à prendre de mauvaises décisions, à faire des choix peu judicieux. Mais, vous reprendrez rapidement vos esprits, et vous entamerez une belle progression qui devrait vous conduire à obtenir une promotion flatteuse.

Citation

L’homme intelligent sait mettre les choses à leur juste place (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez le sentiment d’avoir quelque peu délaissé vos enfants. Alors, vous leur consacrerez le maximum de temps possible, histoire de vous faire pardonner. Le courant passera merveilleusement.

Vie sociale

L’occasion vous sera donnée de faire d’intéressantes rencontres. Recherchez d’abord les points que vous auriez en commun dans le domaine culturel, avant d’aborder les questions d’ordre matériel ou sentimental.

Nombre chance

807

Clin d’oeil

Ne désespérez pas : le temps pourra changer le cours des choses.

SCORPION

Amour

Vous allez entrer dans une phase de félicité conjugale. Cela pourrait bien vous valoir une très grande joie, un vrai bonheur même. Vous aurez les meilleures chances de connaître le grand amour : le vrai, le solide, le durable. Pourtant, n’idéalisez pas trop votre partenaire. Célibataire, vous serez bien décidé à prendre en main votre destin amoureux. Et vous refuserez de vous laisser mener par le bout du nez. Si vous avez l’impression d’avoir été dupé par une séduisante personne, vous saurez vous venger de belle manière !

Argent

Si vous devez solliciter un prêt ou régler une transaction financière de première importance, ce sera le moment parfait. Vos chances de réussite seront fortement accrues. Meilleure chance au jeu aussi ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Grâce à Mars, planète du dynamisme et de l’énergie, en aspect harmonique, votre résistance physique et nerveuse sera en hausse, et vous aurez besoin de bouger pour vous sentir bien dans votre peau. Ce sera le moment idéal pour vous mettre à ces cours de gym que vous envisagiez vaguement de suivre, ou pour vous remettre au tennis ou au football. La pratique d’un sport vous fera du bien physiquement, mais aussi psychologiquement, car c’est un excellent antistress.

Travail

Les natifs de professions indépendantes ou libérales, subissant des influx contraires, connaîtront un certain manque de chance cette fois. Des erreurs sont à prévoir, par exemple en ce qui concerne la gestion des stocks, erreurs souvent dues à un excès d’optimisme ou au mauvais choix des produits.

Citation

Le principe démocratique a contribué à l’affaissement de la civilisation en empêchant le développement de l’élite (Alexis Carrel).

Famille/foyer

La maison revêt pour vous une très grande importance. Ce sera le moment d’entreprendre les petites améliorations, les embellissements dont vous rêviez, et même éventuellement un changement de résidence si vos moyens vous le permettent.

Vie sociale

N’hésitez pas à vous étourdir dans un tourbillon d’activités et de distractions. Ce sera le meilleur moyen de vous changer les idées. Arrangez-vous pour voir des amis gais et chaleureux, qui sauront vous communiquer leur joie de vivre. Allez au cinéma, au théâtre ; votre fibre artistique en vibrera de plaisir !

Nombre chance

844

Clin d’oeil

Essayez de retrouver la spontanéité de votre enfance.

SAGITTAIRE

Amour

Pour être agréable, surtout sur du long terme et au quotidien, la vie à deux suppose des concessions. Le problème, cette fois, c’est qu’avec cet aspect de Pluton, vous ne serez pas disposé à en faire beaucoup. Si votre conjoint est du genre conciliant, il s’en accommodera. Mais, dans le cas contraire, il pourrait vous le reprocher vertement. Célibataire, vous aimez plaire, mais pas forcément rendre des comptes. Pas facile dans ces conditions de trouver une personne qui se plie à votre mode de vie. A défaut de grande passion, les planètes vous proposeront cette fois de jouer la carte de l’amitié !

Argent

Votre flair financier sera pour une fois pris en défaut. Ne vous fiez surtout pas à vos intuitions, elles vous feraient faire une grosse bêtise. Evitez les endettements, vous ne pourriez pas y faire face !

Santé

En général, vous n’êtes pas un fanatique du sport. Mais vous ne détestez pas la gymnastique. C’est justement ce qui vous conviendra le mieux aujourd’hui et qui vous procurera le plus de bien-être. Une petite séance de gymnastique tous les jours vous permettra de rester en bonne forme physique et d’avoir un moral d’acier.

Travail

Saturne en cet aspect renforcera votre ambition professionnelle tout en vous mettant face à vos responsabilités. Ce ne sera pas le moment de vous défiler et d’essayer d’échapper à vos obligations : la sanction serait immédiate.

Citation

On ne fait pas ses ablutions avec de l’eau sale (proverbe arabe).

Famille/foyer

Tâchez d’user d’un peu plus de psychologie vis-à-vis de vos relations familiales. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments avec vos proches. Faites le point de la situation de temps en temps, afin de ne pas commettre d’erreurs préjudiciables.

Vie sociale

Qu’on ne vienne surtout pas vous déranger dans votre intimité. Même avec votre entourage amical, vous serez plus distant que d’habitude. Vous aurez besoin de calme pour voir plus clair en vous-même.

Nombre chance

416

Clin d’oeil

Remettez en question vos opinions les plus solidement ancrées.

CAPRICORNE

Amour

Vie de couple dans l’ensemble assez stable. Aucune planète n’occupera les secteurs de votre thème liés à la vie conjugale. Reste que Vénus, la déesse de l’amour, sera dans les parages. Son soutien vous promet des moments heureux et épanouissants en compagnie de votre cher et tendre. Célibataire, Pluton vous deviendra très favorable. Il promet une belle histoire d’amour à nombre d’entre vous. Une histoire qui mettra peut-être un peu de temps à se concrétiser mais qui, ensuite, aura d’excellentes chances de durer.

Argent

Vous aurez aujourd’hui plus de chance en argent que d’habitude. Une rentrée fortuite est probable. Mais ce n’est pas une raison pour vous dépêcher de dépenser cette somme ; mettez-la sur votre compte d’épargne.

Santé

Vous devrez observer la plus grande prudence en raison de cette ambiance astrale à très forte dominance mercurienne. Ne vous surmenez pas, ou vous allez craquer à coup sûr. Veillez à ménager votre coeur et vos artères en observant une certaine frugalité. Si vous fumez, il sera temps de vous débarrasser une bonne fois pour toutes de cette abominable habitude.

Travail

Le moment sera tout indiqué pour intensifier vos efforts dans le travail. Plus vous vous appliquerez, meilleurs seront les résultats obtenus. Vous gagnerez ainsi l’approbation de vos collègues et leur respect pour vos capacités et votre sens de l’organisation. Vous en serez le premier bénéficiaire.

Citation

Qui vit près d’un grand arbre na manque jamais de bois de chauffage (proverbe chinois).

Famille/foyer

Si vous désirez changer de résidence pour mieux loger votre petit monde, profitez des influx bénéfiques en cette journée pour prospecter. Prenez des engagements fermes, sans hésiter, si vous trouvez quelque chose qui semble vous convenir.

Vie sociale

La diplomatie, ce n’est généralement pas votre vertu cardinale ! Pourtant, cette fois, sous l’influence de Mercure, vous arrondirez les angles et ferez des concessions pour parvenir à vos fins.

Nombre chance

260

Clin d’oeil

Dévouez-vous davantage à la personne que vous aimez : elle sera ainsi plus sensible que d’habitude à vos attentions.

VERSEAU

Amour

Si vous êtes libre, vous ferez tout pour le rester ! Eh oui, les brèves rencontres et les passions torrides vous conviendront parfaitement, et vous n’aurez pas du tout envie de vous fixer en ce moment. Natif vivant en couple, le stress ne vous ayant pas épargné, vous serez assez nerveux et impatient aujourd’hui. Votre conjoint ou partenaire risque donc d’en ressentir les désagréments et de ne pas recevoir la tendresse quotidienne à laquelle il aspire. Des frictions et même des prises de bec ne sont pas à exclure.

Argent

Ne prenez pas en charge les problèmes financiers d’autrui. Pensez plutôt à gérer votre patrimoine avec rigueur et vigilance. Evitez de conclure des transactions financières ou commerciales ce jour ; le bilan serait décevant, sinon catastrophique.

Santé

Avec Mars au beau milieu de votre Ciel, un petit risque accidentel n’est pas à exclure. Mais Mercure vous permettra d’être en pleine forme. Plus encore si vous pratiquez un sport et si vous l’associez à un bon régime alimentaire.

Travail

Journée très constructive. Vous pourrez améliorer sensiblement votre situation professionnelle. Bien soutenu par Mars, vous remporterez de beaux succès. Vous parviendrez à trouver un certain équilibre entre votre vie privée et vos obligations professionnelles.

Citation

Celui qui souffle la poussière s’en remplit les yeux (proverbe anglais).

Famille/foyer

Conseil de Saturne : ne soyez pas trop possessif envers vos enfants. Tenez compte du fait que les jeunes de la famille ont besoin d’indépendance pour s’épanouir.

Vie sociale

Votre besoin de stabilité dans le domaine amical sera très fort, et vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider les liens qui vous unissent à vos amis. Vous avez bien raison, car vous serez largement payé de retour.

Nombre chance

415

Clin d’oeil

Reconnaissez vos propres erreurs si vous voulez amener les autres à reconnaître les leurs.

POISSONS

Amour

Vous mettrez tout en oeuvre pour renforcer vos liens avec votre conjoint ou partenaire. Ainsi, vous partirez en guerre contre la routine et les habitudes, afin que votre couple échappe au piège de l’ennui. Vos efforts porteront leurs fruits, et le bonheur brillera fort dans votre Ciel. Célibataire, un retour de passion pourrait très bien surgir ce jour et bouleverser votre existence. Si cela arrive, vous vous sentirez tout tourneboulé et tout bizarre. Pourtant, vous avez l’habitude de tomber amoureux du premier joli coeur qui passe !

Argent

Côté finances, le flou artistique ne sera pas autorisé cette fois. En d’autres termes, vous devrez surveiller de très près l’état de vos comptes et vous assurer que vous vous êtes correctement acquitté des factures, traites, et impôts. La moindre erreur, le plus petit oubli pourrait vous coûter cher. Méfiez-vous aussi des transactions mal préparées et des opérations financières hasardeuses.

Santé

Vous ne devriez avoir aucun problème de santé en ce moment. Soutenu par un certain nombre de planètes positives, vous bénéficierez d’un bon tonus physique et, surtout, d’un excellent moral. Un seul point faible cependant : vous risquez par moments d’être assez nerveux. Essayez de dormir davantage, cela vous aidera à ne pas tomber dans une hyperexcitation fatigante.

Travail

Dans votre métier, vous aurez du baume au coeur et le coeur à l’ouvrage. Rien ne vous semblera impossible. De nouvelles perspectives d’alliance, d’association ou de contrat s’offriront à vous et qui s’avéreront des atouts précieux. Allez de l’avant, montrez-vous énergique et audacieux. L’avenir sera à vous !

Citation

Trop parcimonieux ou trop impatient, on ne peut rien accomplir (proverbe chinois).

Famille/foyer

Sous l’influence de Mercure, vous vous laisserez totalement dominer par vos émotions et vos sentiments. Bien sûr, vous vivrez des moments merveilleux en famille, mais votre manque d’objectivité concernant vos proches risque de déboucher sur des déceptions.

Vie sociale

Vous serez aujourd’hui la cible de certaines provocations. Ne sortez pas de vos gonds bien huilés, demeurez imperturbable devant les attaques sournoises : ce sera le meilleur moyen d’en venir à bout.

Nombre chance

558

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas prendre au piège de promesses fallacieuses dont le seul but est d’endormir votre méfiance et votre vigilance.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net