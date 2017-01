« Secteur démocratique réuni » Jude Célestin et Moïse Jean-Charles s’unissent et renforcent l’opposition…

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

Après avoir échoué, dans un premier temps, aux élections du 20 novembre, puis devant les instances contentieuses électorales, les anciens candidats à la présidence Jude Célestin et Moïse Jean-Charles unissent leurs forces pour combattre Jovenel Moïse sur d’autres fronts. Ils ont lancé hier mercredi le mouvement appelé « Secteur démocratique réuni ». Fanmi Lavalas souligne au Nouvelliste qu’elle ne fait pas partie de cette structure, mais entend cependant rester mobilisé contre l’élection de Jovenel Moïse…

Jour J- 11. Jovenel Moïse se prépare à prendre officiellement les rênes du pays pour les cinq prochaines années. Cependant, ses anciens concurrents à la magistrature suprême de l’État n’entendent pas lui faciliter la tâche. Ils s’unissent et se mobilisent pour lui mettre des bâtons dans les roues. Au Palais de l’Art, mercredi, Moïse Jean-Charles, des proches de Jude Célestin et le député Lavalas Printemps Bélizaire ont lancé, en présence de plusieurs dizaines de leurs sympathisants, le mouvement appelé « Secteur démocratique réuni ».

Difficile de donner une définition claire et précise à cette structure. Cependant, Moïse Jean-Charles s’est empressé de souligner au Nouvelliste qu’il ne s’agit pas d’une alliance entre des anciens candidats à la présidence n’ayant pas accepté les résultats de la présidentielle. Ce n’est pas non plus une plateforme politique. Pour le leader de Pitit Dessalines, ce sont des responsables de partis politiques et d’organisations populaires qui ont décidé de se mettre ensemble contre un « coup d’Etat électoral » en faveur de Jovenel Moïse.

L’ancien candidat à la présidence de Pitit Dessalines continue de dénoncer les résultats des élections du 20 novembre donnant gagnant Jovenel Moïse dès le premier tour du scrutin. Selon lui, ce sont des « grands électeurs » caractérisés par les forces économiques du pays et la communauté internationale qui ont décidé d’imposer le leader du PHTK comme président de la République.

Moïse Jean-Charles a annoncé qu’il allait combattre non seulement le « coup d’Etat électoral », mais aussi « ceux qui sont impliqués dans la corruption et le trafic de la drogue dans le pays ». Il en a profité pour annoncer qu’il a dissous son comité de campagne et que désormais personne n’est habilité à prendre la parole en son nom. « Leurs initiatives et leurs décisions n’engagent ni Moïse Jean-Charles ni Pitit Dessalines », a-t-il dit sans vouloir donner plus de précisions sur cette décision.

Selon lui, les anciens candidats à la présidence Jude Célestin, Maryse Narcisse et lui-même, Moïse Jean-Charles, sont les principaux instigateurs et leaders du « Secteur démocratique réuni », avec le support de certains sénateurs et de plusieurs organisations populaires.

Si le député Lavalas Printemps Bélisaire a lancé le mouvement avec Moïse Jean-Charles et des proches de Jude Célestin, il n’avait pas représenté le parti Fanmi Lavalas pour autant, a indiqué au Nouvelliste Joël Vorbe, membre du directoire de l’organisation politique de Jean-Bertrand Aristide. Il reconnaît au député son droit comme membre du parti de se positionner sur n’importe quel sujet d’actualité. Toutefois, il a indiqué que Fanmi Lavalas qui est à sa 49e manifestation restait ouvert aux acteurs démocratiques « qui veulent le rejoindre dans la bataille démocratique ».

Prenant part au lancement du « Secteur démocratique réuni », l’ancien ministre Paul Antoine Bien-Aimé, chef de campagne de l’ancien candidat à la présidence Jude Célestin, a dénoncé ce qu’il a appelé des menaces contre ……..lire la suite sur lenouvelliste.com