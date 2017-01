Haïti – Environnement : Programme de renforcement des écosystèmes sur la Côte Sud

Source HL/ HaïtiLibre

Mardi à Port-Salut, Simon Dieuseul Desras, le Ministre de l’Environnement a procédé au lancement du Programme « Approche éco systémique sur la Côte Sud d’Haïti » et souligné les efforts du Gouvernement ayant facilité la définition des grands axes du programme entre le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et les différentes parties prenantes pour sa mise en œuvre.

Ce programme financé par le FEM à hauteur de 6.2 millions de dollars sur une période de 5 ans cherche à renforcer la résilience des écosystèmes dans les communautés vulnérables face aux impacts du changement climatique. « Ce programme prône une stratégie intégrée englobant tous les écosystèmes et zones de production agricoles en partant de la montagne pour arriver à la mer. Les différentes composantes du projet essaient aussi d’adresser toute la problématique de la destruction des écosystèmes du Grand Sud dans une perspective de relèvement et lutte contre la pauvreté, » a déclaré le Ministre Desras.

Lancé dans un contexte post Matthew, le programme vise entre autres le renforcement des capacités locales en vue d’anticiper et de répondre rapidement aux aléas météorologiques dans la région du Grand Sud et protéger les écosystèmes clés, qui contribuent à la génération de revenus et des moyens de vie de la population rurale. De plus, il vise à renforcer les capacités des petits ilots autour de l’Ile à Vache et à mettre en place des systèmes d’alerte précoce.

Les activités dans le cadre de ce programme auront lieu principalement……..lire la suite sur haitilibre.com