Les zones franches dominicaines exportent vers plus de 136 pays à travers le monde

Les entreprises du secteur des zones franches génèrent près de 60% des exportations de la RD, selon Analytica services, donc elles représentent un pilier important de l’économie dominicaine, en termes de rentrée de devises et de création d’emplois. Le développement de ce secteur a été en grande partie supporté par le DR-CAFTA (Traité de libre-échange avec les États-Unis, Amérique centrale et RD) qui depuis 2009, a énormément contribué à la création d’emplois, le maintien d’une croissance soutenue et une variation accumulée positive au cours des années.

Selon le Conseil national des zones franches, la République dominicaine a l’une des plus grandes zones franches de l’Amérique Latine en termes de capacité de production et de la qualité. «Le fait d’exporter une grande variété de produits dans plus de 136 pays implique la nécessité d’avoir une main-d’œuvre qualifiée et efficace, afin de répondre à la demande internationale et de l’investissement » étranger.

Cette diversification de marché de réception des produits dominicains permet une meilleure stabilité au niveau des ventes. Le ralentissement d’un marché ou de quelques marchés ne devrait pas nécessairement trop affecter les entreprises évoluant dans les zones franches.

Parlant des États-Unis, il faut noter que les échanges commerciaux entre la République Dominicaine ont cru de 2,29% entre Janvier et Septembre 2016 pour atteindre un niveau record de 8,93 milliards de dollars américains. Dépassant le total de richesse produite en Haïti sur l’année.

Selon les données préliminaires compilées par le Bureau national des statistiques (ONS), les importations en provenance des États-Unis entre janvier et septembre 2016 ont totalisé 5,48 milliards de dollars (valeur FOB), alors que la RD a exporté vers le marché américain pour une valeur de 3,44 milliards de dollars de produits sur la même période. Ces chiffres montrent une balance favorable pour les États-Unis d’environ 2,039 milliards de dollars.

Selon les données préliminaires du Conseil national des zones franches (CNZFE), les entreprises américaines évoluent dans les zones franches dominicaines estimées à 228 représentent une part de 36,2% de toutes les entreprises de cette année et un investissement estimé à 1,81 milliards de dollars pour 2016.

En Haïti le secteur des zones franches n’a toujours pas eu sa vitesse de croisière, reste sous-développé et peu exploité malgré les multiples potentialités et opportunités. Les nouveaux engagements des autorités politiques et des multiples récents accords notamment d’investisseurs asiatiques doivent inaugurer une nouvelle ère dans ce secteur en Haïti pour qu’il puisse devenir plus compétitif pour un nombre d’emploi substantiel et des exportations plus importantes tout en mettant emphase sur la qualification de la main d’œuvre et de la sophistication.

Etzer S. EMILE

Economiste

Radio Vision 2000