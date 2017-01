Signature d’un accord de jumelage entre les mairies d’Arcahaie et de North Miami

Source Worlgenson Noël | Le Nouvelliste

Les municipalités d’Arcahaie et de North Miami ont signé un accord de jumelage le vendredi 22 janvier 2017. Ledit accord compte favoriser une dynamique d’échange entre les deux villes dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, du tourisme, du sport, de la culture, etc.

L’accord de jumelage signé par les deux mairies va permettre aux deux villes de partager leurs connaissances et leurs expériences dans beaucoup de domaines. C’est l’aboutissement d’un long processus de dialogue entre les concernés, un rêve que chérissait la mairie de l’Arcahaie qui veut s’ouvrir a d’autres municipalités partout et ailleurs, à en croire les propos de la mairesse principale. Pour Rosemila Sainvil Petit-Frère, ce jumelage est une opportunité pour la cité du drapeau. « Notre équipe se donne pour tâche de diriger autrement et d’aborder les problèmes de cette collectivité dans un élan de solidarité », ajoute-t-elle. Comme d’autres communes du pays, Arcachaie a des besoins en eau potable, infrastructures, électricité, service d’incendie, service de collecte d’immondices et autres, reconnaît la mairesse, qui promet d’utiliser……lire la suite sur lenouvelliste.com