Source HL/ HaïtiLibre

81 personnes extradées vers les USA :

Entre 2002 et 2017, 81 personnes, dont 11 anciens cadres et responsables au sein d’institutions haïtiennes, ont été arrêtées en Haïti pour trafic de drogue et extradées vers les États-Unis. Parmi ces extradés figurent le sénateur de la Grande Anse, Guy Philippe http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html , l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, Fourel Célestin, l’ex-directeur général de la Police Nationale d’Haïti, Lesly Lucien et l’ancien Chef de l’Unité de la sécurité présidentielle, Oriel Jean. Sur ces 81 personnes, outre des haïtiens, 8 américains, 4 colombiens, 6 bahaméens, 2 jamaïcains et 1 Hondurien ont également été extradés, selon des données issues des archives de la police.

Plus de 2,000 UNPol se déploient :

Mardi, la Minustah a annoncé que 2,066 agents de l’UNPol (La police des Nations-Unies) sont actuellement en train d’être déployés en appui à la Police Nationale d’Haïti (PNH) à l’ocasion de la « task force » conjointe de sécurité pour les élections de ce dimanche http://www.haitilibre.com/article-19894-haiti-elections-j-6-signature-du-plan-integre-de-securite-electorale.html

Jovenel Moïse à Miragoâne :

Hier mardi, le Président élu Jovenel Moïse, était à Miragoâne, dans le département des Nippes, pour supporter le candidat au Sénat Denis Cadeau (Bouclier, Parti allié du PHTK). Il en a profité pour plaider en faveur du vote par la 50ème législature de la loi dites des 3 «Chiffres» d’une journée de travail (7h00 a.m. – 3h00 p.m. ; 3h00 p.m. -11h00 p.m. ; 11h00 p.m. – 7h00 a.m.) « Cette loi permettra à plus de jeunes de travailler pour gagner leur vie et surtout de participer dans le développement de leur pays. »

Privert en République Dominicaine :

Le Président de facto Jocelerme Privert, a laissé le pays mardi à destination de la République Dominicaine où il doit participer ……..lire la suite sur haitilibre.com