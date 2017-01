Ephéméride du Jour….., 25 Janvier 1975 – Décès de Charlotte Whitton, femme politique canadienne

25 Janvier 1975 Décès de Charlotte Whitton, femme politique canadienne

Elle fut mairesse d’Ottawa à deux reprises.

Charlotte Whitton est née le 8 mars 1896 à Renfrew dans l’Ontario (Canada). Fille de John Edward Whitton et d’Elizabeth Langin, elle vécut la majeure partie de son enfance avec sa mère et sa grand-mère maternelle, son père étant souvent trop occupé par son travail.

Elle fit de brillantes études, tout d’abord au Refrew Collegiate Institute puis, malgré ses origines ouvrières, elle réussit à entrer à l’Université Queen’s en 1914, alors que, à l’époque, très peu de jeunes femmes pouvaient y mettre les pieds. Elle étudia notamment l’anglais, l’histoire et la philosophie. Elle fut, de plus, la première femme à être éditée dans le Queen’s Journal, le journal des étudiants, et parvint même à rejoindre l’équipe de hockey sur glace de l’université.

En 1918, après avoir quitté l’université, elle fut engagée au Social Service Council of Canada (SSCC) à Toronto. En 1922, elle quitta le SSCC pour devenir la secrétaire privée de Thomas Law, alors ministre du commerce. En 1926, elle devint le premier directeur féminin du Conseil canadien pour la sauvegarde de l’enfance jusqu’en 1941, pour ensuite se consacrer à un travail indépendant dans différents domaines. Elle lut, étudia et écrivit pendant plusieurs années.

En 1950, elle devint le City Controller d’Ottawa. Le 27 août 1951, le maire d’Ottawa, Grenville Goodwin, mourut soudainement de deux attaques cardiaques à quelques heures d’intervalle. Whitton devint immédiatement le nouveau maire, et fut ainsi la première femme à diriger une grande ville canadienne.

Bien que très conservatrice et francophobe notoire, elle était aussi très féministe, et avait un certain courage dans ses opinions, jusqu’à avoir de nombreuses altercations avec ses collègues masculins. Elle était connue pour sa pugnacité et ses citations frappantes. Elle fut réélue en 1952, 1954, 1960 et 1962, et eut l’occasion de passer au jeu télévisé What’s my line ?. Elle accueillit chaleureusement la reine Elizabeth lors de sa visite à Ottawa en juin 1964.

Elle perdit les élections de 1964. Ses adversaires crurent enfin ne plus avoir à s’occuper d’elle, mais elle devint encore plus célèbre qu’auparavant. Entre 1965 et 1966, on lui dédia même un jeu télévisé, Dear Charlotte. En 1966, elle retourna à la vie politique, et acquit une place dans la cité jusqu’à sa retraite en 1972. Elle mourut le 25 janvier 1975 à l’âge de 78 ans.

Charlotte Whitton est aussi et surtout connue pour ses citations. En voici quelques-unes :

« Quoi qu’elle fasse, une femme doit toujours travailler deux fois plus qu’un homme pour être aussi reconnue. Heureusement, ce n’est pas difficile ! »

« Tourne ton visage vers le soleil et les ombres tomberont derrière toi. »

« Nos réussites sont déterminées par notre manière de faire face à l’échec. »

« Nous avons tous des capacités. Ce qui nous différencie est la manière dont nous les utilisons. »

Aujourd'hui, 25 Janvier 2017

25ème jour de l’année, 4ème semaine de l’année

340jours avant la fin de l’année

HAITI

25 janvier

1856 Ultime défaite des troupes de Faustin Soulouque en République Dominicaine.

Après avoir subi une série de défaites dans sa tentative de reconquête de la partie orientale de l’île qui s’était détachée d’Haïti en février 1844, l’armée de Faustin Soulouque alors empereur d’Haïti, essaya une ultime invasion, cette fois-ci dans le nord par Dajabón. En route pour la capitale dominicaine, elle fut détenue et vaincue à Sabana Larga (18°55’N 69°44’W) par les troupes du général Franco Bidó.

La Pensée du Jour

«L’espérance a la vertu d’encourager ceux qui au milieu des adversités manquent de force.»

Axel Oxenstiern

PRENOM DU JOUR

Saint-Paul mais aussi Manuel, Imanol, Manuela, …

On célèbre ce jour-là la conversion de Saint-Paul (vers l’an 36), chargé tout d’abord de faire abjurer les chrétiens, quand il eut la révélation de la foi sur le chemin de Damas, ville où il devait aller chercher des chrétiens pour les ramener enchaînés à Jérusalem.

Aujourd'hui

Mercredi 25 Janvier 2017 Dernier Quartier

Samedi 28 Janvier 2017 Nouvelle Lune

L'Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

25 Janvier 1882 Naissance – Virginia Woolf

Virginia Woolf est née Adeline Virginia Stephen.

Elle épousa le journaliste et écrivain Leonard W. Woolf en mars/avril 1912

Dans ses romans où l’action et l’intrigue ne jouent presque aucun rôle, elle s’efforce de rendre sensible la vie mouvante de la conscience.

Auteure de :

Mrs. Dalloway en 1925;

The travel to the lighthouse en 1927;

Orlando. A Biography en octobre 1928;

A Room Of One’s Own en octobre 1929;

The Waves en octobre 1931;

The Years mars 1937 et

Three Guinea juin 1938.

Elle se suicida par noyade dans la rivière Ouse.

25 Janvier 1919 Citroën devient une usine automobile

À Paris, l’usine de munitions et de fabrication d’obus André Citroën est reconvertie pour produire des voitures en grande quantité. Citroën affirme que ses usines produiront 100 voitures par jour d’un même modèle.

Au mois de septembre, sortira la première voiture française fabriquée en série, le type A.

25 Janvier 1921 Premier service téléphonique pancanadien

C’est sur le coup de midi qu’a lieu l’inauguration du premier service téléphonique pancanadien.

En effet un premier appel entre Ottawa et Vancouver est effectué en ce jour. Il unit ces deux villes en passant par plusieurs autres villes américaines.

Le service panaméricain fut inauguré aussi en janvier 1921. La conversation est obtenue après quatre heures d’attente. Elle dure trois minutes et coûte 16,25 $. On enregistrera 41 335 appels transcanadiens au cours de la première année de fonctionnement de ce système.

25 Janvier 1933 Naissance de Corazon Aquino, femme politique philippine

Première femme présidente des Philippines du 25 février 1986 au 30 juin 1992.

25 Janvier 1938 Naissance d’Etta James, chanteuse américaine de jazz, soul et rhythm and blues.

Sa carrière s’étend sur six décennies. En 1960, elle connaît le succès avec sa reprise d’At Last, écrite par Mack Gordon et Harry Warren. Etta James a remporté six Grammy Awards et dix-sept Blues Music Awards.

Reconnue pour la puissance de sa voix, son chien, sa prestance et une langue qu’elle n’avait pas dans sa poche, la chanteuse américaine Etta James est célèbre pour son interprétation du standard At Last qu’elle avait enregistrée en 1960. Aussi repris par Beyoncé devant le couple présidentiel américain pour la première danse de la soirée inaugurale en 2009, ou même par Isabelle Boulay dans son plus récent album, Etta James demeure l’une des influences principales de la très populaire chanteuse britannique Adèle.

25 Janvier 1947 Décès – Al Capone, le plus célèbre gangster de Chicago

Gabriele Capone, père d’Al, fut parmi les 43 000 Italiens arrivés en sol américain en 1894. Barbier de profession, il pouvait lire et écrire dans sa langue maternelle. Son troisième enfant, Salvatore, naquit en 1895. Son quatrième fils fut le premier à être conçu et mis au monde en Amérique. Il fut prénommé Alphonse (Al).

Rien dans la famille Capone ne laissait présager ce qu’Alphonse Capone allait devenir. Aucune violence, maladie mentale ou malhonnêteté. Pourtant, on le retrouve à Manhattan, dans le gang des Five Points dirigé par Frankie Yale. Celui-ci l’engage comme barman et videur au Harvard Inn. C’est au cours d’une dispute avec un client qu’il reçoit sur la joue le coup de rasoir qui lui vaudra son surnom Scarface, le Balafré en français. Al Capone a surtout laissé un nom dans l’histoire du grand banditisme pour avoir été, de 1925 à 1930, au plus fort de la Prohibition, le patron de l’industrie du vice à Chicago.

Il a amassé une fortune immense (ses revenus annuels ont atteint 100 millions de dollars de l’époque) grâce à l’exploitation de speakeasies (bars clandestins), de tripots, de bordels, de boîtes de nuit, de distilleries et de brasseries, et à ses activités dans le milieu hippique. Ses méthodes d’intimidation étaient telles que, faute de témoins à charge, il ne fut jamais poursuivi, même pour des crimes notoires. Al Capone est l’instigateur du massacre de la Saint-Valentin (« Valentine massacre ») (14 février 1929), au cours duquel ses principaux adversaires sont abattus, alors que lui-même se trouve en Floride.

En 1931, il est arrêté pour fraude fiscale, finalement trahi par un train de vie exagérément supérieur à ses revenus officiels. L’Ennemi public N°1 est déclaré coupable et condamné à 11 ans de prison, à 50 000 $ d’amende et à 30 000 $ de frais de justice. Al Capone est d’abord envoyé dans une prison d’Atlanta d’où il peut continuer à gérer ses affaires, avant d’être transféré dans la célèbre prison d’Alcatraz, soumis à un régime très sévère et placé en l’isolement.

Mal soigné d’une syphilis et ne représentant plus une menace, il est relaxé en 1939. Le 21 janvier 1947, alors qu’il vit en Floride, il est victime d’une apoplexie, probablement liée à sa syphilis, et perd connaissance. Il reprend connaissance mais est victime d’une pneumonie, le 24 janvier de la même année : il meurt le lendemain, victime d’un arrêt cardiaque.

25 Janvier 1961 Sortie du film animé LES 101 DALMATIENS de Disney

Dessin animé qui raconte l’histoire de Pongo, un dalmatien intelligent qui s’arrange pour épouser la femelle de son choix, Perdita, tout en faisant marier son maître, Roger Radcliff, avec la jolie maîtresse de Perdita, Anita. Bientôt, Perdita donne naissance à 15 chiots, que la méchante Cruella D’Enfer parvient à faire kidnapper pour se faire faire un manteau de fourrure en dalmatien.

L’une des tâches les plus difficiles fut de trouver et de dresser plus de 200 chiots dalmatiens.

En outre, leur bien-être était un souci majeur pour les réalisateurs.

25 Janvier 2001 Naissance de René-Charles

Céline Dion a donné naissance à son fils dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1 h. Le petit garçon, qui s’appelle René-Charles, est venu au monde avec trois semaines d’avance. Il était attendu le 14 février. La maman et le bébé, qui pèse 6 livres et 8 onces (2 kg 948 g), se portent à merveille et sont en parfaite santé.

25 Janvier 2015 Décès de Demis Roussos, musicien et chanteur grec

Avant sa carrière solo, il était le chanteur et bassiste du groupe Aphrodite’s Child. Demis Roussos a vendu près de 60 millions de disques à travers le monde au cours de sa carrière.

Demis Roussos meurt des suites d’un cancer de l’estomac, du pancréas et du foie, dans un hôpital privé d’Athènes. Il est inhumé le 30 janvier 2015 dans le premier cimetière d’Athènes en présence de plusieurs centaines de personnes.

