Haïti – Social : 10 haïtiens clandestins retrouvés morts dans les îles Turques et Caïques

Source SL/ HaïtiLibre

Mardi, les corps sans vie de 10 migrants haïtiens clandestins, ont été découverts dans les îles Turques et Caïques, où la recherche de survivants et de possibles autres victimes devrait reprendre ce mercredi. La police a trouvé au moins cinq des corps sur terre après avoir reçu un appel à 6h34 dans une zone isolée de Providenciales à propos de personnes courant dans les buissons sur la pointe Nord-Ouest a indiqué Kevin Clarke, Porte parole de la « Turks and Caicos Police Force ».

Des agents de l’immigration et de la police ont immédiatement été dépêchés sur la zone et la Garde côtière des États-Unis a également été appelée à participer à une recherche intensive « Nous savons pas s’il y a des survivants, mais aucun n’a été capturé par la police » a déclaré Clarke.

Un petit bateau de pêche, bleu et rouge, a été vu chaviré le long de la plage. Clarke a dit que les policiers……lire la suite sur haitilibre.com