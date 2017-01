Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Le CEP suit de prêt le dossier de Guy Philippe :

Uder Antoine annonce la publication prochaine des conclusions de l’enquête administrative sur le Sénateur élu Wilfrid Gélin (Plateau Central), accusé d’avoir été condamné aux États-Unis. Par ailleurs, concernant le dossier du Sénateur élu Guy Philippe (Grand’Anse), qui a été arrêté et extradé aux États-Unis le 5 janvier dernier, il a aussi indiqué que le CEP suivait de près son dossier http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.htmlhttp://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html

Nouvelle séance d’interpellation :

Après l’échec de la dernière séance d’interpellation des Ministres Camille Junior Edouard (Justice) et Daphnée Benoît Delsoin (Santé) jeudi dernier http://www.haitilibre.com/article-19852-haiti-politique-les-ministres-de-la-justice-et-de-la-sante-defient-le-senat.html une nouvelle séance d’interpellation a été fiixée au mardi 31 janvier 2017. Le sénateur Jean Renel Sénatus rappelle qu’une fois le quorum établi au Sénat, la loi et la jurisprudence confèrent à l’Assemblée du Sénat le droit de censurer un ministre même en son absence. À suivre…

L’UE et l’OEA en visite au Sénat :

Lundi, l’Ambassadeur de l’UE, Vincent Degert et Frédéric Bolduc, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des États Américains (OEA) en Haiti, ont rendu une visite de courtoisie au Sénat. Au cours de cette visite ils ont échangé avec les sénateurs sur des questions relatives aux élections du 29 janvier, à l’investiture du Président élu Jovenel Moïse, de la situation politique en Haïti et de la coopération entre le Parlement l’UE et l’OEA. Bolduc espère que de bonnes relations s’établiront entre le Parlement haïtien et la prochaine Administration en vu du développement d’Haïti, soulignant que l’OEA attend la mise en place du prochain Gouvernement pour définir les nouvelles priorités de sa coopération avec Haïti.

Annulation de la visite de la Présidente du Chili :

Verónica Michelle Bachelet Jeria, la Présidente de la République du Chili, qui devait effectuer une visite en Haïti jeudi 26 janvier pour participer à l'inauguration de l'École Nationale République du Chili http://www.haitilibre.com/article-19869-haiti-actualite-zapping-politique.html a annulé sa visite, ainsi que sa participation