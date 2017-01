Haïti – Europe : 6,8 millions d’euros pour lutter contre la faim et la malnutrition

Source HL/ HaïtiLibre

ans le cadre du Programme Thématique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FSTP 2013) de l’Union Européenne (UE), le Bureau de l’Ordonnateur National en Haïti et l’UE ont lancé en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la Santé Publique, 6 importants projets de lutte contre la faim et la malnutrition.

Ces projets, d’un montant total de 6,8 millions d’euros, vont se être déployés dans les communes de : Bombardopolis, Baie de Henne, Môle St-Nicolas, Jean Rabel (Nord-Ouest), Gros-Morne, Ennery…….lire la suite sur haitilibre.com