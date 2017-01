Haïti au sommet régional des ministres de l’éducation à Buenos-Aires

Source Texte : AL/MV / Photo :Miloody Vincent | hpnhaiti.com

Lancement, ce mardi 24 janvier, à Buenos-Aires (Argentine) de la réunion régionale des ministres de l’éducation des pays latino-américain et caribéens. Haïti est représentée à ce sommet par M. Paul Eliccel, directeur de cabinet du ministre Jean Beauvois Dorsonne.

Cette réunion de haut niveau s’étend sur deux jours, soit les 24 et 25 janvier autour du thème : « Éducation et les habiletés du 21e siècle », nous informe le directeur de communication du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Miloody Vincent.

Tenue au Palais San Martin, siège du ministère des Affaires étrangères de l’Argentine, l’ODD 4 est au centre des échanges de cette rencontre sur l’agenda 2030.

Deux objectifs majeurs sont attendus dans le cadre de cette réunion : l’adoption d’une déclaration commune des ministres d’Éducation de la région sur la stratégie pour avancer vers l’atteinte de l’ODD 4 et l’élaboration d’une feuille de route pour sa mise en œuvre.

Le directeur général adjoint de l’Unesco et le ministre de l’Éducation nationale de l’Argentine qui ont pris la parole à la cérémonie d’ouverture ont insisté sur l’importance de l’éducation pour le développement durable des pays de la région et la nécessité de poursuivre les efforts visant l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie.

Quid ODD 4

A noter que l’objectif de l’ODD 4 consiste : 4.1 à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. D’ici à 2030, on compte faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile.

4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire.

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable.

4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.

4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter.

4.7 D'ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent