La République Dominicaine a clôturé l’année 2016 avec une inflation annuelle de 1.7%

Si les pressions inflationnistes, en glissement annuel, se sont accentuées dans l’économie haïtienne en Novembre dernier pour atteindre 14,2 %, à cause, entre autres, du cyclone Mattieu, la République Dominicaine pour sa part a clôturé l’année 2016 sur des notes très positives qui continuent de faire de cette économie l’une des plus dynamiques dans la Caraïbe.

En effet, l’inflation annuelle en République Dominicaine a atteint seulement 1.7% en décembre 2016, soit le niveau le plus bas pour la deuxième fois depuis près de 33 ans, selon ce qu’a indiqué la Banque centrale dominicaine dans un rapport rendu public sur la situation de l’inflation en République voisine au cours de l’année 2016.

D’un autre côté, l’inflation en République Dominicaine, en glissement mensuel, a été de 0.9% en décembre dernier, un niveau d’inflation qui est imputable essentiellement à la variation des prix du groupe Alimentation et Boissons non-alcooliques (2.03%), Transport (0.71%) et logement (1.01%). Dans une moindre de mesure, on considère les groupes de communications (1.60%) et les biens et services (0.41%).

Le niveau d’inflation annuelle de 1.7%, enregistré par la République Dominicaine en décembre dernier, est le résultat d’un ensemble de choix, de mesures, de politiques prises par les autorités économiques, politiques et monétaires de la République voisine au cours de l’année 2016. Il faut rappeler que l’appareil de production de biens et de services en terre voisine est très dynamique dans une structure très diversifiée, ce qui a permis aux autorités économiques et monétaires d’avoir de maximum de résultats dans leur politiques économiques et monétaires, notamment celui de contenir l’inflation et de défendre la valeur interne et externe du peso dominicain.

A 1.7% d’inflation en République Dominicaine contre 14.2% en Haïti, le fossé continue de se creuser entre les deux pays voisin et il est clair que la prochaine administration de Jovenel Moise devra d’arrache pied pour combiner l’eau, la terre, le soleil et le travail (tout ce qu’ils veulent), en vue d’augmenter la production agricole en Haïti et mettre de l’argent dans les poches des citoyens et de la nourriture dans leurs ventres, comme le président élu le claironnait partout dans les medias de la capitale, ce qui permettra, entre autres, de casser ce virus inflationniste dans l’économie haïtienne.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com