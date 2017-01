Haiti-Elections -Collectivités territoriales :Quand Jocelerme Privert s’assure de la sécurité des élections du dimanche 29 janvier

Source hpnhaiti.com

Un plan intégré de sécurité a été signé le lundi 23 janvier au Palais national en perspective des élections du 29 janvier. Aussi, plus de 12 mille agents des forces de l’ordre issus de la PNH, de la UNpol et de la composante militaire des forces Onusiennes sur place, seront déployés à travers tout le territoire dans le cadre de ces joutes pour le renouvellement du 1/3 du sénat , des collectivités territoriales et des délégués de ville.