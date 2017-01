Le porte-parole de la transition annonce une investiture en 3 temps le 7 février pour le président élu Jovenel Moïse actuellement au centre d’accusations de blanchiment des avoirs

Port-au-Prince, le 23 janvier 2017 – (AHP) – Les anciens candidats a la présidence ainsi que les anciens présidents haïtiens encore en vie, seront invités a la cérémonie d’investiture du président élu Jovenel Moise qui devrait avoir lieu le mardi 7 février 2017.

C’est ce qu’a annoncé ce lundi, le porte-parole de la transition, Lucien Jura qui n’a pas reagi sur les accusations de blanchiment des avoirs qui pèsent sur le president élu.

La journée, a-t-il plutôt indiquée, sera marquée par trois grands moments: La cérémonie au palais législatif avec 200 invités, outre les parlementaires; le Te Deum suivi du discours d’investiture du président Jovenel Moise qui par la suite, s’entretiendra avec les chefs des différentes délégations.

Lucien Jura parle d’une cérémonie hautement protocolaire et dont le budget ne devrait pas excéder un million de dollars US, -a-til dit, rappelant qu’a titre de comparaison, les cérémonies d’investiture des présidents René Préval en 2010 et Michel Martelly en 2011, avaient coûté respectivement 4 et 2 millions de dollars américains.

S’agissant des membres de la transition choisis par Jovenel Moise, ils sont tous des bénévoles, a indiqué Lucien Jura qui fait état…… lire la suite sur ahphaiti.org