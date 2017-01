Haïti-Parlement-Coopération : l’OEA pour de bonnes relations entre l’exécutif et le parlement

Source George Allen | hpnhaiti.com

Le représentant spécial de l’organisation des Etats américains (OEA), Fréderic Bolduc s’est entretenu avec le président du Sénat ce lundi 23 janvier au parlement. Au centre des discussions : la prestation de serment du président élu le 7 février, la mise en place des institutions et la tenue des élections pour compléter le sénat et celles des CASECS et des ASECS entre autres.