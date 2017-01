Haïti-Justice : Plus de 80 personnes extradées pour trafic de drogue aux États-Unis en 15 ans

P-au-P, 23 janv. 2017 [AlterPresse] — 81 personnes, dont 11 anciens cadres et responsables au sein d’institutions haïtiennes, ont été interpellées en Haïti, et extradées, pour trafic de drogue, vers les États-Unis d’Amérique, de 2002 à 2017, selon des données issues des archives de la police.

Les noms, nationalités, lieux d’arrestation et dates de transfert de ces personnalités, qui seraient impliquées dans le narcotrafic, figurent dans ces données parvenues à AlterPresse.

On y retrouve Fourel Célestin, ancien sénateur et président de l’assemblée nationale, et Jean Nesly Lucien, ancien directeur général de la police, ainsi que plusieurs hommes et femmes d’affaires, comme Wistha Louis, Elliobert Jasmin alias Eddy One et Serge Edouard alias Sergo Perséverance.

On compte aussi des personnes de nationalité étrangère, dont des Américains, Jamaïcains ou encore Bahaméens.

Le nom du sénateur élu de la Grande Anse, Guy Philippe, arrêté le 05 janvier 2017, puis extradé le même jour vers les États-Unis, est également mentionné.

Son arrestation a provoqué des remous dans la classe politique haïtienne et dans divers milieux.

L’ancien chef de la rébellion armée, contre l’ex-chef d’Etat Jean-Bertrand Aristide, en 2003, a comparu à deux reprises devant la justice américaine, respectivement le 6 janvier 2017, pour son audition préliminaire, et le 13 janvier 2017, pour sa mise en accusation.

Il attend présentement la décision