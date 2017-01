Haïti – Sports : Lancement du Championnat inter-scolaire 2017

Source BF/ HL/ HaïtiLibre

Vendredi au Complexe Sportif de Bois Boeuf, non loin de la ville de Jacmel, Abel Nazaire le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique en présence notamment du Délégué Départemental du Sud-Est, Alex Leroy, du Député Kétel Jean Philippe, du Maire de Jacmel, le Dr Marky Kessa assisté de ses assesseurs et de l’ex-sénateur Edo Zenny a lancé le Championnat inter-scolaire 2017 devant plusieurs centaines d’écoliers enthousiastes

Le lancement a été marqué par le défilé des délégations d’écoles participantes aux compétitions, le serment des athlètes et des officiels et la rencontre opposant le Collège Idéal Luperon à l’École Chrétienne Évangélique.

Intervenant à cette cérémonie, le Député Kétel Jean Philippe et le Maire Marky Kessa ont souligné la nécessité de continuer à appuyer la pratique du sport à tous les niveaux dans le département……..lire la suite sur haitilibre.com