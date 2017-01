Astrologie du jour

Vaquez à vos occupations à un rythme régulier et avec enthousiasme. VERSEAU Amour Si vous êtes marié ou engagé d’une façon ou d’une autre dans une relation stable, sachez que vous prêterez votre flanc cette fois à la jalousie de votre partenaire. Alors, faites bien attention pour ne pas lui donner l’occasion de vous faire des scènes. Célibataire, quel qu’ait pu être votre comportement amoureux dans le passé, vous serez cette fois un farouche partisan de l’amour stable et solide, et vanterez les mérites du mariage conventionnel et bourgeois. Argent Avec cet aspect de Mars, vous n’aurez pas de catastrophe financière à craindre, pas plus, d’ailleurs, que de coup de chance à espérer. Votre équilibre budgétaire sera entre vos mains, solide si vous gérez bien vos avoirs, instable si vous cédez à des tentations ruineuses. Santé Vous retrouverez votre vitalité après une légère baisse de tonus. La planète Mars vous soutiendra et vous permettra de vous livrer à une foule d’activités sans vous sentir fatigué. Faites un peu de sport. Travail Les turbulences astrales de la journée pourront affecter momentanément votre activité professionnelle. Vous risquez des conflits avec un patron ou une autorité administrative. Vous aurez du mal à vous concentrer. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera qu’un mauvais moment à passer ! Famille/Foyer A la une de vos préoccupations : vos rapports avec vos proches. Vous aurez, plus que jamais, besoin d’être très entouré et très protégé. Les moindres désaccords avec les êtres que vous aimez vous perturberont profondément. Vie sociale Une petite brouille vous a froissé avec l’un de vos amis ? Ce n’est sans doute pas très grave, mais ne laissez pas le malaise se prolonger. Faites le premier pas ! Nombre de chance 596 Clin d’oeil Sachez tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent. POISSONS Amour Ni l’attachement dont vous témoignez à votre conjoint ou partenaire, ni la stabilité de votre couple ne devraient être remis en cause cette fois. Mais votre sensibilité, plus vive que jamais, pourra provoquer des tensions. Aussi aurez-vous tout intérêt à maîtriser vos émotions, et à faire un effort d’objectivité, afin de ne pas commettre d’erreurs de jugement vis-à-vis de l’autre. Célibataire, vous vivrez une journée de transition. Vous aurez des coups de coeur successifs, mais vous ne serez guère disposé à vous fixer. Argent Les influences astrales vous resteront encore assez favorables. Mais la chance pure vous tournera résolument le dos. Méfiez-vous donc de vos moments d’euphorie que vous distillera le climat lunaire de la journée, ceci afin de ne pas dépenser l’argent que vous n’aurez pas gagné aux jeux ou dans les spéculations. Santé Vous disposerez d’une très bonne vitalité générale. Pourtant, ne surestimez pas vos forces et évitez les excès qui nuisent à votre santé. Pour ceux qui ne peuvent canaliser leur nervosité et souffrent d’insomnie, des séances de relaxation, de sophrologie ou de yoga sont tout à fait indiquées : elles leur permettront de débarrasser leur corps des énergies négatives. Travail Avec cet aspect de Mars, votre vie professionnelle sera très animée. Cette planète est assez positive par nature, et elle va décupler votre ambition et votre puissance de travail. Mais attention à Uranus, l’astre des imprévus : vous devrez veiller à faire les bons choix sans attendre en cas de surprise. Famille/Foyer Tâchez d’entretenir des rapports affectueux et suivis avec vos parents âgés. Certes, leur comportement vous semble toujours aberrant, mais essayez d’être plus tolérant, sachant que la vieillesse n’est rien d’autre qu’une seconde enfance. Vie sociale Il existe une règle d’or que vous êtes susceptible de ne pas prendre en compte aujourd’hui dans vos relations amicales. Cette règle est qu’il ne faut jamais prêter de l’argent à un ami, même si celui-ci est réellement dans le besoin et que vous avez les moyens de lui porter secours. Depuis que le monde est monde, il arrive presque toujours que « qui prête aux amis perd au double » (proverbe français). Nombre de chance 407 Clin d’oeil Le grand bonheur tout d’une pièce est extrêmement rare. Ce sont en général les petits bonheurs de la vie quotidienne qui font le grand bonheur.