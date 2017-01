Ephéméride du Jour….., 23 janvier 1976 – Décès de Mgr. François Poirier, Prélat français

23 janvier 1976 Décès de Mgr. François Poirier, Prélat français

Prélat français devint archevêque de Port-au-Prince le 3 juillet 1955. Accusé d’être de connivence avec des étudiants grévistes il fut expulsé du pays en novembre 1960. Pour faciliter les pourparlers entre le gouvernement de Duvalier et le Saint Siège, il remit sa démission en 1966.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 23 Janvier 2017

23ème jour de l’année, 4ème semaine de l’année

342jours avant la fin de l’année

La Pensée du Jour

«Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.»

Sénèque

——————————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

SAINT-BARNARD mais aussi Kadec, Martyr, Séveriane…

Né à Lyon en 777, servit les armées de Charlemagne, fonda une abbaye à Romans (Isère) où il termina ses jours dans la prière en 842

Les Barnard sont courageux et volontaires

Leur couleur : le violet et leur chiffre : le 8

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 23 Janvier 2017 Dernier Quartier

Samedi 28 Janvier 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

BIC«Aba»

Pour découvrir la musique de BIC«Aba»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=QNZtpraynOg

———————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

23 Janvier 1783 Naissance – Stendhal, écrivain français de la première moitié du XIXe siècle.

Amateur d’arts et passionné d’Italie où il effectua de nombreux séjours, il écrivit d’abord des essais esthétiques sous son vrai nom comme L’Histoire de la peinture (début 1817), mais c’est sous le pseudonyme de « M. de Stendhal,officier de cavalerie » qu’il publia Rome, Naples, Florence en septembre 1817.

Ses romans : Le Rouge et le Noir (1830), La Chartreuse de Parme (1839) et Lucien Leuwen (inachevé) ont fait de lui, aux côtés de Balzac, Hugo, Flaubert ou Zola, un des grands représentants du roman français au XIXe siècle.

23 Janvier 1805 Décès de Claude Chappe, inventeur qui démontra la communication pratique par sémaphore. Il fut le premier entrepreneur des télécommunications dans l’histoire de l’humanité.

Adolescent, Claude Chappe a mis au point un langage codé à l’aide de morceaux de bois pour « converser » avec ses frères internes dans des collèges voisins (juin 1778). Plus tard, lui et ses quatre frères, chômeurs et politiciens, décidèrent de développer un système pratique de stations de relais sémaphore.

En 1791, les premiers messages furent envoyés avec succès entre Paris et Lille. Le 1er septembre 1794, la ligne de sémaphore informa les Parisiens de la victoire de Condé-sur-l’Escaut sur les Autrichiens, moins d’une heure après l’événement.

23 Janvier 1896 Démonstration publique du rayon X

Le soir du 8 novembre 1895, Wilhelm Röntgen observe qu’à la décharge d’un tube, complètement enrobé de carton noir, scellé pour en exclure toute lumière et ceci dans une chambre noire, un carton couvert d’un côté de baryum platino-cyanide devient fluorescent lorsqu’il est frappé par les rayons émis du tube, et ce jusqu’à une distance de deux mètres. Lors d’expériences subséquentes, il place divers objets entre une plaque photographique et la source de rayonnement et il se rend compte qu’ils ont une transparence variable.

Lors d’une démonstration publique réalisée le 23 janvier 1896,Wilhelm Röntgen expérimente ensuite avec la main de son épouse placée sur le parcours des rayons. Au développement, il s’aperçoit que l’image est en fait l’ombre des os de la main de son épouse, son alliance y étant visible. Les os sont entourés d’une pénombre qui représente la chair de la main, la chair est donc plus perméable aux rayons.

23 Janvier 1922 Première injection d’insuline

À l’Hôpital général de Toronto, Leonard Thompson, âgé de 14 ans, devient la première personne à recevoir une injection d’insuline pour le traitement du diabète.

Il est diabétique depuis 1919, ne pèse que 29½ kg et est sur le point de sombrer dans le coma et de mourir. Son état de santé s’améliorera de façon spectaculaire : une fois qu’il a reçu l’extrait de Collip, ses symptômes commencent à disparaître, le taux de sucre dans son sang revient à la normale et ses capacités physiques et mentales augmentent. Les résultats sont indiscutables : l’extrait de pancréas a un effet antidiabétique important sur les humains. Le nouvel extrait est nommé insuline.

23 Janvier 1964 Transplantation de coeur (singe-homme)

La première transplantation d’un coeur à un être humain fut l’oeuvre du Dr James Hardy. L’état de santé ne permettant plus d’attendre, le Dr James Hardy avec l’accord du patient, Boyd Rush (68 ans) fit la transplantation du coeur d’un chimpanzé du nom de Bino. Le coeur du singe se mit à battre dans le corps de Boyd Rush mais il était trop petit pour maintenir la circulation du sang et il cessa de battre après 90 minutes. Le Dr James Hardy a été l’objet de sévères critiques du monde médical pour avoir tenté cette expérience. C’était trois ans avant la transplantation du coeur faite par le Dr Christiaan Barnard.

23 Janvier 1986 Le Temple de la renommée du Rock and Roll est fondé

Le Temple de la renommée du Rock and Roll admet ses premiers membres au cours d’une cérémonie au Waldorf Astoria de New York : Chuck Berry, Elvis Presley, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, les Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard, le fondateur des disques Sun, Sam Phillips et Fats Domino.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /

http://www.hellocoton.fr / http://expressorion.com / www.lodace.net / http://www.labougeotte.fr / http://moretta.over-blog.com /