LE TEMPS TOUS LES JOURS, C’EST METEO PEYI

Situation synoptique dans la Caraïbe et sur l’Atlantique

Un front froid est localisé sur la pointe Ouest de Cuba ce matin et devrait se retrouver dans le canal de la Mona d’ici ce soir. L’Ile d’Haïti sera sous l’influence de ce front à partir de la matinée de demain, ce qui pourra apporter de l’air plus ou moins humide et favorisera quelques activités de pluie sur le pays.

Prévision pour Haïti

Temps généralement ensoleillé au cours de la journée

Développement nuageux dans l’après-midi et dans la soirée

Températures plus ou moins supportables en journée, agréables à fraiches au cours de la nuit

Averses de pluie faibles probables sur tous les secteurs Nord et Sud du pays

Mardi : Nuageux avec chance de pluie intermittente principalement sur les départements du Nord dans la journée et dans la soirée.

Mercredi: Partiellement ensoleillé avec chance de pluie sur certains endroits.

Aujourd’hui

Lundi 23 Janvier 2017 Dernier Quartier

Samedi 28 Janvier 2017 Nouvelle Lune

Le soleil s’est levé à 6h25

Il se couchera à 5h38

Pour admirer le soleil d’aujourd’hui cliquez sur le SITE http://sdo.gfsc.nasa.gov

——————————————————————————————————————————L’humidité aujourd’hui est de 61%, avec une température de 20° C MIN / de 32°C MAX

Le vent à 15kms / h souffle

Du Sud pour ce MATIN

Le vent à 10kms / h souffle

Du Sud pour cet APRES-MIDI

Du Sud pour ce SOIR

Au dictionnaire !

Nuageux : Couvert, entouré, voilé de nuages, ces amas de gouttelettes d’eau qui sont suspendues dans l’atmosphère.

