2 millions de plus d’içi 2030: une bombe démographique. (video et Document)

Source Radio Télévision Caraïbes

Conférence à l’Université de Long Island

“Dans ce contexte international et national rempli d’incertitudes, deux choses sont certaines:

1) Environ deux millions d’haïtiens naîtront entre maintenant et 2030,

2) les 27,750 km2 de superficie de territoire n’augmenteront pas. Même en doublant notre budget actuel estimé à près de 2 milliards de dollars en 2017, on sera encore très en dessous des objectifs de développement durable de 2030 en termes de lutte contre la faim, d’éducation, de santé, de logement etc… . Il n’y aura donc pas de miracle, si ce n’est que notre capacité à dépasser nos désaccords historiques pour apprendre à trouver ensemble les solutions innovantes pour financer le développement. Il est donc venu le temps de l’intelligence collective pour planifier et repenser nos politiques publiques, car l’action sans la pensée et la concertation n’est que de l’agitation”.

NY Conference1 by Nesmy Manigat on Scribd