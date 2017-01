Haïti – Justice : Un haïtien condamné à 19 ans de prison aux États-Unis

Source HL/ HaïtiLibre

Marcus Noel, 40 ans, de Port-au-Prince, en Haïti, a été condamné par le juge de la Cour de district des États-Unis, Joan A. Lenard, à 235 mois d’emprisonnement après avoir plaidé coupable de prise d’otage d’un citoyen américain en Haïti.

Le coaccusé Moisés Louinis, 24 ans, également de Port-au-Prince, a déjà été condamné à 144 mois d’emprisonnement pour complicité.

Wifredo A. Ferrer, le Procureur des États-Unis pour le district Sud de Floride, et George L. Piro, Agent spécial chargé du Bureau Fédéral des enquêtes (FBI), Bureau de terrain de Miami, ont fait cette annonce.

« Selon les déclarations et les documents déposés devant les tribunaux, les accusés Noel et Louinis ont été inculpés de prise d’otage d’un citoyen américain le 5 juillet 2014 à Pétion-ville, une banlieue proche de Port-au-Prince. Noel et Louinis se sont approchés de la victime alors qu’elle se tenait près du bord de la route et l’ont menacé dans sa voiture avec des armes. Les accusés ont ensuite conduit la victime en banlieue de Port-au-Prince et l’ont forcée à faire des appels de rançon à divers membres de sa famille en Haïti. La victime a finalement été emmenée dans une école exploitée par Noel, où elle a été gardée les yeux bandés, bâillonnée et menottée dans une pièce fermée à clé durant trois jours. De plus, la victime a été forcée de dormir sur le sol et n’a reçu que peu de nourriture et d’eau. Pendant sa captivité, Noel a continué………lire la suite sur haitilibre.com