Haïti-Diplomatie :le Président de la République reçoit les Lettres de créances de deux nouveaux ambassadeurs

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

Environ deux semaines avant son départ, le président Jocelerme Privert a reçu, vendredi , au Palais National, les Lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs en Haïti.

Il s’agit de Monsieur Alfred Tanduk Palembangan et de Monsieur Patrick Van Gheel, respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires en Haïti de l’Indonésie et du Royaume de Belgique, a-t-on lu dans un communiqué du Bureau de communication de la Présidence.

Après avoir remis leurs lettres de créance au……..lire la suite sur hpnhaiti.com