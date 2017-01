Astrologie du jour

BELIER

Amour

Il est possible que certains d’entre vous passent par une phase assez morose sur le plan amoureux : vous aurez l’impression que votre partenaire ne vous comprend pas, ou qu’il vous demande trop. Mais attention, c’est peut-être vous qui vous montrerez trop exigeant. Si vous êtes solitaire, cette journée marquera pour vous le commencement de quelque chose d’important et de nouveau. Une rencontre pourra jouer un rôle déterminant et de façon fulgurante – rencontre que vous pourrez nouer au cours d’un dîner chez des amis ou dans le cadre d’un mariage.

Argent

Les opérations financières de toute nature seront favorisées. Ce sera le moment ou jamais de revoir vos placements ou de commencer une capitalisation.

Santé

Après avoir subi l’influence restrictive de Saturne, vous allez pouvoir refaire le plein d’optimisme et de tonus. De plus, les maux de dos et les douleurs rhumatismales seront en nette diminution.

Travail

Votre avenir professionnel se présente plutôt bien. Les efforts patients que vous avez fournis au cours des derniers mois, malgré les obstacles, commenceront à porter leurs fruits. Vous serez en position de supériorité.

Citation

Le cachet de la médiocrité, c’est de ne pas savoir se décider (J.-B. Say).

Famille/foyer

Avec l’appui de Mercure, vos transactions pour trouver un nouveau logement pour votre famille se feront sans difficultés. Vous aurez probablement affaire à un intermédiaire compétent, qui vous aidera à réaliser pleinement votre désir. De plus, les conditions financières seront avantageuses.

Vie sociale

Mercure va créer l’événement. Invitations inattendues, nouvelles d’amis perdus de vue depuis longtemps… Les occasions d’être heureux avec vos proches ne devraient pas manquer !

Nombre chance

441

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à augmenter vos ennuis en vous plaignant sans cesse.

TAUREAU

Amour

Un climat d’incompréhension risque de s’installer dans votre couple. Si vous choisissez de laisser pourrir la situation, en espérant que les choses se régleront d’elles-mêmes, gare à la catastrophe ! Célibataire, vous aurez des chances de faire une rencontre déterminante. Cependant, des difficultés risquent de se poser très vite, et vous devrez défendre cet amour tout neuf avec la dernière énergie. Si vous parvenez à surmonter cette épreuve, un bel avenir vous est promis.

Argent

A la faveur des beaux aspects de Neptune, vous aurez la possibilité de mener une transaction financière importante concernant des biens familiaux. Tout sera à la satisfaction de tous et à votre avantage.

Santé

Ce que vous devez faire en ce moment pour votre santé ? Vous méfier des excès de tout ordre. Avec d’un côté le Soleil et Jupiter, et de l’autre Mars mal aspecté, vos secteurs santé vont avoir fort à faire pour vous inciter à la modération. Toutes ces planètes sont en effet réputées pour rendre très sensuel, mais aussi gourmand, ce qui peut fatiguer le coeur et fragiliser le système digestif. A vous de rester raisonnable !

Travail

Mars, la planète de l’énergie et de la combativité, rendra plus difficiles les rapports avec vos employés ou avec vos supérieurs, et vous aurez même à subir l’agressivité de nombreux partenaires. Cette situation n’est pas très grave ; elle vous sera plutôt utile, car elle vous forcera à vous distinguer des autres et ainsi à affirmer vos convictions quoi qu’il en coûte à votre image de marque.

Citation

Qui a un bon gendre, trouve un fils ; qui a un mauvais gendre, perd une fille (Epictète).

Famille/foyer

Un désir excessif de concorde familiale pourra vous inciter à céder facilement et à accorder tout ce que l’on vous demandera. Cela n’est décidément pas à conseiller, surtout avec les enfants.

Vie sociale

Un de vos amis a essayé et essaiera encore d’abuser de votre gentillesse. Il faut y mettre le holà immédiatement. « Laissez le coq passer le seuil, vous le verrez bientôt sur le buffet » (proverbe slovène).

Nombre chance

190

Clin d’oeil

Sortir de temps à autre de vos habitudes ancrées : cela peut vous procurer de divines surprises !

GEMEAUX

Amour

Vous serez d’humeur très romantique à la faveur de cet aspect de Vénus. Nombre de natifs vont tomber amoureux aujourd’hui même si, actuellement, ils ne l’espèrent plus ou n’y pensent même pas ! Ils auront droit à une relation heureuse, une affection partagée avec un homme (une femme) qui leur convient à souhait.

Argent

Jupiter, planète éminemment bénéfique, vous assurera de la chance en matière financière. Mais ce ne sera pas une raison pour abandonner toute prudence. Dans ce domaine comme dans d’autres, soyez raisonnable. Même si vos rentrées d’argent sont régulières ou augmentent, évitez les dépenses inutiles.

Santé

Le secteur santé sera sensible, qui risque d’occasionner de petits soucis aux plus fragiles d’entre vous. Rien de grave, rassurez-vous. Mais la configuration de Vénus laisse craindre des déséquilibres hormonaux ou des problèmes de peau d’origine allergique, troubles qui s’avéreront tout à fait négligeables d’ailleurs.

Travail

Dans votre travail, des difficultés sont possibles, ou vous devrez faire des choix importants. De plus, Neptune vous rendra par moments assez peu lucide. Méfiez-vous en particulier des promesses fallacieuses, et essayez de remettre à plus tard la signature de contrats.

Citation

C’est un affreux malheur de n’être pas aimé quand on aime. Mais c’en est un bien plus grand d’être aimé avec passion quand on n’aime plus (Benjamin Constant).

Famille/foyer

Vous serez tiraillé entre votre activité professionnelle et votre vie familiale. Cette situation vous perturbera quelque peu. Mais vous cesserez de culpabiliser dès que vous aurez conscience d’agir pour le mieux.

Vie sociale

Les problèmes qui se poseront aujourd’hui auront trait aux échanges, à la communication, à l’apprentissage, aux voyages. Vous n’aurez pas nécessairement des ennuis dans ces domaines, mais serez contraint à affronter les questions et à les résoudre.

Nombre chance

270

Clin d’oeil

Sachez tenir votre langue : « Dire le secret d’autrui est une trahison, dire le sien est une sottise » (Voltaire).

CANCER

Amour

Détendu, bien dans votre peau, vous préférerez établir des relations chaleureuses et positives avec votre conjoint ou partenaire, plutôt que de jouer à la « tendre guerre » avec lui. Le climat conjugal s’en ressentira très favorablement. Célibataire, beau fixe sur l’ensemble de vos relations sentimentales ce jour. Profitez-en pour faire le point dans vos amours, en cherchant à fortifier les meilleures et à éliminer celles qui vous paraissent encombrantes ou inutiles.

Argent

Resserrez les cordons de votre bourse, sinon vous craquerez pour un oui pour un non. Et ce ne sera vraiment pas le moment ! D’autres dépenses, indispensables celles-là, vont se présenter : tâchez d’y faire face.

Santé

Vénus en aspect harmonique vous rendra prudent, stable, réservé quant aux changements que vous pourriez connaître. Ainsi, vous ne ferez rien qui serait susceptible de perturber votre équilibre physique et mental. Votre santé sera donc au beau fixe.

Travail

Avec le soutien d’Uranus, vous dénicherez les bonnes affaires sur le plan professionnel. Evitez seulement de prendre des risques excessifs, ou vous vous trouverez coincé. Le travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Vis autant que tu voudras, tu finiras par mourir. Et aime qui tu voudras, tu finiras par le quitter (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie familiale passera sans aucun doute au premier plan de vos préoccupations. Vous essaierez de faire régner la discipline ; mais vos efforts ne seront pas toujours couronnés de succès. Persévérez tout de même !

Vie sociale

Vos amis tiendront une place importante dans votre vie. Ils vous aideront à résoudre des problèmes délicats et vous soutiendront dans les moments difficiles. Mais ils seront aussi à vos côtés pour faire la fête.

Nombre chance

330

Clin d’oeil

Intervenez à temps si vous ne voulez pas voir vos affaires prendre une tournure peu conforme à vos souhaits.

LION

Amour

L’amour sera bien quelque chose qui ne vous préoccupera guère aujourd’hui ! Si vous êtes marié, l’ambiance sera paisible. Et si vous êtes solitaire, vous aurez mille autres projets en tête. Mais attention : Vénus vous prépare une surprise. Vous pourrez connaître du jour au lendemain une phase de belle sensualité en couple et, pour de très nombreux célibataires, une rencontre exceptionnelle.

Argent

Sept planètes influenceront en même temps le secteur argent, ce qui est tout à fait exceptionnel. Voilà qui pourra vous valoir une journée importante sur le plan financier, à condition que vous soyez extrêmement prudent dans vos négociations et vos placements. En effet, autant certains impacts célestes seront très positifs, autant d’autres seront beaucoup plus ambigus. L’impatience et l’imprudence pourraient donc se retourner contre vous.

Santé

Question volonté, on n’a rien à vous apprendre ! Mais s’il s’agit de perdre quelques kilos, inutile de mettre votre santé en péril en vous infligeant un régime de sévères privations. Limitez vos apports en sucre et en matières grasses, cela suffira, grâce au soutien de Mercure en charmant aspect.

Travail

Vous pourrez vous défoncer sur le plan professionnel et donner le meilleur de vous-même. En plus, avec le soutien de la bonne planète Mercure, vous saurez vous mettre en valeur.

Citation

Qui est ennemi de la paix doit se plier aux lances de la guerre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le secteur famille devrait jouir d’un bon climat général. Vous aurez à coeur de rendre votre maison plus chaleureuse et plus accueillante en procédant à quelques aménagements. Des discussions animées ayant pour thème un projet de voyage auront lieu.

Vie sociale

Vous bénéficierez d’un excellent sens diplomatique et des relations aisées avec autrui, ce qui vous permettra d’avancer à grands pas dans vos échanges et vos contacts. Vous pourrez vous attendre à une journée très fertile en rebondissements positifs et propositions avantageuses inattendues.

Nombre chance

767

Clin d’oeil

N’ayez pas vos yeux dans vos poches, vous risquez de rater le coche.

VIERGE

Amour

Les planètes seront pleines de sollicitude envers votre couple. Vous pourrez profiter tranquillement de la douceur et de la quiétude de votre nid d’amour. Tout se passera très bien : soirée télé ou dîner aux chandelles, vous en aurez le choix pour approfondir vos relations avec conjoint ou partenaire. Il y aura des flirts agréables pour les célibataires du signe, mais ils n’auront qu’une faible probabilité de durée ; les séparations se feront toutefois sans amertume et sans rancune, et vous vivrez sans faire de projets d’avenir.

Argent

Votre équilibre financier risque de souffrir de cet impact de Saturne. Ne vous affolez pas : tout ira bien si vous mettez de l’ordre dans vos finances et gérez sagement votre budget. Seuls les natifs irresponsables risquent quelques problèmes.

Santé

Votre santé se maintiendra plutôt bien. Mais il est possible que de temps en temps vous ressentiez un élancement. Ce phénomène est probablement lié à votre état de surexcitation, état qui accélère votre rythme cardiaque et vous donne l’impression d’avoir du mal à respirer. Vous saurez ce que vous avez à faire pour remédier à cette situation.

Travail

Votre dynamisme et votre envie de vous exprimer décupleront votre ambition professionnelle. Vous aurez besoin d’agir à votre manière, ce qui pourra par moments vous mettre en conflit avec certaines personnes plutôt traditionalistes dans votre entourage. Essayez de négocier en douceur.

Citation

La plus grande vertu est comme l’eau, elle est bonne pour toutes choses (Lao-Tseu).

Famille/foyer

Avec la présente configuration astrale, la vie familiale pourrait être assez abrupte et agitée. Sans être vraiment négative, elle pourrait ne pas réserver le calme et la tranquillité auxquels vous aspirez. Prenez les choses avec légèreté et humour.

Vie sociale

Le domaine amical sera très favorisé. Vous pourriez vous faire autant d’amis aujourd’hui que pendant les trois derniers mois. Les amitiés, anciennes et nouvelles, seront pour vous une source de profits dans bien des domaines. Mais n’abusez pas de ceux qui cherchent à vous rendre service.

Nombre chance

237

Clin d’oeil

Faites preuve de plus de lucidité et de moins d’imagination.

BALANCE

Amour

Vous craigniez depuis peu que la personne qui vous attire sentimentalement ne partage pas vos goûts culturels, et cela a eu pour effet de freiner vos élans. Ce jour sera celle de la vérité, car ces influx astraux tendent à mettre fin à des situations indécises ou confuses. De toute façon, ne soyez pas pessimiste ; dites-vous qu’il y a toujours de la place pour un compromis, quel que soit le problème envisagé. De votre côté, soyez sincère et jouez cartes sur table afin que l’autre puisse savoir exactement sur quel pied danser avec vous. L’ambiance astrale dans son ensemble paraît propre à vous apporter un concours positif.

Argent

Saturne, planète de restriction, sera mal aspecté. Attention, donc, aux oublis dans vos comptes, ainsi qu’à une fausse appréciation de votre situation, qui vous amènerait à prendre trop de risques sur le plan financier.

Santé

Cette ambiance astrale doit inciter les natifs les plus fragiles à s’occuper davantage de leur santé. Pour autant, vous n’avez aucune raison de vous affoler. Mais avec Mars et Neptune mal positionnés, le moral peut être par moments quelque peu fluctuant.

Travail

Votre vie professionnelle risque d’être assez mouvementée. Il ne se passera sans doute rien de grave, mais l’ambiance sur votre lieu de travail ne sera pas très agréable, et vous ne serez en plus pas d’humeur à faire des concessions. Attention, donc, à ne pas aller trop loin dans la provocation.

Citation

La langue du sage est dans son coeur ; le coeur du sot est dans sa bouche (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Vous aurez à coeur d’établir l’harmonie où que vous soyez, et votre vie privée sera émaillée de dialogues enrichissants, tant avec votre conjoint ou partenaire, qu’avec vos enfants et vos voisins.

Vie sociale

La vie sociale prendra une nouvelle dimension. Des perspectives intéressantes s’ouvriront. Une rencontre amicale pourrait donner à votre existence une grande intensité. Ce sera également une journée propice pour résoudre à l’amiable les petits conflits qui vous opposent à certaines personnes de votre entourage.

Nombre chance

812

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à assumer plus de responsabilités que vous le pouvez.

SCORPION

Amour

Votre vie à deux ne s’annonce pas de tout repos. La planète Uranus étant en mauvais aspect, vos relations de couple pourront facilement tourner à l’embrouille. Rien de bien sérieux, mais, pour vous qui n’aimez guère le désordre, ce sera plutôt perturbant. Célibataire, un trio planétaire gai et ouvert est prêt à vous présenter du monde et à vous ouvrir toutes les possibilités amoureuses : conversation, flirt, passion ou amour toujours… A vous de voir !

Argent

Prenez le taureau par les cornes et attaquez-vous rapidement à un problème financier qui commence à devenir sérieux. Plus vous attendrez, plus vous aurez des difficultés, ensuite, à trouver une solution avantageuse.

Santé

Bonne forme physique et tonus à revendre. Pourquoi ne pas profiter de cette superbe énergie pour vous lancer dans des activités sportives qui vous feraient le plus grand bien ? Vous n’avez pas besoin d’être un champion en quelque discipline que ce soit. L’essentiel, c’est de vous remuer agréablement.

Travail

Manque d’organisation au programme ! Vous auriez pourtant intérêt à expédier très vite les tâches routinières. Ainsi, vous auriez l’esprit libre pour vous consacrer à des activités intellectuelles fort stimulantes et très utiles à votre carrière.

Citation

Etre digne d’éloge vaut mieux que d’être loué (Syrus).

Famille/foyer

Dialogue facile et belle complicité en famille. Grâce à l’action de Mercure, vos relations avec les personnes plus âgées de votre entourage et notamment avec vos parents seront particulièrement agréables. Si vous avez des enfants, c’est plutôt Vénus qui sera influente : la déesse de l’amour fera régner un climat de grande tendresse. Mais attention, veillez à ne pas être trop permissif.

Vie sociale

Vous serez très favorisé sur le plan amical mais manquerez peut-être de chance dans vos aventures amoureuses. Est-ce un bien ou un mal ? C’est peut-être un bien, si l’on est du même avis que Sénèque, qui disait : « L’amitié est toujours profitable, l’amour est parfois nuisible ».

Nombre chance

713

Clin d’oeil

Simplifiez-vous la vie, en faisant le vide dans votre esprit, vos tiroirs, et les relations qui ne vous conviennent plus.

SAGITTAIRE

Amour

Natifs vivant en couple, c’est tout le capital romantique de votre personnalité qui sera mis en valeur par les influences astrales de cette journée. Vous oublierez la réticence, la méfiance et même la raison, et vous vous laisserez submerger par une grande vague de passion romanesque. Célibataire, votre magnétisme connaîtra son apogée : vous exercerez un pouvoir illimité sur vos conquêtes amoureuses. Certains d’entre vous vivront une grande passion et oublieront le reste du monde et ses problèmes !

Argent

Attention à votre situation matérielle ! Vous pourriez bien grever votre budget en dépensant un peu à tort et à travers. Pensez à serrez la ceinture. Aussi, faites preuve de vigilance, ne vous lancez pas dans des opérations financières hasardeuses, elles pourraient vous coûter cher.

Santé

Les mauvais influx de Neptune empêcheront votre énergie vitale d’être au top. Alors, n’ayez pas mauvaise conscience de vous chouchouter plus que d’habitude. Dormez, faites une cure de vitamines, offrez-vous un massage à base d’huiles essentielles énergisantes. Et si ça ne suffit pas, riez beaucoup avec vos proches : ce sera le meilleur des remontants !

Travail

Quelles belles perspectives ! Débordant d’assurance, vous refuserez absolument de jouer les seconds rôles, et vous vous arrangerez pour que vos qualités professionnelles soient pleinement reconnues. Grâce au coup de pouce de Jupiter, le résultat ne se fera pas attendre. Vous devriez obtenir une importante promotion cette fois-ci, mais vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin.

Citation

La meilleure ruse consiste à ne pas user de ruse (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie au foyer a retrouvé son harmonie d’antan ; il faudra en profiter pleinement et vous en servir comme d’un rempart contre les ennuis extérieurs. L’entente avec les enfants sera parfaite.

Vie sociale

Des discussions animées en perspective. Vous aurez envie de mettre de l’ordre dans vos relations amicales, et pour cela une seule solution : le dialogue. Ce qui risque de ne pas être au goût de tout le monde !

Nombre chance

822

Clin d’oeil

Faites attention à ce que vous dites : une parole de trop pourrait déclencher un drame.

CAPRICORNE

Amour

Vos relations de couple risquent d’être médiocres car vous serez enclin à faire montre d’un dangereux laisser-aller. L’inconscience en ce domaine est une chose, mais ignorer ostensiblement l’autre en est une autre, qui se pardonne difficilement. Célibataire, pas toujours facile de vous suivre ! Vous aimeriez trouver le grand amour, mais sans pour autant renoncer à plaire. Est-ce bien compatible ? Et pour tout compliquer, la présence du versatile Mercure en rajoute à votre confusion d’esprit !

Argent

L’influence de Saturne pourrait impliquer un certain coup de chance sur l’immobilier, permettant à certains natifs de découvrir, presque par hasard, la maison dont ils rêvent et qui corresponde à leurs aspirations véritables. Mais il conviendra, pour favoriser cette chance, d’entreprendre des recherches actives et non de rester dans un coin à former des voeux pieux.

Santé

Vous devrez veiller à avoir une alimentation saine, car vous allez frôler les crises de foie ou d’estomac. Abstenez-vous des excès de nourriture, car vous en paierez inévitablement les dures conséquences.

Travail

Patience ! Même si vous débordez de projets et d’idées, vous devrez aujourd’hui tenir compte des blocages imprévus. N’essayez pas de forcer les choses : vous vous énerveriez pour rien. Réglez les problèmes en attente, et profitez de cette journée un peu ralentie pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Bientôt tout bougera, et très vite !

Citation

Tout lasse, tout casse, tout passe (proverbe français).

Famille/foyer

Pluton sera difficile à vivre. Il pourra vous obliger à faire des choix dont vous vous seriez passé. Vos relations avec certains de vos proches pourront, si vous n’y prenez garde, frôler la rupture. Attention, aussi, à de possibles problèmes liés à votre domicile.

Vie sociale

Vous serez dans le collimateur des astres. Il est certain que vous allez traverser une journée mouvementée qui mettra vos nerfs à vif. Attachez-vous surtout à exprimer ouvertement ce que vous pensez, au lieu de ruminer intérieurement tous vos griefs. Cela évitera de brusques explosions de colère, aussi négatives pour votre entourage que pour vous.

Nombre chance

147

Clin d’oeil

Veillez à ne pas exagérer les dépenses ni les investissements financiers pour votre travail.

VERSEAU

Amour

Vénus et Mars vous offriront une journée très faste sur le plan conjugal. Vénus étant la planète des sentiments et Mars celles du désir et de la sexualité, vous aurez de grandes chance de nager dans le bonheur à deux. Célibataire, aujourd’hui, en raison d’une configuration astrale dominée par Mercure, l’étranger pourrait jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Par ailleurs, vous aurez envie de faire des folies, et vous en ferez probablement, comblant l’élu de votre coeur de cadeaux coûteux, au risque même de compromettre fâcheusement votre budget.

Argent

L’argent, exceptionnellement, ne sera pas votre préoccupation du moment. La présence de Neptune indique seulement que les questions financières vous sembleront lointaines. Ne jouez pas pour autant les cigales, l’hiver n’est pas loin qui vous verrait fort dépourvu !

Santé

Beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme à votre actif. Vous entraînerez vos proches à votre suite, et vous les associerez à la plupart de vos grands projets. Cependant, attention au surmenage. Ménagez vos nerfs.

Travail

Côté professionnel, pour l’instant, vous aurez intérêt à rester un peu sur la réserve, en vous appliquant à bien faire votre travail quotidien. Si vous avez des aspirations artistiques ou créatrices, ce serait aussi le moment d’essayer de les concrétiser ou de faire un effort dans le calme et la régularité.

Citation

Celui qui instruit les ignorants est comme un vivant parmi les morts (proverbe arabe).

Famille/foyer

Beau fixe et soleil éclatant dans votre vie familiale. Vous attacherez une importance capitale à vos relations avec vos proches, et vous consacrerez le maximum de temps à votre conjoint et à vos enfants. Tout cela vous fera oublier les contrariétés que vous pourriez rencontrer dans votre vie professionnelle ou sociale.

Vie sociale

Un faisceau d’influx astraux favorisera les rencontres fructueuses au plan relationnel et amical. Mettez tous les atouts dans votre jeu, ne refusez pas les invitations, sortez et voyez du monde.

Nombre chance

610

Clin d’oeil

Fixez votre esprit sur des problèmes et travaux concrets.

POISSONS

Amour

Votre devise cette fois : construire, jour après jour, un bonheur conjugal solide ! Vous sentirez profondément le besoin d’harmonie dans votre couple. Voilà pourquoi les risques de tensions entre vous et votre conjoint ou partenaire seront beaucoup moins nombreux. De plus, l’entente sexuelle sera aussi au beau fixe. Célibataire, vous collectionnez les succès et n’aurez guère envie de vous fixer. Toutefois, une rencontre déterminante pourrait vous faire changer d’avis.

Argent

Pas raisonnable pour deux sous ! Vous risquez fort de compromettre l’équilibre de votre budget, justement parce que vous ne serez plus à un sou près. En fait, vous aurez tendance à vivre au-dessus de vos moyens.

Santé

Mars, l’astre de l’énergie, sera bien positionné dans votre Ciel. Voilà qui va vous aider à conserver un bel équilibre physique et moral. C’est vrai, il ne faudra toutefois pas totalement relâcher votre vigilance : la Lune influencera toujours un secteur de santé de votre Ciel, et elle pourra réveiller certains problèmes chroniques. Si c’est le cas, n’attendez pas pour vous soigner : vous trouverez un traitement efficace.

Travail

Le présent mouvement céleste se traduira par une très nette amélioration du climat entourant votre vie professionnelle. Au lieu d’être obligé de faire face à des blocages de tous ordres dans votre carrière, vous allez désormais bénéficier d’une ambiance beaucoup plus favorable. A vous l’optimisme, l’entrain, et le succès !

Citation

D’où vient qu’un boiteux ne nous irrite pas, et qu’un esprit boiteux nous irrite ? C’est à cause qu’un boiteux reconnaît que nous allons droit, et qu’en esprit boiteux dit que c’est nous qui boitons (Pascal).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront placées sous l’influence de Jupiter, le Grand Bénéfique. Seront surtout mises en vedette vos relations avec vos parents et les personnes âgées de votre entourage, qui seront en grande forme et ne demanderont qu’à vous aider et à vous soutenir, y compris financièrement.

Vie sociale

Les rapports superficiels avec des gens sans grand intérêt vous deviendront insupportables. Vous déciderez de couper les ponts sans crier gare, même avec des relations d’affaires. Vous aurez raison de le faire.

Nombre chance

176

Clin d’oeil

Occupez-vous en priorité des tâches les plus difficiles.

