Haïti – Répuplique Dominicaine: Jovenel Moïse promet des passeports à 30 mille Haïtiens en République Dominicaine

P-au-P, 19 janv. 2017 [AlterPresse] — Le nouveau président haïtien élu, Jovenel Moïse, du Parti ayisyen tèt kale (Phtk), a promis des passeports à 30 mille Haïtiennes et Haïtiens, qui vivent en République Dominicaine, rapporte un article du journal dominicain « Diario libre », consulté par AlterPresse.

Le mardi 17 janvier 2017, Moïse s’est réuni avec la communauté de son pays qui réside en République Dominicaine et leur a promis de régulariser leur situation migratoire avec le gouvernement dominicain, précise Diario Libre.

De nombreux haïtiens, vivant en République Dominicaine, ont beaucoup de difficultés à régulariser leur situation de migrantes et migrants, à cause du fait qu’ils ne possèdent pas de documents de leur pays d’origine, rappelle le journal dominicain.

Les ressortissantes et ressortissants haïtiens constituent la majeure partie des 239 mille étrangères et étrangers, en situation irrégulière, qui ont 6 mois pour régulariser leurs dossiers.

Une prolongation a déjà été accordée à celles et ceux, qui avaient une résidence d’un an et dont les permis avaient expiré en juin 2016.

Lors de son séjour, Jovenel Moïse, qui s'est entretenu avec