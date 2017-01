Ephéméride du Jour….., 19 janvier 1969 – Naissance d’Edwige Danticat, Romancière d’origine Haïtienne

19 janvier 1969 Naissance d’Edwige Danticat, Romancière d’origine Haïtienne

EDUCATION

Barnard Collège: Baccalauréat en littérature française.

Brown University: Maitrise.

OEUVRES

En Français:

Adieu mon frère

Après la danse : au coeur du carnaval de Jacmel, Haïti

Le briseur de rosée

Célimène : conte de fée pour fille d’immigrante

Le cri de l’oiseau rouge

Krik? Krak!

La Récolte douce des larmes

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 19 Janvier 2017

19ème jour de l’année, 3ème semaine de l’année

346jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale du Pop-Corn

Il y a des journées internationales pour tout ou presque tout… alors, pourquoi pas le Pop-Corn ? Cette journée est mentionnée dans un certain nombre de sites, sans qu’on puisse en distinguer précisément l’origine.

Bien avant la découverte de l’Amérique

La consommation du pop-corn est ancienne, on en trouve des traces chez les amérindiens et ce bien avant que Christophe Colomb n’y aille faire un petit tour !

Le pop-corn est-il vraiment mauvais pour la santé ?

On serait tenté de répondre oui, mais en réalité, la réponse est non. En effet, comme il s’agit de maïs soufflé, cet aliment contient des fibres, des antioxydants, du fer et des protéines, bref, rien que des bonnes choses.

Là où les choses se gâtent, c’est quand on y ajoute des quantités astronomiques de sucre et qu’on l’associe à une dépense physique proche du néant… mais ceci est une autre histoire.

http://www.journee-mondiale.com/470/journee-internationale-du-pop-corn.htm

HAITI

19 Janvier

1807 Nomination de Bruno Blanchet au poste de Secrétaire

Cette position lui conférait les attributions du chef exécutif en l’absence du président de la République. Qu’on se souvienne que la Constitution de 1806 conférait ce titre à Henri Christophe qui l’avait refusé, et que le Sénat ne s’était pas encore penche sur un remplaçant.

19 Janvier

2004 la Conférence Épiscopale haïtienne revint sur une proposition de solution à la crise qu’elle avait émise le 21 novembre de l’année précédente

Cette proposition, considérée comme une référence par le président Aristide et la Communauté internationale, avait appelé à un « compromis » de tous les secteurs impliqués dans la crise.

«L’église prend acte de la difficulté d’appliquer sa proposition telle qu’elle a été formulée», avait alors déclaré la Conférence Épiscopale dans un communiqué lu sur les antennes de la radio catholique, Radio Soleil, émettant ainsi des doutes sur la volonté réelle du pouvoir de chercher une entente et demandant plutôt à «chaque acteur de prendre une décision personnelle courageuse et patriotique capable d’éviter au pays une catastrophe irréparable».

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«L’œil est la fenêtre de l’âme.»

Proverbe tchèque

——————————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Marius

Chrétien persan, dit-on, qui en pèlerinage à Rome sous Claude le Gothique (268–270), s’étant dévoué à soulager les persécutés, fut lui-même arrêté et exécuté. Les Marius sont dynamiques et intelligents. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 9.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Jeudi 19 Janvier 2017 Dernier Quartier

Samedi 28 Janvier 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

BIC«Aba»

Pour découvrir la musique de BIC«Aba»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=QNZtpraynOg

———————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

19 Janvier 1736 Naissance de James Watt, ingénieur et mécanicien

James Watt était un mathématicien et ingénieur écossais dont les améliorations à la machine à vapeur furent une étape clé dans la révolution industrielle.

Tandis qu’il travaille à la réparation d’une machine atmosphérique de Thomas Newcomen, Watt ne peut que remarquer la trop importante consommation de vapeur qu’elle réclame, ce qui limite le rendement. Il conçoit alors sa plus grande invention : le condenseur séparé, annoncant l’avènement de la première véritable machine à vapeur. Watt dépose un brevet dès 1769, mais celui-ci ne sera exploité à échelle industrielle qu’à partir de 1775.

Mais Watt continue ses travaux et brevète plusieurs inventions d’importance comme la machine rotative et surtout la machine à double effet (1783) dans laquelle le cylindre reçoit la vapeur alternativement par le bas et par le haut. Il apporte également d’autres améliorations à ses machines à vapeur : le parallélogramme de Watt (système de liaison à leviers articulés entre la tête du balancier et la tige du piston), l’indicateur de vapeur, ainsi qu’un régulateur centrifuge ou à boules (1788) assurant une vitesse constante au moteur.

19 Janvier 1840 Découverte de la Terre Adélie

Pleine lune au-dessus du glacier Astrolabe (nuit polaire), Terre Adélie, station Dumont d’Urville, Antarctique.

Deux navires battant pavillon français se fraient un chemin parmi les icebergs de l’océan Antarctique. Le 19 janvier, ils arrivent en vue d’une montagne. Le commandant de l’expédition, César Dumont d’Urville, prend possession de cette terre glacée au nom du roi Louis-Philippe. Il la baptise du prénom de sa femme, Adélie. Il pousse la délicatesse jusqu’à donner aussi son prénom aux manchots, les manchots Adélie. Cette fraction du « continent blanc », au sud de l’Australie, figure aujourd’hui parmi les possessions françaises de l’Antarctique, aux côtés des îles Kergulen. Elle abrite une base scientifique.

19 Janvier 1903 Création de l’Académie Goncourt

L’Académie Goncourt est officiellement reconnue par un décret du président du Conseil, Émile Combes. De son véritable nom « Société littéraire des Goncourt », l’Académie avait été imaginée par Edmond Goncourt qui, à sa mort en 1896, chargea Alphonse Daudet de fonder un groupe littéraire décernant chaque année un prix à un ouvrage écrit en prose.

La première académie se réunira le 21 décembre et attribuera le Goncourt à John-Antoine Nau pour Force ennemie. Issue du testament d’Edmond de Goncourt, l’Académie se donne pour tâche de promouvoir de jeunes talents littéraires. En 1979, Antonine Maillet a gagné le prix Goncourt pour Pélagie la charrette. Elle est la première Canadienne à avoir remporté ce prix.

19 Janvier 1915 Déposition du brevet de Georges Claude pour son invention du tube à néon

Les lampes néon sont des cas particuliers de lampe à décharge utilisant pour gaz du néon. C’est ce qui leur confère leur couleur rouge caractéristique. Elles sont surtout utilisées pour les enseignes lumineuses.

Ces lampes se déclinent en d’autres couleurs, on doit alors utiliser d’autres gaz que du néon (qui, lui, produit toujours du rouge). Même si par abus de langage on appelle parfois à tort « néon » les lampes ayant d’autres couleurs, le terme approprié est tube fluorescent (ou tube fluo).

19 Janvier 1966 Indira Gandhi est élue première ministre de l’Inde

Il s’agit de la première femme en Inde à occuper ce poste.

Après la mort de son père en 1964, elle est nommée ministre de l’information et des programmes de radio et de télévision dans le gouvernement de Lal Bahadur Sastri. Et quand celui-ci meurt en 1966, elle lui succède comme première ministre. L’année suivante, soit le 19 janvier elle est élue pour un mandat de cinq ans par les membres du parlement. Lors des élections de 1971, elle mènera son parti à une écrasante victoire.

Mais en 1975, elle est reconnue coupable, par la Cour suprême de l’Inde, d’irrégularité dans sa propre élection en 1971. Indira proteste en affirmant que les accusations visent à l’éloigner du pouvoir et instaure un état d’urgence le 26 juin 1975. Elle prend des mesures impopulaires notamment des programmes de stérilisation et beaucoup d’opposants sont emprisonnés. Mais cela ne suffit pas et elle perd les élections de 1977. Elle reviendra au pouvoir en 1980.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /

http://www.hellocoton.fr / http://expressorion.com / www.lodace.net / http://www.labougeotte.fr / http://moretta.over-blog.com /