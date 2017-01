12 fusils de calibre 12 saisis à Lafiteau

Source Danio Darius | Le Nouvelliste

Des armes à feu ont été saisies ce mardi au niveau du port Lafiteau, à la sortie nord de Port-au-Prince. Sur une photo circulant sur les réseaux sociaux, on y voit douze boîtes en carton identiques dont onze fermées et une déchirée. Dans celle qui est déchirée, on peut remarquer un fusil de calibre 12. « Les armes saisies sont au nombre de 12», a confirmé le directeur exécutif du RNDDH Pierre Espérance.

Ces armes ont été confiées au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince suite au constat du juge de paix Lévêque, a indiqué le défenseur des droits humains qui n’était cependant pas en mesure de préciser ni la provenance ni le propriétaire de ces armes à feu. « Je vais continuer à m’enquérir», a-t-il promis avant de dénoncer quelque chose «d’anormal» dans le cadre de cette affaire. « Les armes n’ont pas été transférées à la police judiciaire», révèle Pierre Espérance.

Le commissaire du gouvernement n'a pas la capacité d'analyser les armes, a-t-il fait savoir. « Oui, il s'agit de 12 fusils entreposés au greffe du parquet», a fait savoir le commissaire du gouvernement par texto. Il n'a cependant rien dit ni sur la provenance ni le propriétaire, encore moins sur la suite qui sera donnée.