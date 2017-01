Augmentation de 7.4% des envois de fonds des travailleurs : principale source de devise de l’économie haïtienne

Les envois de fonds des travailleurs, communément appelés, les transferts privés de la diaspora continuent d’être la principale source de devise de l’économie haïtienne, devant les exportations, les dons officiels, les investissements directs étrangers et les prêts contractés par le gouvernement haïtien.

En effet, les envois de fonds de la diaspora sont passés de 2,195 millions de dollars américains en 2015 à 2,358 millions de dollars en 2016, soit une augmentation de 7.4% en 2016, selon notre analyse des données préliminaires fournies par la Banque de la République d’Haïti (BRH) dans la balance des paiements. Il est à remarquer que le rythme de croissance des transferts privés de la diaspora a baissé en 2016 (jusqu’à Septembre 2016) par rapport à 2015, l’année ou la croissance de ces transferts a été de l’ordre de 11%.

A 2, 358 millions de dollars en 2016, soit environ 26% du PIB, les envois de fonds des travailleurs demeurent, depuis des années, la principale source de devise de l’économie haïtienne qui finance la majeure partie de nos importations et qui empêche une dépréciation beaucoup plus élevée de la gourde par rapport au dollar américain. Lorsqu’on analyse les données de la BRH, durant ces 5 dernières années (2012-2016), l’économie haïtienne a déjà capté près de 10 milliards de dollars américains en termes d’envois de fonds des travailleurs, dont la majeure partie, comme toujours, est destinée à la consommation et non à l’investissement comme on l’aurait souhaité. Alors que sur ce même quinquenat (5 ans), les exportations cumulées d’Haïti n’ont atteint que 4,673 millions de dollars ; les dons officiels n’ont totalisé que 3,134 millions de dollars et les investissements directs étrangers seulement 627 millions de dollars américains.

Donc, dans un contexte où l’économie nationale est assoiffée d’investissements pour augmenter la croissance et pour la création d’emplois, il serait intéressant et intelligent de la part de la prochaine administration de Jovenel Moise de trouver des formules stratégiques visant à définir une politique d’orientation des envois de fonds des travailleurs vers l’investissement dans l’économie, notamment à travers des incitatifs accordés exclusivement à la diaspora haïtienne.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com