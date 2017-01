Ephéméride du Jour….., 18 janvier 1918 Naissance de Michel Lamartinière Honorat, Professeur/ Ethnologue/ Homme politique haïtien

18 janvier 1918 Naissance de Michel Lamartinière Honorat, Professeur/ Ethnologue/ Homme politique haïtien

ÉDUCATION

Institut d’Ethnologie d’Haïti

CARRIÈRE

Ethnologue de profession.

Professeur d’histoire au lycée Toussaint Louverture et de sciences sociales au Collège Simon Bolivar de Port-au-Prince,

Sous-chef de bureau au Service hydraulique

Membre du Bureau politique du candidat à la présidence Dr François Duvalier.

Chef de cabinet du président François Duvalier.

Sous-secrétaire d’État de la coordination.

Secrétaire d’état des Travaux publics, transport et communication du 22 avril 1959 au 19 octobre 1960. A ce titre, il a finalisé la construction du boulevard Jean-Jacques, plus connu sous le nom de Grand-rue.

Secrétaire d’état à la coordination et à l’information sous le même gouvernement.

Collaborateur au journal Le Nouvelliste.

Fondateur de l’Union Nationale des Forces Démocratiques, un parti politique créé le 10 octobre 1986.

OEUVRES

Les danses folkloriques haïtiennes. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, 1955.

Échec et projection : la société haïtienne à travers son histoire. Port-au-Prince : Editions Delta, 1988.

Présence … Port-au-Prince : Presses nationales d’Haïti, 1966.

UNFD : Échec et projection ; la société haïtienne à travers son histoire. Port-au-Prince : Editions Delta 1988.

Aujourd’hui, 18 Janvier 2017

18ème jour de l’année, 3ème semaine de l’année

347jours avant la fin de l’année

HAITI

18 Janvier

1807 Première nomination du sénat de la République:

Les sénateurs qui avait transporté leurs assises à Léogâne pendant le siège de Port-au-Prince, revinrent à Port-au-Prince au départ de Christophe et nommèrent Pétion commandant du département de l’ouest, Gérin celui du Sud.

18 Janvier 1859 Prestation de serment du général Fabre Nicolas Geffrard devant le Sénat de la République

Le général, qui restaura la république, avait pris la tête de la rébellion contre Faustin Soulouque, assiégea la capitale dans les premiers jours de janvier de cette année et força l’empereur Faustin 1er. à se retirer du pouvoir et partir pour l’exil.

La Pensée du Jour

«Un peu de lenteur vaut souvent mieux que trop de précipitation.»

Isocrate

PRENOM DU JOUR

Sainte-Prisca

Subit le martyre sous Claude Tibère (45–54) selon les uns, sous Claude II le Gothique (268–270) selon les autres. Les Prisca sont joviales et pondérées. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Mercredi 18 Janvier 2017 Pleine Lune

Jeudi 19 Janvier 2017 Dernier Quartier

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Bèl Plezi «Banm fos»

Pour découvrir la musique de Bèl Plezi «Banm fos»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=4-ogxb39UcQ

Faculté d’Ethnologie – Aujourd’hui -2H30PM

Conférence débat

Université, socialisme et défense des biens communs de l’humanité.

Intervenants : Camille Chalmers, Francois Houtard et Yves Dorestal

IFH – Aujourd’hui 7HPM

Entre la rage et le combat de Sébastien Jean

IFH – Aujourd’hui -7HPM

Ciné Mardi

Projection du film « A tout de suite » de Benoit Jaquot

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

1535 Fondation de Lima

Le conquérant espagnol Francisco Pizarro fonde officiellement la ville dont il espère faire sa capitale, Lima. Il lui donne le nom de « Ciudad de los reyes », la ville des rois. Le terme Lima est une déformation du quechua « rimac » qui fut traduit par « parleur ». Capitale du vice-royaume du Pérou en 1542, la ville devient le centre névralgique des activités commerciales et culturelles de toute l’Amérique espagnole.

1862 L’Église reconnaît les apparitions de la Vierge à Lourdes

En entrant dans la basilique de l’Immaculée Conception de Lourdes, sur le bas-côté droit, on peut lire gravée dans le marbre, la déclaration solennelle de l’Évêque des Apparitions, Monseigneur Laurence : « Nous jugeons que l’Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous, le 11 février 1858 et les jours suivants, au nombre de 18 fois, dans la grotte de Massabielle, près de la ville de Lourdes; que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité, et que les fidèles sont fondés à la croire certaine. Nous soumettons humblement notre jugement au Jugement du Souverain Pontife, qui est chargé de gouverner l’Église universelle. »

1896 Un appareil à rayons X est présenté en démonstration à New York

À la fin du siècle dernier, les premiers radiologues utilisaient cet appareillage, dit machine statique de production de rayons X. (DR)

Les rayons X ont été découverts en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, qui a reçu pour cela le premier prix Nobel de physique; il les nomma ainsi car ils étaient d’une nature inconnue (la lettre x désigne l’inconnue en mathématiques).

1933 Naissance de Ray Dolby, inventeur du système Dolby est né à Portland, Oregon

De 1949 à 1952, il se consacre à divers projets d’audio et d’instrumentation auprès d’Ampex Corporation. En 1957, il réussit une licence à l’université de Stanford et, bénéficiaire de bourses universitaires, il quitte Ampex pour poursuivre ses études à Cambridge, en Angleterre. Il réussit un doctorat de physique à Cambridge en 1961 et il est également consultant auprès de l’administration britannique de l’énergie atomique.

En 1963, Dolby accepte un poste de deux ans en tant que conseiller des Nations Unies en Inde puis revient en Angleterre en 1965 pour créer Dolby Laboratories à Londres. En 1976, il s’installe à San Francisco où sa société ouvre d’autres bureaux, laboratoires et installations de fabrication. Il détient plus de 50 brevets américains et est l’auteur de documents sur l’enregistrement sur bande vidéo, l’analyse de grandes longueurs d’ondes aux rayons X et la réduction de bruit.

1941 Naissance de David Ruffin, chanteur américain de soul mort d’une surdose de cocaine. Il a été le chanteur principal du groupe The Temptations de 1964 à 1968, c’est-à-dire pendant la période dite Classic Five du groupe.

Parmi ses interprétations de chansons du groupe, on peut citer My Girl ou encore Ain’t Too Proud to Beg. Il quitte le groupe en 1969 pour mener une carrière solo pendant laquelle il sortira une dizaine d’albums. Sa voix de ténor lui a valu d’être classé en 2008 parmi les 100 meilleurs chanteurs de tous les temps (65e rang) par le magazine Rolling Stone. Il entre en 1989 au Rock and Roll Hall of Fame.

Marvin Gaye dira, parlant de lui : « J’ai entendu dans sa voix une force que la mienne n’a pas. » Aretha Franklin et Stevie Wonder chantèrent à ses obsèques qui furent financées en partie par Michael Jackson.

1980 Naissance de Fanta Estelle Swaray, d’une mère sénégalaise et d’un père grenadien, est une chanteuse, rappeuse et productrice britannique. Son single ou simple « American Boy » en duo avec Kanye West fut classé numéro un des ventes de singles au Royaume-Uni le 23 mars 2008.

