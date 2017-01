« Youri Latortue, allié de Jovenel Moïse et non du PHTK »

Source Jean Daniel Sénat | Le Nouvelliste

Fraîchement élu à la présidence du Sénat, Youri Latortue n’a pas mis de gants pour taper sur ceux qui ont multiplié des obstacles sur son chemin. Le sénateur de l’Artibonite clame qu’il sera un allié du PHTK si et seulement si des réformes sont effectuées dans ce parti. Sur les antennes de Magik9 et de Vision 2000, l’homme fort de l’Artibonite a également évoqué d’autres sujets relatifs à la révocation de son visa par l’ambassade américaine, ses ambitions présidentielles, le choix de Garcia Delva comme candidat au Sénat pour le département de l’Artibonite, etc.

L’épisode des élections une fois terminée, le clan Tèt Kale ne répand plus d’embûches sur sa route. Le nouveau président du Sénat, sur les ondes de Vision 2000 ce lundi, réitère son soutien à celui qui sera le 58e président d’Haïti le 7 février prochain, et non au PHTK. « Il y a des réformes qui doivent être opérées à l’intérieur de ce parti. Une fois ces dernières terminées, je n’aurai aucun problème ». Youri Latortue invite Jovenel Moïse à appliquer ce qu’il avait annoncé lors de sa campagne électorale. « De notre côté, nous allons appuyer son agenda législatif. En ce sens, je crois que l’État n’est pas une vache à lait. Il faut éliminer la corruption. Il y a des gens qui doivent rendre compte. Le président doit comprendre qu’aujourd’hui il n’a pas à prêter attention à un petit groupe de Port-au-Prince qui lui fera oublier ses promesses », a-t-il souligné.

Le président du Sénat indique avoir eu une conversation téléphonique avec le champion du PHTK qui lui a présenté ses félicitations. « Je l’ai remercié. Je lui ai dit aussi qu’il lui fallait se mettre au travail pour éviter des retards dans la formation du nouveau gouvernement. Je lui ai dit que les anciens ministres qui n’ont pas de décharge ne pourraient pas se représenter comme ministre », a-t-il fait savoir.

Quand la journaliste Marie-Lucie Bonhomme a rappelé à Youri Latortue qu’il a conditionné son support à Jovenel Moïse à un coup de balai dans son entourage, l’élu de l’Artibonite assume. « Le problème a commencé dès l’instant où j’avais fait cette déclaration. J’avais mesuré ce que j’avais dit et je sais que cela entraîne des conséquences, que les concernés allaient avoir une dent contre moi », a-t-il balancé, insistant sur un besoin de réforme au sein du clan de Jovenel Moïse.

Sur Magik9, quelques minutes avant, Youri Latortue a évoqué les animosités de certains membres du secteur privé et de quelques anciens fonctionnaires du pouvoir Tèt Kale qui avaient juré d’obtenir sa défaite dans sa marche vers la présidence du Sénat. Il a souligné que certains étaient même prêts à « financer des sénateurs » pour obtenir gain de cause. Sans rancune, le patron de AAA indique qu’il va continuer à faire son travail, et ce, au même titre que le Sénat. « J’avais déjà déposé ce rapport à l’UCREF et l’ULCC. Il y a une commission qui peut l’approfondir. Il y a même des sénateurs qui ont promis de le faire », a-t-il fait savoir.

Retour sur le duel des cousins

Invité au journal du matin de Radio Vision 2000, Youri Latortue a encore évoqué le comportement de son cousin sénateur, Carl Murat Cantave. « Moi, j’avais dit au sénateur Cantave que dans d’autres conditions j’aurais abandonné. Mais, quand quelqu’un qui a été indexé dans un rapport, parce qu’il a mal géré les fonds de l’État, ne veut pas que je sois président du Sénat, je ne me laisserai jamais faire », a-t-il fait savoir, soulignant qu’à la tête du bureau, il va jouer son rôle de coordination, impulser le Sénat pour que celui-ci puisse jouer son double rôle de contrôle et de vote des lois.

Youri Latortue déplore que des forces extérieures aient voulu influencer