17 Janvier 1943 Naissance de René Garcia Préval, homme d’État haïtien

Premier ministre en 1991, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, il est président de la République du 7 février 1996 au 7 février 2001 et du 14 mai 2006 au 14 mai 2011.

Il étudie la gestion et l’agronomie en Belgique, à Gembloux puis à l’université de Louvain et étudie également la biologie à l’université de Pise à Pise en Italie2.

Son père, Claude Préval, également agronome, avait été sous-secrétaire d’État de l’Agriculture dans le gouvernement du général Paul Magloire, le prédécesseur de Duvalier. Devant quitter Haïti, son passé politique en faisant un opposant potentiel au nouveau régime, son père travailla pour des agences onusiennes en Afrique.

Après avoir passé cinq années à Brooklyn à New York, où il travaille occasionnellement comme serveur dans un restaurant, René Préval retourne en Haïti et obtient un poste à l’Institut national des ressources minérales. Il s’implique dans les travaux sur l’agriculture de la société haïtienne. Après quelques années, il ouvre une boulangerie à Port-au-Prince avec quelques associés. Tout en gérant sa société, il continue d’être actif dans des cercles politiques et dans les actions caritatives, comme la fourniture de pain pour l’orphelinat du père salésien Jean-Bertrand Aristide, dont il deviendra très proche.

Après l’élection d’Aristide comme président d’Haïti en 1990, Préval devient son Premier ministre du 13 février au 11 octobre 1991, partant en exil à la suite du coup d’État militaire du 30 septembre.

René Préval succède à la présidence à Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1996, pour un mandat qui s’achève le 7 février 2001 ; Jean-Bertrand Aristide lui succède.

Le 7 février 2006, René Préval est à nouveau candidat à l’élection présidentielle pour un second mandat, qu’il remporte dès le premier tour avec 51,15 %. Proclamé vainqueur de l’élection présidentielle le 16 février après un accord entre le gouvernement intérimaire et la commission électorale, il est investi le 14 mai 2006 sous l’étiquette du parti Alliance démocratique ou Alyans en créole haïtien regroupant les mouvements politiques suivants l’ESKANP, le Pati Louvri Baryè (PLB), le Comité de Résistance de la Grande Anse, le Mouvement Paysans du Plateau Central et le Mouvement Counbite du Sud-Est.

Le 11 décembre, tout juste quelques mois après avoir retrouvé son poste, il est de retour de Cuba où il a passé quatre jours pour y subir des examens médicaux. Ces derniers ont révélé des symptômes d’un cancer de la prostate. Ces tests ne permettent pas de diagnostiquer formellement la maladie, et il doit pour cela retourner à La Havane, le 26 décembre pour y passer d’autres examens et subir un traitement. Le traitement ayant été un succès, René Préval est resté à son poste.

René Préval s’est marié en décembre 2009 avec Élisabeth Débrosse, l’une de ses conseillers économiques et veuve de Leslie Delatour, ancien gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH). Il avait été auparavant marié à Guerda Benoit puis à Solange Lafontant, dont il avait divorcé tour à tour.

Aujourd’hui, 17 Janvier 2017

17ème jour de l’année, 3ème semaine de l’année

349jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Internationale de la cuisine italienne

La Journée internationale de la cuisine italienne a été proclamée par les « Itcefs ». De quoi s’agit-il? Tout simplement d’un groupe de chefs italiens spécialisés dans la cuisine italienne mais travaillant hors d’Italie.

Mondialement connue, pas toujours respectée

Quand on parle de cuisine italienne, les pizzas, pâtes et autres escalopes milanaises apparaissent aussitôt devant nos yeux. Ceci dit, la cuisine italienne a beau être mondialement connue, elle est tout aussi mondialement méconnue par des cuisiniers qui ne la respectent pas toujours comme elle le devrait. En se mondialisant, elle a beaucoup perdu de son authenticité et cette journée veut attirer l’attention des consommateurs sur la « véritable » cuisine italienne traditionnelle et ses produits originaux.

Le choix du 17 janvier

Pour sa célébration, cette journée s’est choisi le jour de la fête catholique de Sant’Antonio Abate, le Saint Patron des animaux, mais aussi celui des bouchers et du salami.

Comme cette date se trouve également être le premier jour du carnaval, on imagine aisément les grands repas traditionnels qu’elle occasionne. Sant’Antonio est célébré partout en Italie et les cuisiniers italiens font leur maximum pour que cette tradition reste vivace.

http://www.journee-mondiale.com/368/journee-internationale-de-la-cuisine-italienne.htm

HAITI

17 Janvier 1988 Election de Leslie François Manigat à première magistrature de l’État

Alors que les élections du 29 novembre de l’année précédente avaient été sabotées par l’exécutif, Le Conseil National de Gouvernement, qui les avait annulées suite au massacre à un centre de vote situé à la ruelle Vaillant (Ouest de Port-au-Prince), un nouveau Conseil Électoral Provisoire totalement à sa solde fut immédiatement mis sur pied et organisa les élections générales de ce jour. Les quatre candidats le plus populaires refusèrent d’y prendre part, et la présidence fut octroyée au professeur François Leslie Manigat au premier tour. Sa femme, Mirlande Manigat, obtint un siège au Sénat de la République.

17 Janvier 1993 Élections législatives partielles organisées par les militaires putschistes

Organisées par un conseil Électoral provisoire totalement dévoués aux auteurs du coup d’état du 30 septembre 1990, ces élections renouvelèrent le tiers du sénat de la République et comblèrent quelques vacances dans la Chambre des Députés. Les 64 candidats venaient, dans leur majorité, des partis qui appuyèrent le coup d’état sus-mentionné.

17 Janvier 2002 Visite éclair du président Haïtien en territoire dominicain

A la tête d’une forte délégation, le président Haïtien, Jean Bertrand Aristide s’est rendu en République Dominicaine pour rencontrer son homologue Dominicain.

La Pensée du Jour

«Hâte-toi de bien vivre, et songe que chaque jour est une vie.»

Sénèque

PRENOM DU JOUR

Sainte-Roseline

Entrée dans l’ordre des Chartreux à 25 ans, Roseline devint et resta jusqu’à sa mort, prieure de la chartreuse de Celle-Roubaud (Var).

Les Roseline sont affectueuses et fantaisistes.

Leur couleur : le bleu. Leurs chiffres : le 3 et le 8.

Aujourd’hui

Mardi 17 Janvier 2017 Pleine Lune

Jeudi 19 Janvier 2017 Dernier Quartier

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

RAM«Savawoule» 2017

Pour découvrir la musique de RAM«Savawoule»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=pmKJSROktsA

IFH – Aujourd’hui -7HPM

Ciné Mardi

Projection du film « A tout de suite » de Benoit Jaquot

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

17 Janvier 1706 Naissance de Benjamin Franklin, un des personnages les plus illustres de l’histoire américaine

Il est le dernier d’une famille de 17 enfants. Tout jeune, Franklin avait appris plusieurs langues, avait beaucoup lu et s’était exercé à écrire.

Franklin a été un des personnages les plus illustres de l’histoire américaine. En effet, il a été à la fois un homme de sciences et de lettres, un grand inventeur mais aussi le premier ambassadeur des États-Unis et un des artisans de l’indépendance américaine. Franklin est aussi particulièrement célèbre pour ses travaux dans le domaine de l’électricité, notamment ses expériences sur la foudre. En 1752, il fit une expérience célèbre sur la foudre en attachant une clef à un cerf-volant. Ceci mena à l’invention du paratonnerre.

Franklin vint à Montréal en 1776 à titre de commissaire du Congrès américain. C’est son intervention qui dota Montréal de son premier imprimeur et qui mena à la fondation de l’ancêtre de The Gazette.

C’est lui sur le billet de 100 $ américain.

17 Janvier 1871 Apparition de la Vierge à Pontmain

L’apparition de la Vierge à Pontmain se situe dans le contexte de la guerre contre la Prusse. Les armées françaises sont défaites, le Second Empire est tombé et les troupes prussiennes sont entrées sur le territoire français.

Le 12 janvier 1871, les Prussiens sont au Mans et progressent vers l’ouest. Les populations locales, dont de nombreux hommes sont partis en guerre sans donner de nouvelles, sont effrayées, et se tournent alors vers la religion, priant pour être épargnées. Outre les désordres liés à la guerre, une épidémie de typhoïde et de variole se déclenche.

Dans la nuit du 17 janvier 1871, la neige couvre le village. Deux jeunes garçons, Eugène (12 ans) et Joseph Barbedette (10 ans), aident leur père à piler les ajoncs dans leur grange. Eugène sort de la grange pour « voir le temps ». C’est alors qu’il déclare avoir aperçu au-dessus de la maison d’en face une « belle dame » à la robe constellée d’étoiles, qui le regarde en souriant, les mains tendues.

À ses cris, les villageois accourent et d’autres enfants déclarent voir la « belle dame ». Ils assurent qu’un ovale bleu avec quatre bougies éteintes est venu entourer la dame. L’abbé Guérin, curé du village, organise une veillée de prières autour des enfants. Pendant que l’assistance récite le chapelet et le Magnificat, les enfants disent qu’une banderole se déroule entre l’ovale et le toit de la maison, où s’inscrit lettre après lettre le message de la « Dame » : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. »

17 Janvier 1886 Naissance de Glenn Luther Martin, pionnier de l’aviation qui a mis sur pied la Glenn L. Martin Co., qui plus tard est devenue une partie de Martin Marietta et de Lockheed Martin aujourd’hui.

L’usine Glenn L. Martin d’Omaha est une importante usine de construction aéronautique, située à Bellevue, près de la ville d’Omaha, dans le Nebraska (États-Unis). Pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombardiers B-26 Marauder puis B-29 Superfortress y furent construits.

17 Janvier 1893 Décès de Rutherford Birchard Hayes, dix-neuvième président des États-Unis. Il est élu pour un mandat de 1877 à 1881.

Bien que les élections de 1876 soient considérées comme les plus frauduleuses de l’histoire des États-Unis, la réputation d’intégrité de Hayes était un soulagement après les scandales liés aux gouvernements d’Andrew Johnson et Ulysses Grant. Il met la touche finale à la période de reconstruction de l’Union, réforme l’administration et rétablit l’unité en nommant des démocrates sudistes ex-confédérés dans son gouvernement. C’est aussi pendant son mandat que la Maison Blanche rejoint les ligues antialcooliques et que les spiritueux en sont bannis.

17 Janvier 1899 Naissance d’Al Capone

Gabriele Capone, père d’Al, fut parmi les 43 000 Italiens arrivés en sol américain en 1894. Barbier de profession, il pouvait lire et écrire dans sa langue maternelle. Son troisième enfant, Salvatore, naquit en 1895. Son quatrième fils fut le premier à être conçu et mis au monde en Amérique. Il fut prénommé Alphonse (Al).

Rien dans la famille Capone ne laissait présager ce qu’Alphonse Capone allait devenir. Aucune violence, maladie mentale ou malhonnêteté. Pourtant, on le retrouve à Manhattan, dans le gang des Five Points dirigé par Frankie Yale. Celui-ci l’engage comme barman et videur au Harvard Inn. C’est au cours d’une dispute avec un client qu’il reçoit sur la joue le coup de rasoir qui lui vaudra son surnom Scarface, le Balafré en français. Al Capone a surtout laissé un nom dans l’histoire du grand banditisme pour avoir été, de 1925 à 1930, au plus fort de la Prohibition, le patron de l’industrie du vice à Chicago.

Il a amassé une fortune immense (ses revenus annuels ont atteint 100 millions de dollars de l’époque) grâce à l’exploitation de speakeasies (bars clandestins), de tripots, de bordels, de boîtes de nuit, de distilleries et de brasseries, et à ses activités dans le milieu hippique. Ses méthodes d’intimidation étaient telles que, faute de témoins à charge, il ne fut jamais poursuivi, même pour des crimes notoires. Al Capone est l’instigateur du massacre de la Saint-Valentin (« Valentine massacre ») (14 février 1929), au cours duquel ses principaux adversaires sont abattus, alors que lui-même se trouve en Floride.

En 1931, il est arrêté pour fraude fiscale, finalement trahi par un train de vie exagérément supérieur à ses revenus officiels. L’Ennemi public N°1 est déclaré coupable et condamné à 11 ans de prison, à 50 000 $ d’amende et à 30 000 $ de frais de justice. Al Capone est d’abord envoyé dans une prison d’Atlanta d’où il peut continuer à gérer ses affaires, avant d’être transféré dans la célèbre prison d’Alcatraz, soumis à un régime très sévère et placé en l’isolement.

17 Janvier 1927 Naissance d’Eartha Kitt, chanteuse américaine de jazz mondialement connue, Eartha Kitt a également fait une carrière d’actrice au cinéma, à la télévision et au théâtre lui ayant valu plusieurs distinctions. Eartha Kitt est l’une des rares artistes à avoir été nommée à la fois pour les Tony, les Grammy et les Emmy Awards, récompensant annuellement respectivement le théâtre, la musique et la télévision. Elle a remporté deux Emmy Awards.

Mal soigné d’une syphilis et ne représentant plus une menace, il est relaxé en 1939. Le 21 janvier 1947, alors qu’il vit en Floride, il est victime d’une apoplexie, probablement liée à sa syphilis, et perd connaissance. Il reprend connaissance mais est victime d’une pneumonie, le 24 janvier de la même année : il meurt le lendemain, victime d’un arrêt cardiaque.

17 Janvier 1929 Première publication de la bande dessinée mettant en vedette Popeye le marin

Dans cette bande dessinée, ses premières paroles sont pour répondre à la question : « Êtes-vous un marin? » Et Popeye de répondre : « Est-ce que j’ai l’air d’un cowboy! »

17 Janvier 1933 Naissance de Dalida, chanteuse et une actrice italienne.

Dalida gagne Paris à l’âge de 21 ans dans l’espoir de faire carrière dans le cinéma, après avoir remporté en Égypte quelques concours de beauté, dont le titre de « Miss Égypte 1954 ».

Elle s’oriente vers la chanson et Lucien Morisse, qui l’épousera par la suite, prend sa carrière en main et en fait rapidement une immense vedette populaire, grâce à des succès comme Bambino, qui la lance en 1956, Come prima, Gondolier, Romantica, bientôt suivis par les Enfants du Pirée, Ciao, ciao bambina, L’Arlequin de Tolède, Itsi bitsi, petit bikini, Gigi l’amoroso, Il venait d’avoir dix-huit ans…

Mais, cachant de plus en plus difficilement le désespoir qui l’habite sous le bonheur exprimé par ses chansons, elle se suicide dans sa maison de Montmartre.

17 Janvier 1942 Naissance – Mohammed Ali

Aux Jeux Olympiques d’été de 1960 à Rome, il gagne la médaille d’or des poids mi-lourds et à Louisville, le 29 octobre de la même année, il gagne son premier combat professionnel. Il est le premier boxeur à gagner le titre des poids lourds à trois reprises (1964, 1974 et 1978).

Son talent, sa rapidité d’exécution exceptionnelle et son sens du spectacle en ont fait une vedette. Il s’est converti à l’Islam et a protesté contre la guerre du Viêt Nam et la discrimination raciale. Il a été atteint de la maladie de Parkinson. En 1996, lors des Jeux olympiques d’Atlanta, il a allumé, la main tremblante, la flamme des Jeux. Le 17 décembre 2005, bien que gravement malade, il se déplace à Berlin pour recevoir la prestigieuse Médaille de la Paix Otto Hahn, décernée tous les deux ans par la Société allemande, au nom des Nations Unies.

Mohamed Ali est considéré comme l’un des meilleurs poids lourds de tous les temps. Il fut d’ailleurs nommé sportif du XXe siècle par une assemblée de journalistes internationaux, devant Pelé. Il a acquis la célébrité mondiale autant par ses performances de sportif que par son activisme politique.

Il s’appelait lui-même « The Greatest » (Le plus grand) et la plupart des analystes de boxe étaient d’accord avec lui.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

