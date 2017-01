Astrologie du jour

BELIER

Amour

Natif vivant en couple, Mars, le maître du désir et de la sexualité, sera bien aspecté. Voilà qui vous promet des moments plutôt chauds. Mais attention : autant Mars favorise la sensualité, autant il n’a rien à voir avec les sentiments. Il vous faudra donc veiller à ne pas vous transformer en « bête de sexe » ! Célibataire, vous serez cette fois attiré par des personnes plus âgées que vous, trouvant en elles la sagesse et la protection dont vous sentirez un besoin impérieux. Sachez cependant qu’un décalage d’âge ou de maturité trop important est peu propice à l’harmonie des relations amoureuses.

Argent

Il vous plaira d’engager de grosses sommes d’argent pour augmenter votre confort et peut-être aussi pour éblouir votre entourage. N’exagérez pas, sinon vous risquez de vous ruiner pour donner l’impression que vous êtes riche.

Santé

Les astres vous aideront à être raisonnable, prudent et prévoyant en matière de santé. Ainsi, vous parviendrez à coordonner et à contrôler votre énergie vitale pour vous en servir au mieux de vos besoins.

Travail

Propositions intéressantes, projets prometteurs. Pourtant, vous aurez tout intérêt à rester très prudent et à ne pas vous lancer à l’aveuglette dans des entreprises qui pourraient s’avérer catastrophiques.

Citation

Pas de véritable abondance sans perfection morale (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous ne parviendrez pas à communiquer avec vos proches, et les malentendus risquent de se multiplier. Plus vous vous replierez sur vous-même, plus la situation s’aggravera.

Vie sociale

C’est en contrôlant vos élans que votre action sera la plus constructive et que vous saurez profiter au mieux de vos atouts. C’est aussi en ralliant des partisans à votre cause que vous éviterez les écueils suscités par des oppositions sournoises. Sachez mesurer les risques avant de vous avancer dans un domaine quelconque.

Nombre chance

913

Clin d’oeil

Ne laissez subsister aucune ombre dans vos relations professionnelles.

TAUREAU

Amour

Vous connaîtrez des moments très heureux en couple. Les astres vous promettent un climat de détente et de complicité remarquable. Vous n’aurez pas besoin d’exprimer ce que vous ressentez, car tout sera deviné, perçu, compris par l’être cher avant même que vous sachiez vous-même ce que vous éprouvez ou désirez. Célibataire, plusieurs planètes se mettront en quatre pour favoriser vos succès amoureux. Elles faciliteront vos contacts, vous rendant éloquent et plus attentif que d’habitude aux paroles et aux désirs de vos futures conquêtes.

Argent

Grâce à la présente configuration astrale, vous pourrez équilibrer votre budget, voire même améliorer vos revenus, à condition d’avoir la tête sur les épaules et de ne prendre aucun risque. Vous manquerez en effet par moments de lucidité ou, tout simplement, vous n’aurez pas tous les éléments en main pour faire les bons choix ; seule la prudence sera donc payante.

Santé

Si vous n’avez pas la possibilité de faire du sport quotidiennement, pratiquez au moins des exercices de gymnastique. Si possible, allez à pied à votre lieu de travail. L’exercice physique vous permet non seulement d’entretenir votre forme mais aussi de garder le moral. En effet, il produit des endorphines, substances sécrétées par l’organisme, qui donnent, pendant plusieurs heures, une sensation d’euphorie et de plaisir intense. Ne vous en privez surtout pas !

Travail

En principe, cette configuration formée par Jupiter et Pluton devrait simplement réveiller votre ambition professionnelle et vous pousser à vous donner du mal pour consolider votre situation et améliorer vos perspectives d’avenir. Mais attention : il est possible que ces deux astres vous rendent parfois maladroit dans votre manière de vous exprimer.

Citation

Si tu pouvais vivre éternellement, quel sens y aurait-il au courage ? (proverbe arabe).

Famille/foyer

Au foyer, vous serez le centre rayonnant autour duquel on aimera vivre ou se rassembler. Invitez des parents proches et, si nécessaire ou souhaitable, donner quelques conseils bien réfléchis. Par ces échanges équilibrés, vous accumulerez des forces supplémentaires pour affronter la vie.

Vie sociale

Mercure mettra du liant dans vos rapports, vous permettant d’exploiter fort habilement votre sens des contacts humains pour cultiver les relations utiles. Mais n’envisagez pas ces relations uniquement sous l’angle du profit matériel : elles peuvent vous rapporter bien des avantages sur les plans psychologique et sentimental.

Nombre chance

537

Clin d’oeil

Choisissez la solution qui vous paraît la meilleure et allez-y.

GEMEAUX

Amour

Grâce à l’influence bienfaisante de Vénus en bel aspect, vous pourrez savourer un bonheur conjugal tranquille, sans heurts ni affrontements. Seulement, veillez à ne pas laisser la routine et les habitudes s’installer sournoisement dans votre vie de couple. Célibataire, l’impact du Soleil sera tout à fait bénéfique. La journée semble particulièrement propice à une rencontre. Vous pourriez même, au moment où vous l’attendez le moins, tomber éperdument amoureux de quelqu’un qui, par chance, ne sera pas indifférent à votre charme.

Argent

L’argent risque de sortir à gros flots de votre escarcelle, malgré vos efforts d’organisation et d’économie. Ces dépenses seront vraisemblablement en relation avec la vie sentimentale.

Santé

Grâce au soutien de Vénus, vous aurez cette fois une vitalité privilégiée, et même une psychologie plus optimiste et hardie que celle qui marque ordinairement votre signe, caractérisé par une inquiétude sous-jacente. Des ennuis de dents sont possibles ; n’attendez pas le dernier moment pour vous rendre chez le dentiste.

Travail

Les natifs du signe devront, dans le domaine professionnel, faire appel à toute leur modestie pour ne pas avoir la grosse tête et se bercer d’illusions irréalisables. Certains d’entre vous, pour mener à bien leurs diverses entreprises, feront preuve d’un culot extraordinaire mais payant. D’autres auront la possibilité de développer des dons médiumniques ou de magnétisme, qui s’avéreront très utiles à l’exercice de leur métier.

Citation

On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais (Pascal).

Famille/foyer

Vous veillerez scrupuleusement à ce que les succès que vous réalisez dans la vie professionnelle ou sociale soient un facteur de cohésion familiale et non un prétexte pour modifier négativement votre attitude à l’égard du conjoint et des enfants. Bravo !

Vie sociale

Tout sera de plus en plus satisfaisant et viendra dans la facilité. On ne cherchera qu’à vous faire plaisir, et vous vous sentirez bien disposé envers le monde entier.

Nombre chance

791

Clin d’oeil

Il serait temps de renoncer sans regret à vos projets utopiques.

CANCER

Amour

Pour les solitaires, c’est la présence de Vénus dans leur Ciel qui va marquer le début d’une période particulièrement faste. Décuplant votre charme et votre sensualité, la déesse de l’amour mettra sur votre route quelqu’un qui ne vous laissera pas indifférent. Vos relations de couple auront la bénédiction des astres aujourd’hui. Les conflits se résorberont, les difficultés s’aplaniront, et vous vous lancerez dans des constructions matérielles solides. Vous aurez droit à de beaux moments d’extase partagés avec l’être aimé.

Argent

Le Soleil en cet aspect sera très favorable pour vos finances. Ce sera le moment de prendre des risques, d’oser vous lancer dans un achat ou un investissement que vous envisagiez depuis longtemps, ou de demander une prime quelconque à une personne compétente. N’hésitez pas : la chance vous accompagnera cette fois.

Santé

Pluton est en charge de la zone de votre thème liée à la santé : une configuration à double tranchant. Pas facile avec ça d’afficher une forme constante. Et c’est encore ce qui vous attend cette fois : vous allez peut-être devoir modifier votre rythme de vie et apprendre à respecter vos limites. Le conseil des astres est pour le moins inhabituel : ne vous empêchez pas de manger des bons plats en sauce ! Mais pas trois jours de suite, tout de même !

Travail

Dans le travail, il y aura bien encore des hostilités et des jalousies dans l’ombre. Vous devrez en tenir compte au lieu de vous réfugier dans une vision des choses peu réaliste. Ne sous-estimez pas vos opposants, prenez les mesures qui vous protégeront ou qui vous mettront hors d’atteinte des attaques perfides.

Citation

Il est plus facile de faire d’un bon un méchant que d’un méchant un bon (Théognis de Mégare).

Famille/foyer

Vous vous efforcerez de consolider les liens qui vous unissent à votre famille, en mettant surtout l’accent sur la complicité. Vous vous sentirez particulièrement proche de vos enfants.

Vie sociale

Refusez les situations ambiguës ou les transactions louches, qui ne peuvent que créer en vous un sentiment de culpabilité et aliéner votre liberté. Faites toujours preuve d’une rectitude irréprochable.

Nombre chance

203

Clin d’oeil

Ne permettez pas au pessimisme vous fermer de belles possibilités.

LION

Amour

Avec la planète Pluton en cette position, votre vie de couple risque de passer par une zone de turbulences. Mais, au lieu de fulminer ou de vous enfermer dans des reproches stériles, il ne tiendra qu’à vous de vivre cette mini-crise comme une épreuve initiatique, en essayant de comprendre comment et pourquoi vous en êtes arrivés là. C’est seulement à ce prix que vous pourrez prendre les mesures qui s’imposent. Célibataire, si vous faites une rencontre en ce moment, vous ne saurez pas sur quel pied danser !

Argent

J Cette fois vous pourrez effectuer d’excellentes transactions financières et réaliser de fructueux placements. Une affaire litigieuse concernant des biens familiaux trouvera un heureux dénouement.

Santé

Mars en aspect harmonique sera assez positif puisqu’il vous assurera un dynamisme en hausse. Il présente cependant le risque de vous rendre plutôt nerveux et, du même coup, de vous exposer aux insomnies. Un peu de natation, une tisane apaisante au coucher devraient suffire à vous rendre un sommeil de bébé.

Travail

Dans le travail, des projets à la pelle tourbillonneront dans votre tête. Et vous aurez hâte de traduire vos idées en pratique. En plus, vous saurez communiquer votre enthousiasme à votre entourage. Résultat : les choses se feront très vite, dans un bel élan de collaboration.

Citation

Quand les gens vous sentent prospère, ils s’approchent ; mais, si un malheur vous frappe, ils s’éloignent (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vu le présent climat astral, vos relations avec vos proches seront faciles et sans histoire. L’influence de Vénus, planète de l’amour, de la tendresse et de l’harmonie, se traduira par une ambiance chaleureuse dans votre foyer. Tout le monde s’y sentira bien, et il régnera un climat d’entente et de complicité incomparables.

Vie sociale

Vous risquez de vous retrouver dans la solitude et l’ennui qui, contrairement à ce que vous pouvez croire, ne sont pas consécutifs au manque d’intérêt des gens et des choses à votre égard, mais bien plutôt à votre refus de leur prêter attention. « C’est en étant intéressé qu’on devient intéressant » (Van Minh). Ne passez donc plus tout votre temps à contempler votre propre nombril.

Nombre chance

465

Clin d’oeil

Ne vous créez pas d’inutiles tourments en soupçonnant un sens caché dans les moindres propos qu’on vous tiendra.

VIERGE

Amour

Climat céleste très ambigu pour vos relations de couple. Votre vie conjugale sera en vedette. Mais les astres ne seront pas de tout repos. Avec eux, la passion sera certainement au rendez-vous, mais aussi les disputes, les conflits. Essayez de garder votre calme au lieu de jeter de l’huile sur le feu, car ce sera le meilleur moyen d’empêcher les choses de tourner à votre désavantage. Célibataire, vous aurez envie de profiter pleinement de votre liberté actuelle, et vous ne serez guère pressé de vous fixer. Vous vivrez des moments délicieusement romantiques.

Argent

La journée se présentera assez bien sur le plan financier. Ceux qui se sont montrés trop dépensiers dernièrement feront bien de freiner leurs dépenses afin de vite rétablir leur équilibre budgétaire. Comme beaucoup de vous consacreront plus de temps à leur travail qu’à leurs loisirs, cela ne devrait pas être trop contraignant. Pour les amoureux qui craqueraient sur un week-end à Venise, ce sera évidemment plus difficile !

Santé

Les planètes vous recommanderont cette fois les pommes de terre. Vous les ferez cuire à la vapeur avec leur peau pour éviter les pertes en vitamines. Ce légume est riche en fibres et peu énergétique : il convient donc parfaitement même à un régime amincissant. Les sportifs du signe seront bien avisés de ne pas négliger les pommes de terre. Ce légume est aussi nutritif que les pâtes, avec en prime beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Les sucres lents qu’il contient empêchent le phénomène d’hypoglycémie.

Travail

Mercure en cet aspect va réveiller votre vivacité intellectuelle et votre sens de l’adaptation, ce qui sera évidemment utile sur le plan professionnel. Votre envie de changement et d’innovation va se faire plus nette que d’habitude.

Citation

Au bout de ton char, vois toujours ton cercueil (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos proches vont sans doute avoir du tonus, et vous n’aurez dans l’ensemble guère de souci à vous faire à leur sujet. Vos enfants seront ravis de poursuivre ou reprendre leurs activités habituelles. Vos parents, qui dépendront cette fois du Soleil, se montreront attentifs et prêts à vous aider.

Vie sociale

Compte tenu de cet environnement astral, il y aura de la trahison dans l’air. Elle viendra du cercle de vos propres relations intimes. Soyez donc vigilant et méditez ce mot de Voltaire : « Dieu me garde de mes amis ! Quant à mes ennemis, je m’en charge ».

Nombre chance

943

Clin d’oeil

Ne prenez pas la mouche dès qu’on vous fait une remarque. Accepte d’en tenir compte vous aiderait à progresser, plus vite que vous ne le croyez.

BALANCE

Amour

La Lune vous rendra lucide et exigeant. Résultat : vous ne serez pas prêt à vous bercer d’illusion sur le plan conjugal. Mais d’un autre côté, votre sensualité et votre envie d’aimer se réveilleront d’un seul coup. Célibataire, vous allez recevoir un aspect spécial de Saturne, qui entraînera la perspective d’une rencontre tumultueuse dans des conditions insolites, cocasses ou en relation avec l’étranger. Ce coup de foudre intempestif pourra avoir des conséquences imprévisibles.

Argent

Votre équilibre pécuniaire de base devrait rester solide. Mais vous devrez tout de même vous méfier de l’impact de Saturne. Il pourra affecter votre comportement en matière d’argent. Attention, donc, si des envies folles vous passent par la tête, à ne pas jeter vos économies par les fenêtres. Si vous êtes en voyage, notamment, méfiez-vous de la griserie afin d’éviter les dépenses superflues.

Santé

Ce sera le moment ou jamais de vous faire plaisir gastronomiquement, de consommer des produits laitiers, qui font partie de vos aliments préférés. L’effet apaisant de ces produits vous permettra de mieux résister à l’influence explosive de Mars. Toutefois, veillez à prendre des fromages ne dépassant pas 20% de matières grasses, et buvez du lait demi écrémé.

Travail

De sérieux obstacles se dresseront sur votre route et vous obligeront à vous surpasser pour atteindre vos objectifs professionnels. Vous trouverez en vous assez de ressources pour réaliser de véritables prouesses. En fin de compte, l’épreuve s’avérera un mal pour un bien.

Citation

Le cheval indompté devient intraitable (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

La journée sera favorable aux projets de mariage stable ; songez-y intensément si vous avez des enfants ou petits-enfants en âge de se mettre la corde au cou. Ce sera aussi une journée idéale pour déménager, entreprendre des travaux d’aménagement, vendre bien familial.

Vie sociale

Vous réaliserez une belle harmonie entre votre vie privée et votre vie sociale. Cet équilibre que vous souhaitez sans cesse, vous ne serez pas loin de l’atteindre. Vous aurez de nombreuses distractions sans pour autant vous étourdir dans un tourbillon de plaisirs futiles et superficiels.

Nombre chance

759

Clin d’oeil

Ayez confiance en vous-même, afin de mener à bien vos entreprises.

SCORPION

Amour

Sur le plan amoureux, les choses n’iront pas selon votre coeur, surtout s’il y a dans votre vie quelqu’un dont vous sentez se réveiller les désirs d’indépendance. Et puis cette configuration de la Lune expose toujours à des remises en question plus ou moins douloureuses. Essayez de vous consoler en vous adonnant à un hobby passionnant. Faites confiance à la planète Vénus bien aspectée : votre situation s’éclaircira et s’améliorera très vite.

Argent

Ce climat astral vous rendra plus sage en matière de finances. Vous serez moins enclin à dépenser beaucoup ou pour des choses d’une utilité douteuse. Et vous suivrez ce conseil de Caton le Censeur : « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire ».

Santé

Avec le Soleil influençant votre signe, votre volonté se renforcera. Celle-ci sera très précieuse pour vous débarrasser d’habitudes néfastes à votre santé ou à votre ligne. Adieu grignotages, café, chocolat, cigarettes… !

Travail

La planète Saturne en bel aspect vous incitera à la pondération dans le domaine professionnel. C’est ainsi que vous vous montrerez volontiers plus prudent, plus réaliste et plus pratique. Vous prendrez moins pour argent comptant tout ce qu’on vous raconte. Vous chercherez le concret et le solide derrière les belles promesses que certains peuvent vous faire. En somme, vous ne vous laisserez pas gruger.

Citation

Si vous voulez récolter de l’argent, il faut en semer (proverbe anglais).

Famille/foyer

Neptune et Uranus en cet aspect pourront provoquer des changements imprévus concernant soit la structure de votre famille, soit votre domicile. Dans le premier cas, certains vont voir leurs grands enfants quitter le foyer familial, ou la famille s’agrandir grâce à une naissance. Dans le second cas, vous aurez des chances de déménager.

Vie sociale

Les multiples activités que vous avez déployées jusqu’ici vous permettront de pénétrer dans des milieux très fermés, réunissant des personnes influentes tant par leurs avoirs que par leur savoir.

Nombre chance

231

Clin d’oeil

Ne cédez pas à la paresse ou la négligence si vous avez une tâche importante à terminer.

SAGITTAIRE

Amour

Les affaires de coeur seront peu prospères, surtout si elles concernent l’étranger. Célibataires, méfiez-vous de vos amours exotiques : elles vous réservent bien des déconvenues ! Si vous êtes marié, l’heure sera à la tolérance et la compréhension. À force d’être intransigeant avec votre conjoint ou partenaire comme vous savez l’être, vous allez provoquer une belle bagarre, et c’est surtout vous qui ferez les frais de cet incident.

Argent

La teneur astrale de la journée vous inclinera à faire preuve de bon sens. En particulier, il ne sera pas inutile de penser que la gestion de vos finances doit suivre certaines règles objectives. Ne vous lancez pas dans des dépenses si celles-ci ont pour première conséquence l’effet de vous endetter ; vous le regretteriez amèrement par la suite, car « les dettes abrègent la vie » (Joubert).

Santé

L’accent sera mis sur votre santé. Mais ne vous affolez pas outre mesure ! Vous risquez peut-être de passer par une brève journée de moindre résistance à la fatigue. Vous vous découragerez plus facilement que d’habitude. Mais vous ne risquez pas pour autant un grave problème de santé. Seuls ceux qui souffrent d’une maladie chronique devront se surveiller de plus près.

Travail

Risques de tensions dans vos relations professionnelles. Tâchez de définir plus clairement vos objectifs et de déployer toute votre énergie à les réaliser. Vous n’aurez alors pas de temps pour les commérages.

Citation

N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est un bon serviteur et un mauvais maître (Alexandre Dumas fils).

Famille/foyer

Climat familial très agréable. La tendresse régnera entre vous et vos proches. Vous aurez sans doute droit à une visite de parents assez éloignés mais que vous aimez beaucoup. Essayez de vous libérer pour passer le maximum de temps avec eux. En ce qui concerne vos enfants, tout marchera comme sur des roulettes.

Vie sociale

Echanges passionnants avec les amis autour d’un projet. Attendez d’avoir tous les éléments en main pour prendre une décision.

Nombre chance

499

Clin d’oeil

Pour vous donner les meilleures chances de pouvoir concilier obligations professionnelles et vie privée, commencez par laisser les premières sur le paillasson.

Capricorne

Amour

Les couples heureux n’ont pas d’histoire, dit-on, et ce sera un peu votre cas cette fois. Malgré tout, soyez prêt à réagir dans le bon sens en cas de problème. Cette vigilance vous permettra d’éviter tout risque d’aggravation de la situation ou de consolider les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Célibataire, soyez patient. Vous aurez des coups de coeur mais vous ne parviendrez pas à trouver le partenaire idéal. Cependant, le grand amour viendra s’offrir à vous au moment où vous l’attendrez le moins.

Argent

Tout ira bien côté finances, malgré quelques réajustements nécessaires si vous avez trop dépensé dernièrement. Vos qualités de gestionnaire vous aideront à rétablir l’équilibre, sans sueurs froides !

Santé

Si vous multipliez les excès, votre corps va vous rappeler à l’ordre. Sans vous martyriser, faites de l’exercice et misez sur un régime à base de protéines et de légumes verts : résultat de meilleure vitalité garanti ! Pour préserver votre énergie, dans votre job comme dans vos relations avec les autres, inutile d’afficher des positions tranchées. Celles-ci ne feraient que vous desservir. Gardez vos opinions pour vous, cela vaudra mieux.

Travail

Sous l’aiguillon de Mars, vous ne tergiverserez plus dans votre travail. Vous adopterez une attitude résolue pour atteindre vos objectifs. Vous penserez aussi à améliorer vos conditions de travail.

Citation

Le bonheur naît jumeau (Byron).

Famille/foyer

L’atmosphère de détente régnera dans votre milieu familial grâce aux influx lénifiants de Mercure. Certains conflits entre parents et enfants seront résolus et vite oubliés, et tout le monde se sentira bien d’être ensemble.

Vie sociale

Jupiter vous incitera à la lucidité et à la vigilance. Il vous invitera à éviter comme la peste ceux qui essaient de vous attirer dans les sectes ou congrégations religieuses. Il vous fera comprendre que l’ambiance joyeuse et fraternelle qui semble y régner n’est qu’un leurre, et que leur technique raffinée de lavage de cerveau aliénera votre personnalité.

Nombre chance

583

Clin d’oeil

Chassez vos préjugés et restez ouvert à tout ce qui se passe.

VERSEAU

Amour

Le bonheur attendra tous les natifs du signe. Les deux planètes les plus bénéfiques du Zodiaque seront dans les secteurs sentimentaux de votre thème : Jupiter, la chance, et Vénus, la déesse de l’amour. Ces planètes sont favorables pour ceux qui vivent à deux, et qui vont consolider leurs liens tant sensuels qu’intellectuels ; et aussi pour les solitaires, qui seront nombreux à croiser la personne qu’ils attendent.

Argent

Quelques inquiétudes si vous avez vidé votre compte en banque. Avec l’aide de Saturne, vous parviendrez à retrouver l’équilibre ; alors, ne laissez pas vos problèmes pécuniaires actuels vous plonger dans l’insomnie. Mais si vous continuez à dépenser sans compter, vous ne vous en sortirez sûrement pas !

Santé

Vous serez en bonne santé si vous prenez garde de ne pas laisser vos sentiments ou vos émotions troubler votre équilibre psychique. D’une manière générale, le secret de votre bonne santé sera dans votre équilibre ; aussi tâchez, dans la mesure du possible, de vous construire une vie stable et évitez les excès de toutes sortes.

Travail

Au travail, la chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite de quelques coups d’audace. Il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou si vous dirigez du personnel ; abstenez-vous de hausser le ton et restez courtois dans vos propos.

Citation

Mariage prompt, regrets longs (proverbe russe).

Famille/foyer

Saturne étant maléficié, les conflits entre parents et enfants seront difficilement évitables. Mais les influx de la Lune atténueront les tensions et aideront à dénouer les crises.

Vie sociale

Cette journée, présidée par Mars, est faste pour l’amitié. Progressez lentement dans les relations amicales que vous allez créer. Vous aurez tout à gagner en vous montrant plus sélectif.

Nombre chance

542

Clin d’oeil

Rappelez-vous qu’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre.

POISSONS

Amour

Avis aux célibataires : dans votre vie amoureuse, vous serez sur une corde raide, et il vous arrivera de frôler des précipices. Même si vous finirez toujours par redresser la situation, ces tensions sont néfastes à vos relations, sans parler des répercussions sur votre santé. Avec le passage du Soleil dans votre secteur de couple, c’est l’une des meilleures journées de l’année, sur le plan conjugal, qui s’annonce. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe du bonheur et de la complicité.

Argent

Côté finances, la présente configuration astrale vous procurera chance et protection ainsi qu’aisance matérielle. Mais il vaudra mieux vous abstenir de spéculer ou de jouer car la chance pure n’est pas évidente. Vous n’aurez pourtant aucun mal à finir votre mois en beauté, et peut-être un héritage ou une donation vous aidera-t-il à résoudre un problème immédiat.

Santé

Il faudra penser à votre santé malgré vos multiples autres préoccupations. Evitez les excès de toute nature, notamment de l’alcool, du tabac et de l’activité sexuelle. Les yeux seront fragiles ; protégez-les de la lumière trop vive.

Travail

La journée s’annonce très positive côté travail. Vous conclurez pas mal de projets, et vous ne serez pas mécontent de votre efficacité. Enthousiasme et dynamisme à votre actif ! Vous vous lancerez dans des projets très ambitieux. En même temps, vous saurez éviter les risques excessifs.

Citation

Aimer, c’est jouir, tandis que ce n’est pas jouir que d’être aimé (Aristote).

Famille/foyer

Les rapports avec vos parents devraient être un peu plus suivis. Prenez le temps d’aller les voir et d’échanger des idées avec eux : cela vous sera très bénéfique à plusieurs égards.

Vie sociale

Ne vous retranchez pas dans une forteresse bardée de fer. Vous pourriez manquer une rencontre qui serait tout à votre avantage. Ouvrez-vous pour bien profiter du courant qui vous est favorable en ce moment.

Nombre chance

544

Clin d’oeil

Faites-vous plaisir pour doper votre moral : une séance beauté ou relaxation en institut, un cinéma, ou un dîner en agréable compagnie…

