La dépréciation de la gourde par rapport au peso dominicain affecte le marché binational

Le marché binational, qui se tient les lundis et les vendredis à Dajabón et qui génère des activités économiques évaluées entre 60 à 70 millions de pesos dominicains, se trouve confronter à un ensemble d’obstacles qui dérange la dynamique des échanges commerciaux ente Haïti et la République Dominicaine, selon ce qu’a indiqué ce matin le quotidien, dominicain Listin Diario.

En effet, l’un des obstacles majeurs que confronte le marché binational à Dajabón est la dépréciation de la gourde par rapport au peso dominicain, selon ce qu’ont déclaré les commerçants des deux pays au journal dominicain.

D’un autre côté, ils pointent du doigt les mesures prises par les autorités haïtiennes d’interdire le passage de 23 produits dominicains par voie terrestre, des mesures qui sont toujours en vigueur selon le journal dominicain. De plus, ces commerçants mentionnent une certaine augmentation des taxes ou des droits de douane par les autorités douanières à Juana Méndez (partie haïtienne).

Les présidents de l’Association des Vendeurs et des Commerçants Détaillants du marché binational, Abigail Bueno et Fernando Díaz, croient que la dépréciation de la gourde par rapport au peso dominicain affecte en grande partie la capacité ou le pouvoir d’achat des Haïtiens par rapport aux produits dominicains. Ceci est évident, au regard de la théorie économique qui stipule que la dépréciation ou la dévaluation d’une monnaie nationale décourage ou affecte les importations et favorise les exportations d’un autre côté. Va-t-on assister vraiment à un net ralentissement du rythme de croissance des importations des produits dominicains en 2017 ? Probablement non. Sauf que la baisse de la valeur de la gourde pourrait se répercuter sur les prix des produits dominicains vendus sur le marché haïtien. Il faut rappeler qu’en 2014 Haïti a importé pour 1.423 milliard de dollars américains de la République dominicaine et elle a exporté, la même année, pour seulement quatre millions de dollars vers la République voisine selon les données fournies par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI).

Selon le quotidien dominicain, Listin Diario, pour acheter un produit qui coûte 100 pesos dominicains, les commerçants et acheteurs haïtiens doivent disposer de 150 gourdes ; une parité 1 gourde 50 pour 1 peso dominicain sur le marché qui affecte le marché binational depuis pratiquement décembre dernier. Ce qui arrive des fois sur le marché informel c’est qu’on demande aux acheteurs haïtiens d’accepter un taux de change plus élevé que celui affiché sur le marché formel.

Une situation très préoccupante pour la présidente de l’Association des Vendeurs et des Commerçants Détaillants du marché binational, Abigail Bueno, qui s’inquiète que le commerce entre Haïti et la République Dominicaine ne va pas se stabiliser jusqu’à ce qu’Haïti régule ces problèmes. Mais, il faut comprendre qu’on a affaire à une situation découlée des mécanismes mêmes du marché, car plus la gourde se déprécie par rapport au dollar américain, plus elle sera dépréciée aussi par rapport au peso dominicain, sous l’effet d’un évitement d’éventuelles spéculations sur le marché des changes.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com