Haïti : 8 départements géographiques sous menace d’un séisme, selon le Bme

[AlterPresse] — Huit départements géographiques sur dix sont sous menace d’un tremblement de terre, prévient l’ingénieur géologue, Claude Prépetit, directeur général du Bureau des mines et de l’énergie (Bme).

Les départements de la Grande Anse, des Nippes (Sud-Ouest), du Sud, du Sud-Est et de l’Ouest où se trouve la capitale, Port-au-Prince sont exposés à une « faille », qui traverse la presqu’ile du Sud sur 250 kilomètres de long, précise-t-il, lors d’une conférence-débats, organisée, le vendredi 13 janvier 2017 et à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest sont également exposés à une autre « faille », qui traverse la mer du Nord, poursuit-il.

Huit millions d’Haïtiennes et d’Haïtiens, sur environ dix millions, seraient exposés à des tremblements de terre sur les failles Sud et Nord, indique-t-il.

Face à ces menaces, le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp) devrait introduire des programmes, visant à développer de bons « réflexes » chez la population, lors des catastrophes naturelles, souhaite Prépetit.

« Il faut donner les moyens, les compétences et l’autorité nécessaires, dans l’idée de permettre aux mairies de donner des permis de construction, en connaissance de cause », soutient-il, appelant la population et l’État a se responsabiliser, en ce sens, en vue de protéger les vies et les biens.

Il exhorte les autorités à assurer le respect des normes de construction, tout en rappelant que l’État avait adopté un « guide de construction », après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010.

Quel est la valeur légale de ce guide ? Quelles sont les sanctions prévues, en cas de non-respect de ce guide ? se demande-t-il.

Le Bme plaide pour l’élaboration d’un plan de réponse, afin d’apporter……lire la suite sur alterpresse.org