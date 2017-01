Haïti – Tourisme : Erol Josué à la célébration de la fête Nationale du Vodou au Bénin

Source SL/ HaïtiLibre

Invitée par « Laboratorio arts contemporains », une délégation haïtienne conjointe du Ministère du Tourisme et des Industries Créatives (MDT) et du Bureau National d’Ethnologie (BNE) séjourne du 9 au 20 janvier au Bénin pour prendre part aux échanges culturels et touristiques, participer à la 24e célébration de la fête Nationale du Vodou à Ouidah (Benin) et aux rencontres d’ici et d’ailleurs du « Laboratorio d’Art Contemporain ».

Par cette représentation d’Haïti, le Ministère du Tourisme entend se servir du podium qu’offre le Bénin, pour promouvoir l’ethno tourisme et le tourisme de mémoire sur la base d’un circuit constitué fondamentalement de l’histoire de la traite transatlantique et de l’esclavage colonial, ainsi que des traits culturels communs comme le Vaudou partagés par les deux nations..

Le mardi 10 janvier a été le jour de la célébration officielle de la fête nationale du vaudou riche en musiques, danses, rites traditionnels et des religions endogènes. Depuis plus d’une vingtaine d’années des milliers de personnes venant du monde entier visitent la communauté de Ouidah en vue de rehausser l’éclat de cette fête. L’artiste haïtien Erol Josué, Hougan et Directeur Général du BNE, a mis sous les feux des projecteurs la culture haïtienne en donnant une performance live dans un concert au musée historique d’Ouidah en clôture de cette journée de fête du vodou.

Le Ministère du Tourisme d’Haïti espère se servir de ces manifestations culturelles typiques pour promouvoir des éléments communs qu’Haïti partage avec le Benin et profiter également idu savoir-faire béninois dans le développement du tourisme en Haïti comme destination historique.

Samedi dernier, Godson Lubrun, le Représentant du Ministère du Tourisme s’est entretenu à Cotonou avec Mme Sonia Couao-Zotti, la Chargée d’affaires culturelles à l’Ambassade d’Haïti à Porto Novo (Bénin).

