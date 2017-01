Duckens Nazon signe en Angleterre

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

L’attaquant de la sélection nationale haïtienne de football, Duckens Nazon, a rejoint Wolverhampton jeudi pour la fin de la saison 2016-2017. Le montant de l’engagement du buteur haïtien n’a pas été révélé d’autant que l’ancien joueur de Laval en Ligue 2 en France qui revient d’une brève pige au Kerala Blasters en Inde était sans contrat.

Norwich City, Newcastle United, Leeds United, Sheffield Wednesday, Fulham, Queens Park Rangers Nottingham Forest, Blackburn Rovers, etc., c’est dans cet univers de clubs anglais de renom qu’évoluera Duckens Nazon jusqu’à la fin de la saison après s’être engagé vendredi avec Wolverhampton jusqu’à la fin de cette saison. 16e au classement après sa victoire 1-0 samedi lors de la 28e journée de la compétition en Championship (D2 ou League One), Wolverhampton surnommé « the Wolves » (Les Louves) n’entend pas intégrer Duckens Nazon dans l’équipe première immédiatement. L’international haïtien évoluera d’abord dans la formation U23 avant éventuellement d’intégrer l’équipe première des Louves qui évolue pourtant en Championship (équivalent de division 2).

Autant dire que l’entraîneur de Wolverhampton Paul Lambert, envisage de donner du temps à l’ancien attaquant de Laval qui revient tout juste d’une pige de 6 mois au Kerala Blasters en Inde. Le staff technique de Wolwerhampton semble vouloir miser sur le long terme si le joueur parvient à convaincre pendant ce court contrat où le dossard 20 des Grenadiers devra confirmer ses capacités à devenir un élément clé de la formation à construire. Fondé en 1877, Worverhampton a été pendant longtemps un pensionnaire de la Premier League qu’il a d’ailleurs…….lire la suite sur lenouvelliste.com