Éphéméride du jour…, 16 Janvier 1986 – Décès de Jean Cassou, homme de lettres et fondateur du Musée National d’Art Moderne de Paris.

16 Janvier 1986 Décès de Jean Cassou, homme de lettres et fondateur du Musée National d’Art Moderne de Paris.

Jean Cassou effectue ses études secondaires au lycée Charlemagne en subvenant aux besoins de sa famille, puis commence une licence d’espagnol à la Faculté des Lettres de la Sorbonne à Paris. Il la poursuit en 1917 et 1918 en étant maître d’études au lycée de Bayonne et, ajourné plusieurs fois, n’est pas mobilisé pour la Grande Guerre.

En 1971 il reçoit le Grand Prix national des lettres et en 1983 le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres pour l’ensemble de son œuvre. Il fut un militant actif du Mouvement de la Paix.

Aujourd’hui, 16 Janvier 2017

16ème jour de l’année, 3ème semaine de l’année

349jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

1956 Indépendance de l’Égypte

JOURNEE INTERNATIONALE

Blue monday

Une journée mondiale pas comme les autres…

Pas de grande cause à défendre, pas d’événement à organiser, pas de tenue vestimentaire de rigueur. Rien. Le troisième lundi de l’année est placé sous le signe de la déprime.

Le jour le plus déprimant de l’année

Sans vouloir plomber l’ambiance (elle n’en a pas besoin…), figurez-vous que des gens qui réfléchissent (on n’en doute pas), se sont rendu compte qu’il s’agissait du jour le plus déprimant de l’année.

Plus grave, cette date aurait été déterminée « scientifiquement » en 2005 par le psychologue Cliff Arnall, un professeur d’université exerçant au Pays de Galles, précisément à Cardiff.

Une date déterminée « scientifiquement » !

Avec force équations faisant appel à différents facteurs, il a déterminé que le jour le plus déprimant de l’année répondait aux critères suivants:

c’est forcément un lundi, premier jour de la semaine de travail,

plutôt vers la fin du mois, mais pas trop, quand le salaire n’est pas encore tombé,

quand les finances sont au plus bas après les dépenses des fêtes de fin d’année,

quand Noël est déjà loin et les résolutions du Nouvel An presque oubliées,

quand la météo est hivernale…

Bon, ceci dit, ce ne serait pas la première fois qu’un professeur nous raconte des âneries. Vous n’êtes donc pas obligés de prendre tout cela au sérieux. Bonne année, il n’est pas trop tard.

http://www.journee-mondiale.com/420/blue-monday.htm

HAITI

16 Janvier

1830 L’Espagne réclame les départements de la partie orientale d’Haiti:

L’ambassadeur extraordinaire du roi d’Espagne, Don Felipe Gonzalez Fernandez, arriva à Port-au-Prince, pour demander, au nom de son pays la remise des départements de l’Est. Ayant échoué, il repartit pour Cuba le 1er Février.

16 Janvier 1844 Acte de séparation signé à Santo Domingo par certains leaders de la partie orientale d’Haïti

Cet acte aura été le prélude à l’indépendance de la partie Est de l’île. Elle a été partie intégrante de la République d’Haïti de 1822, et pendant tout l’administration de Jean-Pierre Boyer.

16 Janvier 2011.- Retour en Haïti de Jean-Claude Duvalier après 25 ans d’exil.

On prétend que les autorités haïtiennes ont été prises au dépourvu par ce retour inopiné et aux charges politiques extrêmement explosives.

La Pensée du Jour

«Même la pensée d’une fourmi peut toucher le ciel. »

Proverbe japonais

PRENOM DU JOUR

Saint Marcel mais aussi Marcelle, Honorat, Bérard, Fursy…

Pape de 308 à 309, Marcel fut envoyé en exil par l’empereur Maxence pour avoir édicté des peines trop sévères à l’égard des chrétiens romains apostats qui voulaient être « réconciliés » et qui, s’étant révoltés, avaient mis le trouble dans Rome. Les Marcel sont dévoués et efficaces. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Lundi 16 Janvier 2017 Pleine Lune

Jeudi 19 Janvier 2017 Dernier Quartier

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Scorpio «Pran san ou» 1980

Pour découvrir la musique de Scorpio «Pran san ou»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=8BXslEBf18Y

On change de rythme, on change de tempo à Visions sans frontières, pour faire place à ce grand bal populaire en Haïti : le carnaval.

Prévu pour les 26, 27 et 28 Février prochain dont les activités pré-carnavalesques ont débutées hier au niveau de Port-au-Prince… Un bilan, c’est dans quelques instants.

C3 Éditions – Aujourd’hui-11HAM

Lancement de la 4ème édition du concours national scolaire de nouvelles

Ce concours aura, pour président d’honneur, l’Académicien Dany Laferrière

Une initiative du Centre pour la promotion de l’excellence de la culture et de la citoyenneté (Cpecc), l’Association des professeurs de Français d’Haïti (Apfh), C3 Éditions et la Direction nationale du livre (Dnl) du Ministère de la culture.

77 Avenue Jean Paul II, Turgeau (Port-au-Prince)

IFH – Mardi 17 janvier 2017-7HPM

Ciné Mardi

Projection du film « A tout de suite » de Benoit Jaquot

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

16 Janvier 27 av. J.-C. Octave reçoit le titre d’Auguste

Statue équestre (fragmentaire) d’Octavien Auguste, Musée national archéologique d’Athènes

Le 16 janvier de l’an 27 avant JC, le Sénat romain décerne à Octave le surnom d’Augustus (Auguste) habituellement réservé aux divinités. Ce titre honorifique désigne celui qui agit sous de bons auspices. Il récompense le petit-neveu et fils adoptif de Jules César pour avoir restauré les formes de la République sénatoriale et pacifié le pays en mettant fin aux guerres civiles qui l’ensanglantaient depuis un siècle.

16 Janvier 1853 Naissance – André Michelin, fondateur de Michelin

André Michelin est un industriel français, frère d’Édouard Michelin et créateur avec son frère des pneus Michelin.

Cette entreprise est bien connue grâce à son personnage blanc fait de pneumatiques. Les frères ont d’abord créé des pneumatiques démontables pour les bicyclettes en 1891, pour voitures à cheval en 1894 et pour autos en 1895. En 1891, Édouard et André Michelin ont inventé le pneu en caoutchouc pour bicyclettes.

André Michelin a aussi lancé en 1900 un guide de cartes des routes pour se retrouver en France. Aujourd’hui, les guides Michelin sont des guides de voyage reconnus qui orientent les voyageurs sur presque toute la planète!

16 Janvier 1901 Naissance – Fulgencio Batista

Fulgencio Batista est né à Banes dans la province de Santiago à Cuba. Ses deux parents sont morts avant qu’il atteigne l’âge de 13 ans. Il quitta alors l’école pour devenir apprenti couturier. Fulgencio travailla dans des productions de cannes à sucre pour ensuite étudier dans le but de devenir barbier. Finalement, il s’engagea dans l’armée à l’âge de 20 ans.

Alors que Fulgencio Batista était un simple sergent de l’armée, il joua un rôle décisif dans le coup d’État de 1933, fut nommé chef d’état-major et, dès ce moment, devint en fait maître du pouvoir, sous les présidents Carlos Mendieta et Miguel Mariano Gomez, dont il avait assuré l’élection. Élu lui-même président en 1940, il introduisit une Constitution modelée sur celle des États-Unis et dut accepter, en 1944, des élections libres qui le chassèrent du pouvoir au profit de son vieil adversaire, Grau San Martin.

Fulgencio Batista prit ses distances durant les huit années qui suivirent, se réfugiant aux États-Unis de 1945 à 1949. En 1952, prenant le pouvoir par un coup d’État, il se proclama président et suspendit la constitution. Son mandat fut renouvelé en 1954 après des élections truquées et il établit dès lors sa dictature.

Ses excès dictatoriaux provoquèrent plusieurs révoltes, la plus importante dirigée par le révolutionnaire Fidel Castro, qui finit par renverser le gouvernement de Batista le 1er janvier 1959. Batista passa le reste de sa vie en exil d’abord au Portugal puis en Espagne où il mourut.

16 Janvier 1942 Naissance – René Angélil, surtout connu pour être le mari et l’agent artis­tique de Céline Dion.

Mais c’est comme chan­teur, dans le trio vocal cana­dien Les Baro­nets, qu’il commence sa carrière au début des années 1960. Le groupe connaît le succès au Québec puis se dissout en 1972. Il s’oc­cupe ensuite de la carrière de la chan­teuse Ginette Reno. Mais lorsque cette dernière rompt leur colla­bo­ra­tion, René Angé­lil songe à arrê­ter le métier. Le destin va alors se mani­fes­ter sous la forme d’une jeune fille de 12 ans. Début 1981, une cassette audio lui parvient, sur laquelle il entend chan­ter une certaine Céline Dion. Il est immé­dia­te­ment conquis par la voix de la jeune artiste.

En 1999, il souffre d’un cancer de la gorge, dont il se remet quelques mois plus tard, mais, le 28 février 2014 son agence de communication annonce qu’il a subi l’ablation d’une tumeur cancéreuse à la gorge le 23 décembre 2013 et qu’il est en convalescence chez lui à Las Vegas, où il reprend des forces par le repos et l’alimentation. Il meurt des suites de son cancer deux jours avant son 74e anniversaire.

16 Janvier 1969 Le premier amarrage en orbite par deux vaisseaux habités

La télévision soviétique retransmit en direct les préparations d’Elisseïev et de Khrounov pour leur sortie. Khrounov sortit le premier et alla directement au module orbital de Soyouz 4, au-dessus de l’Amérique du Sud. Elisseïev alla à son tour à bord de Soyouz 5, alors que l’Union Soviétique était survolée. Ils fermèrent la trappe extérieure et le commandant Chatalov repressurisa le module orbital de Soyouz 4 et aida Khrounov et Elisseïev à se dévêtir de leur combinaison.

Les deux cosmonautes avaient avec eux des journaux, lettres et télégrammes imprimés après le lancement de Soyouz 4, pour prouver que le transfert avait bien eu lieu. Soyouz 4 et 5 se séparèrent après avoir passé 4 heures et 35 minutes ensemble. Soyouz 4 est le vaisseau équipé de la sonde mâle Shtir, Soyouz 5 est simplement équipé du cône récepteur femelle Konus. Les deux vaisseaux ne faisaient plus qu’un grand complexe de 12 924 kg volant à 209-250 km d’altitude.

16 Janvier 1979 Naissance d’Aaliyah, chanteuse et actrice américaine

En 2001, cinq ans après son dernier album studio, elle nous revient avec un troisième opus éponyme : Aaliyah. Elle ne le sait pas encore, mais ce sera son dernier disque, le plus personnel de sa courte carrière. Elle s’y investit totalement, non seulement en tant qu’interprète mais aussi en tant que productrice exécutive, aux côtés de son oncle. Elle meurt dans un accident d’avion aux Bahamas alors qu’elle venait de terminer le tournage d’un clip vidéo.

La nouvelle tombe dans toutes les agences de presse : Aaliyah a succombé dans un accident d’avion, ainsi que sept autres passagers et le pilote. Le jet s’est écrasé dans l’ile d’Abaco, aux Bahamas, peu de temps après le décollage.

16 Janvier 2001 Laurent-Désiré Kabila tombe sous les balles

Le président de la République démocratique du Congo est tué par l’un de ses gardes du corps dans son palais de Kinshasa. Laurent-Désiré Kabila avait renversé le dictateur Mobutu Sese Seko en 1997, instaurant à son tour un climat de terreur dénoncé par l’ONU. Depuis, il menait une guerre contre des factions rebelles et leurs alliés rwandais et ougandais, sur qui pèsent les soupçons. Le gouvernement nomme son fils Joseph, chef des Forces armées, à la tête du pays.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

