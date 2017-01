Haïti-R D : 30,030 Haïtiens rapatriés et 35,566 retournés spontanés enregistrés au cours de l’année 2016

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

30030 migrant-e-s haïtiens rapatrié-e-s et 35536 retourné-e-s spontané-e-s ont été enregistrés de janvier à décembre 2016 dans 50 points frontaliers officiels et non officiels haïtiano-dominicains. Au nombre de ces ressortissant-e-s figurent 1249 mineurs non accompagnés, a rapporté le GARR tout en dénonçant les traitements infligés aux migrant-e-s haïtiens lors des opérations de rapatriements tels humiliation, harcèlement, bastonnades et emprisonnement.