Marinad 007, la voix de “Madan papa”

Source Chancy Victorin | Le Nouvelliste

UNE Après Mossanto avec « Fè Wanna mache », J-Vens avec « Ti Mamoun », c’est au tour de Marinad 007 d’avoir « Madan papa », une composition rabòday, qui a progressé en quelques mois pour devenir un tube à l’échelle nationale et sur la Toile. Selon l’artiste, son œuvre ne vise pas à dénigrer les femmes mais plutôt à dénoncer les papis proxénètes et les jeunes hommes qui ne font rien pour garder l’amour de leurs dulcinées qui parfois font face à de grandes difficultés financières. En plus de susciter des centaines de covers sur Youtube, Madan papa roule en boucle tant dans les villas de Thomassin que dans les bus et les motocyclettes qui traversent Cité Soleil, le quartier où vit l’artiste. Un succès musical sans pareil en ce début de 2017.

Jean-Philippe Maçon, alias Marinad 007, se pointe ce vendredi 13 janvier dans les locaux du journal Le Nouvelliste avec un T-shirt sur lequel on voit l’ours symbolisant l’État de la Californie, un képi avec le dessin d’une lame(jilèt). Le look basique pour un chanteur d’afro-beat comme MHD qui cartonne en France actuellement.

Le quatrième des cinq enfants d’Élimène Augustin et de Jonathas Maçon, couple sans histoire de la section « O » du quartier Projet Drouillard (Cité Soleil), y vient au monde le dernier jour du mois de novembre 1993. Il y passe toute sa vie, avec un attrait particulier pour la musique.

A dix, onze ans, il s’amourache de la chanson française portée par des voix comme celles de Garou, Corneille, Youssoupha…Même s’il ne reprend pas ces titres sur scène comme il le fait pour les hommes, Jean-Philippe admirait aussi Céline Dion pour sa capacité à être au top dans n’importe quel genre que les compositeurs lui proposent. Cet enfant de Cité Soleil s’est donc mis à rêver d’une carrière comme celle de Bélo, de BIC ou de Jean Jean Roosvelt…Pour y parvenir, il ne rate pas une seule occasion dans son fief de pousser la chanson dans tout ce qu’il y a comme activité sociale ou culturelle. Ti sourit, mariage, baptême….

N’étant pas très bon à l’école, qu’il a arrêtée en 2014 pour avoir essuyé plusieurs échecs au bac II, Marinad 007(pseudo qu’il a hérité des copains depuis l’enfance) décide un jour de prendre sa vie en main. « Je me suis dit qu’il fallait que j’aie un texte à succès et que je devienne une sorte d’Akon haïtien », lance-t-il avec le poing fermé.

Même s’il idéalise les artistes francophones et les maîtres de la guitare sèche d’Haïti, la future vedette estime après prospection que les genres que ces derniers exploitent ne pourront pas le propulser là où il compte aller. L’afro-beat et le rabòday se révèlent, si ce n’est plus efficaces, plus appealing à ses yeux pour avoir la garantie d’une grande popularité en Haïti.

En 2016, il cogite longtemps pour trouver un titre ou un thème qui accroche. Au mois de mars comme par hasard, Jean-Philippe traite de « Madan papa » une voisine qui préfère les dollars d’un « lepè » à l’amour désincarné d’un « blòdè ». « Elle était très fâchée mais sa réaction m’a prouvé que je venais de trouver un slogan qui allait cartonner », confie le chanteur.

Tandis qu’il échafaude le texte, il se fait trouver un beat par un D.J du nom de G-sound. Officiellement, la chanson est lancée avec quelques obscénités via What’s App, Youtube entre les potes grâce au réseautage de son équipe baptisée « O !Rezistans » en juin.

Selon l’un des membres de cette dernière, vers la fin du mois d’août, on a commencé à se rendre compte du phénomène que suscite « Madan papa » grâce aux bus à destination du grand Nord qui traversent Cité Soleil. Un autre se rendant à Jérémie en novembre pour un séminaire se rappelle que le titre a été diffusé en boucle de la capitale à la cité des poètes.

Les D.J comme d’habitude s’emparent du morceau pour améliorer leurs mix. Les covers sur Youtube se décuplent en un rien de temps. A Cité Soleil, c’est la consécration. Les voisins sont fiers de leur étoile, les frères et sœurs naturellement. Le fils de quatre ans de l’artiste le chante à tue-tête.

Pour tenter de passer sur la bande FM, Marinad 007 a pris la décision en août de retourner en studio pour déposséder la chanson de quelques slogans obscènes, dont « Pase kaka »(fais ce que tu veux) qui devient « pase a.a » ou « trennen grenn ou » qui voudrait dire « amenez-vous ».

La version aseptisée ne prend pas beaucoup de temps non plus pour envahir la bande FM. Le D.J Valmix l’invite le matin du 2 janvier au spectacle « Hangover » auquel participe Dro à El Rancho dans la soirée. C’est la nouvelle vedette qui boucle le rendez-vous qui va jusqu’à 4 h du matin le lendemain.

De cette expérience, l’artiste rabòday garde un bon souvenir. « Des gens de la haute société,dit-il, des étrangers ont chanté le morceau avec moi. Beaucoup m’ont appris que c’est à l’étranger qu’ils l’ont découvert grâce aux milliers de partages qu’il ne cesse de cumuler ».

Depuis le début de 2017, la nouvelle étoile sillonne les émissions les plus populaires dont Chokarella, une autre de Planèt Kreyòl et de NG Mix sur Mégastar.

Madan Papa ne fait pas que des heureux. Les parents de l'interprète ne sont point enthousiastes, selon lui. « Ils veulent que je sois médecin et non pas artiste », confie le têtu sagittaire. Quant à lui, il est très heureux, très fier de son succès. Son ambition aujourd'hui, c'est de continuer à trouver des paroles qui accrochent, de rester une vedette et de trouver des sponsors. « Si j'arrive au niveau d'Akon, je me promets, dit-il, de promouvoir d'autres talents en herbe de mon quartier en lançant