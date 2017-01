Haïti prend quatre nouvelles places

Source Legupeterson Alexandre | LeNouvelliste

Dans le dernier classement mondial de la FIFA, publié le jeudi 12 janvier 2017, les Grenadiers, victorieux de Suriname (4-2) et de Trinité-et-Tobago (4-3), en matchs de barrage de l’édition 2017 de la Gold Cup, occupent la 69e place et restent 5e dans la zone Concacaf.

En effet, les deux derniers succès des Grenadiers ont été récompensés par l’instance suprême du football mondial. Avec 512 points (23 de plus par rapport au mois de décembre), Haïti, située dans la deuxième partie du tableau entre Guinée-Bissau (68e) et Guinée (70e), est passée de la 73e à la 69e place mondiale.

Dans la zone Concacaf, aucun changement n’est à signaler dans le top 5. Ainsi, Haïti (69e mondial) conserve sa cinquième place devant Honduras (75e), ex-æquo avec Curaçao (75e), Jamaïque (77e), Guatemala (78e), Saint-Kitts et Nevis (80e), Trinité-et-Tobago (83e), Antigua et Barbuda (92e), Nicaragua (111e), Canada (120e), Salvador (138e) ou encore Belize (163e). Les géants de la zone ont, cependant, gardé leur place. Ce sont : Costa Rica (17e mondial), Mexique (18e), USA (28e) et Panama (58e). Toujours est-il que Haïti (69e) n’est pas trop loin du pays placé en quatrième position de la zone.

Autre fait à signaler, dans le tournoi triangulaire tenu à Couva, San Fernando (Trinité-et-Tobago), comptant