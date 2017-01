Le gouvernement canadien enquête sur des fraudes à son ambassade à Port-au-Prince

Source LLM / radio Métropole Haïti

Des fraudes à l’ambassade du Canada à Port-au-Prince provoque une enquête du ministère canadien des affaires étrangères. Selon Radio Canada le gouvernement canadien a été victime de pratiques frauduleuses à son ambassade d’Haïti, de 2004 à 2016, qui ont entraîné des pertes de plus de 1,7 million de dollars.

Plusieurs hauts fonctionnaires sont concernés par l’enquête. Même le contrôleur général et le vérificateur général du Canada ont été mis au fait de la situation.

A ce sujet le premier ministre Justin Trudeau a assuré que le gouvernement examinait attentivement le fil des événements dans cette affaire. Il a insisté sur l’importance d’un système d’ambassades intègre. « Il faut que les gens aient confiance, quand ils vont parler à des Canadiens, que ce soit dans une ambassade ou ailleurs, [qu’]ils vont être bien traités, [que] c’est leurs intérêts et les intérêts du pays qui vont être bien représentés, et non des intérêts pécuniaires personnels », a déclaré M. Trudeau.

Le gouvernement canadien a découvert plusieurs stratagèmes comme le gonflement de factures, le détournement de biens devant être livrés à la mission, le vol de biens et de matériel en réserve ainsi que de la collusion entre des employés recrutés sur place et des fournisseurs. Dans le cadre des premières dispositions 17 employés embauchés localement ont été révoqués.

