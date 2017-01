Haïti – Économie: La UNIBANK achète les opérations de Scotiabank en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

La UNIBANK, la plus importante institution financière d’Haïti a annoncé qu’elle a conclu une entente pour l’achat des opérations de Scotiabank en Haïti. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.



Cette transaction permettra aux clients d’accéder à une gamme plus vaste de produits et de services, ainsi qu’à un réseau plus grand de succursales et de guichets automatiques de banque (ATM).



Dans le cadre de celte transaction, UNIBANK fera une offre d’emploi à tous les employés de Scotiabank, et conservera les quatre succursales. En outre, Seotiabank établira une relation de correspondant bancaire avec UNIBANK.



« Nous croyons qu’Unibank est le partenaire idéal pour cette transaction, puisque nous partageons le même engagement envers le service à la clientèle et la même réputation d’employeur de premier choix » a expliqué Jacqueline Sharp, Première……..lire la suite sur haitilibre.com